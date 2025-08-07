SVAĐA OKO UNUČADI PRERASLA U PRAVU DRAMU: Muškarac pokušao da udavi snahu u bazenu

BRITANSKI državljanin uhapšen je i optužen za pokušaj ubistva nakon što je navodno pokušao da utopi svoju snahu u bazenu u američkoj saveznoj državi Floridi, saopštile su lokalne vlasti.

Foto Shutterstock

Mark Rejmond Gibon (62) boravio je s porodicom na odmoru u odmaralištu Soltera u Davenportu, kada su policajci iz kancelarije šerifa okruga Polk u nedelju uveče pozvani zbog dojave o sukobu u bazenu, navodi se u saopštenju objavljenom na platformi X.

Prema rečima žrtve i svedoka, Gibon je bio u bazenu sa svojom 33-godišnjom snahom kada je došlo do svađe oko unučadi, navodi se u policijskom izveštaju.

Pokušao da je utopi više puta, spasila je devetogodišnja ćerka

- Optužen je da je više puta gurnuo i držao žrtvu pod vodom, sprečavajući je da diše. Žrtvina devetogodišnja ćerka skočila je u bazen kako bi pokušala da spreči Gibona da utopi njenu majku - saopštila je kancelarija šerifa u ponedeljak.

Prema izjavama svedoka, Gibon je prestao tek kada su dve sestre iz komšiluka povikale da su pozvale policiju.

Uhapšen je i optužen za fizički napad i pokušaj ubistva drugog stepena.

Šerif: Možda će provesti više vremena na Floridi nego što je planirao

- Gosti iz celog sveta dolaze u okrug Polk, i to je sjajno, ali očekujemo da se svi, pa i turisti, ponašaju primereno – isto kao što to očekujemo i od naših stanovnika. Zbog toga što gospodin Gibon nije mogao da obuzda svoj bes, moglo bi se desiti da na Floridi provede mnogo više vremena nego što je planirao - rekao je šerif okruga Polk.

(Indeks)