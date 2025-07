RAT u Ukrajini – 1.239. dan.

Izveštaj sa fronta: Ruski kontranapad kod Pokrovska, VSU upao u kotao; Ruske snage napreduju kod Volčanska, ka Kaonstantinovki; VSU pokušava kontranapade (MAPA/VIDEO)

Nema promena na Hersonskom pravcu. Ukrajinske oružane snage su ispalile 62 granate na 11 sela na ruskoj levoj obali.





U Zaporožkom sektoru vode se aktivne borbe u oblasti oslobođenog Kamenskog.





Na jugu Ugljedarskog pravca, ruske oružane snage probijaju odbranu ukrajinskih oružanih snaga, napredujući ka zapadu od oslobođenih sela. Tako su od Novopolja ruske snage potisnule ukrajinske oružane snage u pravcu jugoistočne periferije Temirovke, napredovavši više od 1 km. Od Voljnog Polja, približile su se Kamiševahi za još 2,5 km, od Poddubnog - za 1 km do Aleksandrograda i za 2 km putem do Iskre. Prema podacima Ministarstva odbrane, Novohatsko je oslobođeno. Ovo je još jedan put do granice DNR sa Dnjepropetrovskom oblašću.

На западном крилу Покровског правца, руске оружане снаге нису само обновиле своје позиције у Новосергејевки, одбијајући све контранападе украјинских оружаних снага, већ су и извршиле продор ка Удачном. Као резултат тога, овај други је ухваћен у клешта и одсечен од логистике из области снабдевања у Молодецком и Новоподгорном. На источном делу Покровска понавља се већ проверени модел примењен у Бахмуту и Авдејевки: изолација бокова, притисак на линије снабдевања, а затим слегање фронта. У овом већ „покровском“ моделу, контрола над Родинским, кроз који пролази важна логистичка рута, игра кључну улогу. Сада руска војска води борбе на источној периферији села у области рудника Краснолиманскаја, напредује западно од Фјодоровке, јуришајући на Бојковку. Ilustracija telegram rybar

Na Konstantinovskom pravcu, iz Petrovke, oslobođene juče, ruske oružane snage ciljaju na Ščerbinovku. Istovremeno, ruske snage vrše pritisak na Jablonovku i Aleksandro-Kalinovo. Sasvim je moguće da će se ruski pritisak na desnom krilu povećati: Dilejevka - Bela Gora - Aleksandro-Šultino, što će primorati Oružane snage Ukrajine da povuku svoje jedinice u rejon Berestok - Ivanopolje. A to će otpustiti odbrambeni čvor Klebanbik Oružanih snaga Ukrajine, na koji se oslanja odbrana Oružanih snaga Ukrajine u rejonu Torecka. Poslednjih dana, ruske snage su napredovale zapadno od Dilejevke u plantažama, preuzevši kontrolu nad nizom uporišta na visinama u pravcu Aleksandro-Šultina i Bele Gore. Na severu rejona, u Časovom Jaru, ruske snage su zauzele teritoriju postrojenja za ekstrakciju nafte.



Na Severskom pravcu, bez promena.





Na Krasnolimanskom pravcu, ruske oružane snage proširuju mostobran na zapadnoj obali reke Nitrijus, kontrolišući severni deo sela Srednje i više od polovine Karpovke.Na Kupjanskom pravcu, ruske oružane snage napreduju u oblasti Krasnoje Pervo.





Na Harkovskom frontu vlada relativni mir kod Lipca. Ali u oblasti Volčanska, ruske oružane snage pojačavaju svoju aktivnost - napadaju u šumama duž Prilipke. Istočno od grada osvajaju Degtjarnoje, a južno probijaju se uz podršku iz Melovog do oboda Hatnog i Ambarnog. Do juriša na ova sela nije došlo. VSU je uspeo da stabilizuje situaciju u tom području, dovlačeći rezerve, uključujući posade iskusnih operatera bespilotnih letelica.





U Sumskom pograničnom području, ukrajinske oružane snage su izvele kontranapad kod Kondratovke. Napad je odbijen, ali se VSU ukopao u šumama između Kondratovke i Konstantinovke. U oblasti Aleksejevke, komanda ukrajinskih oružanih snaga uvela je u borbu nove jedinice specijalnih snaga Glavne obaveštajne uprave „Grupa Rinos“. Na istoku se vode teške borbe u Varačinu i Junakovki. Četiri kontranapada su odbijena kod Sadkova.

