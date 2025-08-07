SVAĐA OKO UNUČADI PRERASLA U PRAVU DRAMU: Muškarac pokušao da udavi snahu u bazenu
BRITANSKI državljanin uhapšen je i optužen za pokušaj ubistva nakon što je navodno pokušao da utopi svoju snahu u bazenu u američkoj saveznoj državi Floridi, saopštile su lokalne vlasti.
Mark Rejmond Gibon (62) boravio je s porodicom na odmoru u odmaralištu Soltera u Davenportu, kada su policajci iz kancelarije šerifa okruga Polk u nedelju uveče pozvani zbog dojave o sukobu u bazenu, navodi se u saopštenju objavljenom na platformi X.
Prema rečima žrtve i svedoka, Gibon je bio u bazenu sa svojom 33-godišnjom snahom kada je došlo do svađe oko unučadi, navodi se u policijskom izveštaju.
Pokušao da je utopi više puta, spasila je devetogodišnja ćerka
- Optužen je da je više puta gurnuo i držao žrtvu pod vodom, sprečavajući je da diše. Žrtvina devetogodišnja ćerka skočila je u bazen kako bi pokušala da spreči Gibona da utopi njenu majku - saopštila je kancelarija šerifa u ponedeljak.
Prema izjavama svedoka, Gibon je prestao tek kada su dve sestre iz komšiluka povikale da su pozvale policiju.
Uhapšen je i optužen za fizički napad i pokušaj ubistva drugog stepena.
Šerif: Možda će provesti više vremena na Floridi nego što je planirao
- Gosti iz celog sveta dolaze u okrug Polk, i to je sjajno, ali očekujemo da se svi, pa i turisti, ponašaju primereno – isto kao što to očekujemo i od naših stanovnika. Zbog toga što gospodin Gibon nije mogao da obuzda svoj bes, moglo bi se desiti da na Floridi provede mnogo više vremena nego što je planirao - rekao je šerif okruga Polk.
(Indeks)
Preporučujemo
PRSKALI MALIŠANIMA SIRĆE U LICE: Na Floridi deca držana u kavezima
27. 07. 2025. u 18:35
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)