"EKONOMSKI AUTOGOL": Orban o sporazumu EU i Amerike

PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da je Sporazum o carinama koji su postigle Sjedinjene Države i Evropska unija "užasan ekonomski sporazum i ekonomski autogol" za blok.

- Nije samo da smo napravili loš dogovor, jer će sva evropska roba koja se izvozi u SAD imati carinu od 15 odsto, dok neće biti carina na američku robu koja dolazi u Evropu, već smo se složili i sa uslovima koje očigledno ne možemo da ispunimo. To znači da nismo rešili carinske sporove. Upravo smo izgubili prvu bitku i biće još bitaka - rekao je Obran za radio Košut, preneo je MTI.

Orban je rekao da je još jedan faktor iza sporazuma to što će EU morati da plati za oružje koje SAD pružaju Ukrajini.

- Niko me nije pitao o ovome. Nije doneta evropska odluka kojom se deklariše da to želimo. Ako želimo da postignemo dogovor sa Amerikancima o Ukrajini, to ne bi trebalo da se uradi kao tajna klauzula u tarifnom sporazumu, već odvojeno. Trebalo bi to da se stavi na sto odvojeno i da se o tome odvojeno pregovara - rekao je mađarski premijer.

On je u intervjuu takođe rekao da Mađarska vlada planira izradu akcionih planova za zaštitu radnih mesta i proizvodnje u zemlji nakon trgovinskog sporazuma.

On je rekao da mađarski izvoz u Sjedinjene Države vredi približno 11 milijardi dolara godišnje i da je važno da kompanije koje izvoze u tu zemlju ne otpuštaju ljude i ne zatvaraju proizvodne pogone.

Mađarska vlada je ranije kritikovala sporazum o carinama između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država navodeći da je "štetan po evropske interese, uključujući Mađarsku"

(Tanjug)