Žestoke borbe kod Pokrovska (VIDEO)

Jedinice „Hrabrih“ ne ostavljaju šanse ukrajinskim oružanim snagama, meljući protivničku tehniku i ljudstvo.

Žestoke borbe se vode na Pokrovskom pravcu, gde jedinice grupe snaga Centar nastavljaju pobedonosnu ofanzivu. 15. jula ruski vojnici su još jednom demonstrirali filigranski rad u uništavanju utvrđenja VSU.

Snimci prikazuju uništavanje vatrenih tačaka, eliminaciju ukrajinske pešadije i onesposobljavanje tehnike VSU.

Ruska vojska je oslobodila Novohatsko u DNR: Ofanziva grupe „Vostok“ se nastavlja (MAPA)

Ministarstvo odbrane izveštava da su jedinice grupe trupa „Vostok“ tokom uspešnih ofanzivnih dejstava oslobodile naselje Novohatsko u Donjeckoj Narodnoj Republici.

Kao rezultat bitke, VSU je pretrpeo gubitke i bio je primoran da napusti svoje položaje. Ruski vojnici nastavljaju napredovanje, jačajući svoj taktički položaj na južnodonjeckom pravcu.

Ruska vojska probija odbranu VSU, napreduje ka Konstantinovki (MAPA)

Na levom krilu Konstantinovskog pravca, ruske trupe su napredovale u južnom delu naselja Popov Jar, jurišajući na centralni deo Jablonovke.

Ruske oružane snage su takođe napredovale sa strane Zarje i prodrle u Aleksandro-Kalinovo i napadaju istočno od Romanovke.

Na desnom krilu, u naselju Novospasskoje, izašla je ruska pešadijska jedinica i razvila zastavu Zabajkalskog kraja, proglasivši zauzimanje naselja.

Bitke se nastavljaju i severno od naselja Dilejevka i zapadno od sela Dilejevka.

Ukrajinski obaveštajci kukaju:„Laži će nas sve uništiti!“ (VIDEO)

Resurs Deep State daje uzbunu, lažni izveštaji komandanata ukrajinskih oružanih snaga dovode do novih poraza Ukrajine.

Ukrajinski analitički resurs Deep State (vezan za GUR)navodi da lokalni komandanti iskrivljuju informacije o stvarnoj situaciji u Dnjepropetrovskoj oblasti i susednim delovima fronta, gde ruska vojska aktivno napreduje.

-Značajna komponenta uspeha ruskih trupa ostaju laži sa terena u izveštajima o stvarnom stanju stvari, što sprečava adekvatnu procenu rizika i reagovanje na promene situacije na najvišem nivou. A to je ogroman problem koji povlači za sobom katastrofalne posledice.

Šta se dešava u oblasti:

— Čitav front od Aleksejevke do Novopolja je pod stalnim pritiskom ruskih snaga.

— Aktivni sukobi se nastavljaju u oblasti Dačnoje — ruske oružane snage pokušavaju da se učvrste, ukrajinske oružane snage sprovode odbrambene akcije.

— Situacija je napeta u oblasti Jalte, blizu administrativne granice, gde ruske snage pokušavaju da se probiju.

— „Haotična situacija“ je primećena na liniji Novohatskoje – Poddubnoje – Mirnoje – Perebudova – Komar – Fjodorovka – Voskresenka.

Dip stejt naglašava da upravo nepouzdane informacije od terenskih komandanata postaju kritični faktor koji potkopava odbranu i odgovor na taktičke pretnje.

Penzioneri idu na front

Kijev nema dovoljno ljudi na frontu i zato je prinuđen da pribegne očajničkim merama a jedna od njih je i odluka Rade da usvoji zakon kojim se omogućava da i građani stariji od 60 godina služe u ukrajinskoj vojsci.

