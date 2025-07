TRAMP: Obama može da izbegne odgovornost za fabrikovanje optužbi

BIVŠI predsednik SAD Barak Obama verovatno će moći da izbegne odgovornost za fabrikovanje optužbi o navodnom mešanju Rusije u izbore zahvaljujući stavu Vrhovnog suda SAD o predsedničkom imunitetu, izjavio je američki lider Donald Tramp.

Foto: EPA

- On je počinio krivična dela, u to nema sumnje, ali ima imunitet i to će mu verovatno pomoći - kazao je Tramp.

Ranije je direktorka Nacionalne obaveštajne službe Tulsi Gabard deklasifikovala podatke koji pokazuju da je Obamina administracija izmislila i politizovala podatke o navodnom mešanju Rusije u predsedničke izbore u SAD 2016. godine.