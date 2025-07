ŠEF NATO: Ukrajina će dobiti ogromnu količinu vojne opreme u okviru sporazuma sa SAD

UKRAJINA će dobiti "ogromnu količinu" vojne opreme u okviru sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je danas generalni sekretar NATO Mark Rute nakon sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući.

Foto Tanjug/AP/Eric Gay

-Ovo je zaista veliko. Zaista veliko, istakao je Rute, prenosi "Gardijan".

On je kazao da ga je Tramp pozvao u četvrtak i rekao da želi da Ukrajini obezbedi ono što joj je potrebno, ali je zatražio da to plate Evropljani, "što je potpuno logično".

Rute je naveo da je bio u kontaktu sa "mnogim zemljama" koje nameravaju da budu deo sporazuma, a posebno je pomenuo Finsku, Dansku, Švedsku, Norvešku, Veliku Britaniju, Holandiju i Kanadu.

-A ovo je samo prvi talas, biće ih još, naglasio je on.

Dodao je da će NATO delovati kroz svoje sisteme da bi tačno utvrdio šta je Ukrajincima potrebno.

-To će značiti da Ukrajina može da dođe do zaista ogromnih količina vojne opreme kako za protivvazdušnu odbranu, tako i do raketa i municije, istakao je Rute.

Prema njegovim rečima, predsednik Rusije Vladimir Putin treba ozbiljno da shvati Trampovo upozorenje.

-Dakle, da sam danas Vladimir Putin, i da govorite o onome što planirate da uradite za 50 dana, kao i o ovoj najavi, preispitao bih da li treba da počnem da shvatam pregovore o Ukrajini ozbiljnije nego što to trenutno činim, naglasio je Rute.

Rute je otvoreno kritikovao Rusiju zbog napada koji se ne izvode iz vojno opravdenih razloga, već "samo da bi se stvorila panika" napadima na ukrajinske gradove, a Tramp se složio sa tim.

Nakon nedavnog prisustva na samitu Alijanse u Hagu, u Holandiji, on je više puta pohvalio NATO.

-Imali smo nekoliko dana veoma intenzivnih razgovora. I to su sjajni ljudi. To su lideri zemalja. Mnoge od tih zemalja su velike i moćne. Neke su manje. Ali, uglavnom, to su vrlo stabilne, snažne i uspešne države. Neke od njih su među najuspešnijima na svetu, naglasio je Rute.

On je rekao da se nada da će ta odluka imati uticaj na Rusiju i Putina.

Tramp je, na zajedničkoj konferenciji za novinare u Beloj kući sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, rekao da će SAD uvesti Rusiji sankcije od 100 odsto ako se u roku od 50 dana ne postigne dogovor o primirju u ratu u Ukrajini, preneo je CNN.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Potraga za delovima tela kod Lazarevca