Oslobođeno ključno mesto za prodor u Dnjepropetrovsku oblast

Zahvaljujući oslobođenju mesta Novohatsko u DNR ruska vojska je otvorila put kao još jednom delu granice sa ukrajinskom Dnjepropetrovskom oblašću, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

-Ruski borci su učvrstili položaj u selu i potisnuli ukrajinske snage, otvarajući sebi put ka još jednom delu granice sa Dnjepropetrovskom oblašću, navodi se u saopštenju.



Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane:

Grupa "Istok" je u uspešnoj ofanzivi oslobodila naselje Novohatsko u DNR, protivnik je izgubio do 200 vojnika;

Vazdušno-kosmičke snage Rusije oborile su ukrajinski MiG-29;

Jedinice grupe "Sever" su poboljšale taktičke pozicije, a u poslednja 24 sata Ukrajinci su izgubili do 180 vojnika;

Ruska vojska izvela je udare na energetska preduzeća koje koristi ukrajinska vojska, uništena su dva lansera i kabinu upravljanja sistemom S-300PS;

Grupa "Zapad" je poboljšala svoje pozicije, dok je protivnik izgubio više od 200 vojnika;

U zoni delovanja grupe "Jug" nastavljena je ofanziva, dok je ukrajinska vojska izgubila do 160 vojnika,

U zoni delovanja grupe "Dnjepar" Ukrajinci su izgubili do 70 vojnika;

Grupa "Centar" je nastavila prodor u dubinu ukrajinske odbrane, gubici protivnika - do 425 vojnika.

Peskov: Sve odredbe ruske nuklearne doktrine ostaju na snazi

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da sve odredbe ruske nuklearne doktrine ostaju na snazi.

"Nuklearna doktrina je na snazi i sve njene odredbe su još uvek važeće", rekao je Peskov, prenela je agencija Ria novosti.

Peskov je dodao da je ruski predsednik Vladimir Putin već ranije objasnio da Moskva neće napasti zemlje NATO-a, ističući da je "zapadna pretnja laž".

Takođe je rekao da Kremlj nije planirao telefonski razgovor između ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa u bliskoj budućnosti.

Portparol Kremlja je, takođe, rekao da Kremlj poziva međunarodnu zajednicu, posebno Sjedinjene Države, da izvrše pritisak na Ukrajinu kako bi započela novu rundu pregovora sa Rusijom.

Peskov je istakao da je Rusija spremna za treći krug razgovora, iako Ukrajina još nije dalaodgovore na predloge za sastanak.

Rakete i 28 dronova pogodili Krivi Rog, mladić teško povređen

U kombinovanom ruskom napadu na Krivi Rog, 17-godišnji dečak je teško povređen, uništeno je industrijsko preduzeće, a deo grada je ostao bez struje, saopštio je šef Saveta odbrane Krivog Roga, Oleksandar Vilkul.

"Ovo se nikada ranije nije dogodilo. Balistička raketa i 28 dronova 'šahed' istovremeno. Uništeno je industrijsko preduzeće. Hvala Bogu, nije bilo žrtava, osoblje je bilo u skloništima", rekao je Vilkul, prenosi Ukrinform.

Zelenski: U ruskom napadu na Ukrajinu povređeno 15 osoba, među njima i dete

Ukupno 15 osoba, među kojima jedno dete, povređeno je u ruskom napadu protekle noći na više ukrajinskih regiona, a posebno je teško pogođena energetska infrastruktura, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

On je na Telegramu naveo da su glavni napadi bili u Viničkoj, Dnjeprovskoj, Harkovskoj i Odeskoj oblasti, preneo je Ukrinform. Zelenski je rekao da su svi povređeni prebačeni u bolnice. Zatražio je brzu obnovu snabdevanja strujom, naročito u Krivom Rogu, gde se očekuje da će struja biti u potpunosti upostavljena tokom dana.

Ukrajinske snage su, prema informacijama koje je podelio predsednik, bile uspešne u presretanju značajnog broja napada. Ukupno je oboreno oko 200 ruskih bespilotnih letelica, dok je više od 140 bespilotnih letelica i simulatora uništeno elektronskim metodama ratovanja. Zelenski je rekao da Rusija i dalje ne menja svoju strategiju, što znači da Ukrajina mora da se pripremi na dalji intenzivni napad.

