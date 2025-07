LAVROV O CILJEVIMA MOSKVE I PJONGJANGA: Rusija i Severna Koreja se bore protiv toga da Evroazija bude pretvorena u posed NATO-a

RUSIJA i Severna Koreja se bore protiv toga da Evroazija bude pretvorena u posed NATO, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Zlo mora da se povuče, istakao je ruski ministar.

FOTO: Tanjug/AP

- To je i naša zajednička borba za istinu protiv laži. Za to da se naš divni evroazijski kontinent ne pretvori u posed NATO-a koji otvoreno nastoji da proširi uticaj na čitav evroazijski prostor. I mi i naši severnokorejski prijatelji želimo da se zlo povuče i preduzimamo čitav niz praktičkih koraka da se to i dogodi - rekao je Lavrov na svečanom prijemu koji je u njegovu čast priredila vlada Severne Koreje.

Čvrsto strateško partnerstvo dve zemlje

Lavrov je istakao da Rusija i Severna Koreja čvrsto poštuju Sporazum o strateškom partnerstvu i da će tako biti i u budućnosti.

- Obaveze koje su utvrđene Sporazumom o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu i saradnji u potpunosti ispunjavaju i Rusija i Severna Koreja. Tako će biti i ubuduće - poručio je on.

Podsetimo, Lavrov je sinoć doputovao u Severnu Koreju na drugu rundu strateških pregovora.

On se sastao sa sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom i preneo mu je pozdrave predsednika Rusije Vladimira Putina i potvrdio privrženost sporazumima postignutim na najvišem nivou.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: