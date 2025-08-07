CURE DETALJI BUDUĆEG SPORAZUMA O UKRAJINI: "Veliki ustupak Trampa Putinu"

RUSIJA i Amerika navodno su postigle dogovor o okviru mirovnog sporazuma za Ukrajinu.

Foto AP

Poljski "Onet" je objavio neke detalje ovog sporazuma, navodeći da ukoliko on zaista bude usvojen, predstavlja veliki ustupak Donalda Trampa ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

Danas je pao dogovor Putina i Trampa o sastanku koji će biti održan sledeće nedelje.

"Onet" je objavio svoje saznanje o detaljima američkog predloga za Rusiju, koji je Trampov izaslanik Stiv Vitkof navodno juče predstavio Putinu: Prekid vatre u Ukrajini, a ne mir, defakto priznanje ruskih teritorijalnih dobitaka u Ukrajini tako što će razgovor o ovom pitanju biti odložen za 49 ili 99 godina i povlačenje većine sankcija nametnutih Rusiji i povratak energetskoj saradnji, odnosno uvozu ruskog gasa i nafte.

Ovom "paketu" koji je navodno formulisao Vašington nedostaje garancija o neširenju NATO saveza, što Rusi dosledno zahtevaju.

Moskva takođe nije dobila nikakvo obećanje da će Zapad obustaviti vojnu podršku Ukrajini. Međutim, ovu poslednju tačku su navodno Rusi prihvatili.

Foto: Profimedia

Mogućnost da je ovo sporazum o kom pregovaraju Rusija i Amerika, prema pisanju "Oneta", potvrđuju izjave nekoliko vodećih evropskih političara. Na primer, 30. jula je poljski premijer Donald Tusk izjavio da "postoji velika šansa i mnogo znakova koji ukazuju da bi rusko-ukrajinski rat mogao barem biti obustavljen u bliskoj budućnosti".

Češki predsednik Petr Pavel je rekao da "ako je cena opstanka Ukrajine da Rusija okupira deo zemlje, onda je to prihvatljiva cena“.

Ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski je upitan da li je moguće obnavljanje energetske saradnje sa Rusijom, na šta je odgovorio: "Ovaj rat će se jednog dana završiti, a Rusija je izvor sirovina za Evropsku uniju stotinama godina".

Ako bi se zaista postigao ovakav sporazum, Tramp bi napravio veoma značajne ustupke Rusiji, a Putin bi pristao da zaustavi rat bez ostvarivanja svih ciljeva. Ukrajina bi dobila samo primirje.

(Onet.pl)