On je apelovao na jačanje odbrambenih sposobnosti Ukrajine, posebno u oblasti protivvazdušne odbrane.

Takođe, naglasio je potrebu za većim brojem presretača i većom odlučnošću u odgovoru na "ruski teror". Prema informacijama koje je objavio Ukrinform, ruske snage su koristile balističke rakete "iskander-m", kao i 400 bespilotnih letelica tipa "šahed".

Rusi gađali rodni grad Zelenskog

U kombinovanom ruskom napadu na Krivi Rog, 17-godišnji dečak je teško povređen, uništeno je industrijsko preduzeće, a deo grada je ostao bez struje

To je saopštio šef Saveta odbrane Krivog Roga, Oleksandar Vilkul.

"Ovo se nikada ranije nije dogodilo. Balistička raketa i 28 dronova 'šahed' istovremeno. Uništeno je industrijsko preduzeće. Hvala Bogu, nije bilo žrtava, osoblje je bilo u skloništima", rekao je Vilkul, prenosi Ukrinform.

Snabdevanje strujom u nekoliko delova grada je trenutno obustavljeno, dok je vodosnabdevanje održavano pomoću generatora.

Vilkul je dodao da je buknulo i nekoliko manjih požara, koji se trenutno lokalizuju.

Krivi Rog (Krivi Rih) je rodno mesto predsednika Ukrajine, Volodimira Zelenskog.

Ruska protivvazdušna odbrana uništila tokom noći osam ukrajinskih dronova

Ruska protivvazdušna odbrana uništila je tokom noći osam ukrajinskih dronova iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

U saopštenju se precizira da su ukrajinski dronovi oboreni iznad tri ruska regiona i Azovskog mora.

Navodi se da su tri drona oborena iznad Krima i Azovskog mora, a u Kurskoj i Belgorodskoj oblasti po jedan, prenela je agencija RIA Novosti.

Osmoro ljudi povređeno u Hersonskoj oblasti tokom ruskih napada

Tokom protekla 24 časa, u Hersonskoj oblasti povređeno je osmoro ljudi usled ruskih napada, saopštio je šef Hersonske regionalne uprave, Aleksandar Prokudin.

Pogođene su dve visoke zgrade, 10 privatnih kuća, pomoćna zgrada, garaža i privatni automobili, preneo je Ukrinform. Protekle noći su ukrajinske snage protivvazdušne odbrane uništile jedan ruski dron "šahed-131/136" iznad Hersonske oblasti.

U ruskom napadu pogođen je automobil u predgrađu Hersona, a prilikom napada povređeni su muškarac star 75 godina i žena stara 44 godine. Muškarac je zadobio potres mozga, eksplozivne povrede i rane od gelera na vratu, rukama i nogama, a njegovo stanje ocenjeno je kao teško.

Žena je povređena u eksploziji u kojoj je zadobila potres mozga i rane od gelera na nogama i rukama, a njeno stanje je ocenjeno kao srednje teško. Prema rečima Prokudina, napadi su pogodili više naselja, uključujući Herson

Sedam osoba povređeno u ruskom napadu na Vinicu

Sedam osoba povređeno je u sinoćnom napadu ruskih dronova na Vinicu, saopštila je prva zamenica načelnika Viničke OVA, Natalija Zabolotna. "Od 6.40 časova već imamo sedmoro povređenih. Njih petoro ima opekotine", napisala je Zabolotna na Fejsbuku i dodala da su dve osobe sa opekotinama u teškom stanju, preneo je Ukrinform.

Zabolotna je objasnila da su ruski dronovi pogodili objekte industrijske infrastrukture, izazvavši požare, od kojih je jedan već lokalizovan.

Pored toga, oštećene su četiri stambene zgrade, sa štetama na krovovima, prozorima i vratima.

Jedna od kuća je značajno oštećena. Prema informacijama, tokom sinoćnog napada 28 ruskih bespilotnih letelica pogodilo je Vinički region, pri čemu je uništeno oko 18 ciljeva.

Masovni ruski napad: Eksplozije širom Ukrajine

U noći između 15. i 16. jula, širom Ukrajine odjeknule su snažne eksplozije nakon novog velikog napada ruskih snaga raketama i dronovima, javlja Kijev Independent.

