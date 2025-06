RAT u Ukrajini – 1.220. dan.

Ruska vojska nastavlja ofanzivu u Sumskoj oblasti (MAPA)

Na levom krilu Sumskog pravca, ruske pešadijske jedinice napadaju, pokušavajući da napreduju duž šumskih pojaseva južno i istočno od Aleksejevke, približavajući se Varačinu i Maloj Korčakovki.

-Rusi su napredovali istočno od Aleksejevke (Sumska oblast) i zauzeli niz položaja, priznaju i ukrajinski vojni analitičari.

U Junakovki se nastavljaju teške borbe sa promenljivim uspehom. Fotografija iz Junakovke prikazuje ulaz u naselje, gde su pored puta bačeni ukrajinski „zmajevi zubi“, koji su trebalo da postanu prepreka za ruske trupe.

Ukrajinci priznaju: Rusi probili front u Zaporožju (MAPA)

Ruska vojska je probila do centra Kamenskog, napredujući na Zaporoškoj frontu.

Ruske trupe su probile do samog centra važnog naselja na levom krilu Zaporoškog pravca.

-Rusi pojačavaju pritisak. Poslednjih dana su postigli izvesne uspehe, uspevši da se probiju do jugoistočnog dela i do centra sela, gde dobijaju uporište, ponovo se sa zakašnjenjem priznaju ukrajinski resursi.

Umerov: Ukrajina će praviti 4 miliona dronova

Ministar odbrane Ukrajine Rustev Umerov izjavio je danas da su ukrajinske kompanije povećale svoje industrijske kapacitete kako bi mogle da proizvedu četiri miliona dronova godišnje.

Žestoke borbe kod Pokrovska (VIDEO)

“Hrabri“ neprekidno pale NATO opremu, pešadiju i artiljeriju VSU.

Izbor borbenog rada boraca grupe snaga „Centar“ 27. juna na uništavanju vojne opreme, naoružanja, pešadije i položaja ukrajinskih oružanih snaga tokom aktivnih borbenih dejstava na Pokrovskom pravcu.

Na snimku se vidi kako se pale NATO borbena oklopna vozila, vatrene tačke, pešadija, položaji i neprijateljski transport.

Rusi zauzeli Kolesnikovku (MAPA)

Ruska vojska je zauzela Kolesnikovku i započela napad na Gluškovku, stežući klešta oko Kupjanska.

Tokom ofanzive u Kupjanskom pravcu u Harkovskoj oblasti, ruske trupe su očistile područje Kolesnikovke i napredovale napred, započinjući napad na Gluškovku.

Površina napredovanja je veća od 1 km².

-Rusi su zauzeli Kolesnikovku i ušli u Gluškovku (Kupjanski pravac), ponovo priznaju ukrajinski vojni analitičari.

"Hrabri" ušli u Pokrovsk (MAPA)

„Hrabri“ su prodrli do predgrađa Pokrovska, osvojivši veći deo Belgijke na juriš.

U blizini Pokrovska, jedinice grupe trupa „Centar“ su napredovale sa severnih predgrađa Ševčenka i započele napad na područje naselja Belgijka.

-Rusi su zauzeli naselje Ševčenko (pokrovski pravac) i napredovali severoistočno, stigavši do Belgijke, sa zakašnjenjem priznaju ukrajinski vojni analitičari.

-Ruske trupe su zauzele veći deo Belgijke kod Pokrovska. Područje napredovanja je oko 2 km², - pišu drugi ukrajinski izvori.

VSU dronovima napao Brjansk

Ukrajinska vojska dronovima je napala Brjansk, četiri osobe su ranjene, rekao je gubernator regiona Aleksandar Bogomaz.

Zamenik komandanta 3. nacističke jurišne brigade Maksim Žorin rekao je da se na frontu razvija „veoma loša situacija“ i da će predstojeće leto i jesen biti „j... loši“.

Vazdušne bitke dronova na frontu (VIDEO)

Ruski operateri dronova uništili su heksakoptere ukrajinskih oružanih snaga „Baba Jaga“ dronovima sa prednjim pogledom.

Rusi napredovali u Harkovskoj oblasti (MAPA)

Ruska vojska oslobodila Novu Krugljakovku tokom napredovanja u Harkovskoj oblasti.

Kao rezultat aktivnih dejstava jedinica grupe trupa „Zapad“, oslobođeno je naselje Nova Krugljakovka na Kupjanskom pravcu u Harkovskoj oblasti, saopštava Ministarstvo odbrane.

Nedavno je 27. brigada oslobodila susednu Lozovu.

Ukrajinci napali zaposlene u Zaporoškoj nuklearci

Oružane snage Ukrajine izvršile su napad bespilotnim letelicama na grupu zaposlenih Zaporoške nuklearne elektrane na udaljenosti od oko 400 metara od same elektrane, saopštila je pres-služba elektrane.

- Ovakvi napadi ukrajinskih oružanih snaga su teroristički akti koji ugrožavaju bezbednost Zaporoške nuklearne elektrane. To što su teroristi kao metu odabrali nuklearne radnike pokazuje novi nivo nečovečnosti kijevskog režima - navedeno je u "Telegram" kanalu Zaporoške nuklearne elektrane.

Zaposleni su na vreme uspeli da se sklone i nisu povređeni, ali je oštećeno službeno vozilo.

(Sputnjik)

Šta kad padne Kupjansk?

Gubitak grada Kupjanska u Harkovskoj oblasti doveo bi do ozbiljnog narušavanja snabdevanja velikog broja ukrajinskih jedinica i potencijalno srušio odbrambene linije na pojedinim delovima fronta, ocenio je vojni stručnjak Andrej Maročko.

- Da bi se obezbedile zapadne granice Luganske Narodne Republike, neophodno je uzeti ovaj naseljeni punkt pod kontrolu. To će obrušiti odbranu Kijeva na pojedinim delovima fronta. U suštini, oni će ostati bez snabdevanja - izjavio je Maročko u programu radija „Komsomolьskaя pravda“.

On je pojasnio da je Kupjansk strateški važan centar zbog železničkog čvora i mreže drumskih raskrsnica, preko kojih se snabdeva „veliki broj ukrajinskih grupacija“.

Maročko je juče naveo da su ruske snage uspele da uzmu pod vatrenu kontrolu deo puta dužine 1,5 kilometara i da se učvrste na visovima u blizini Kupjanska.

Grad ostaje jedan od ključnih transportnih centara na istoku Ukrajine, a njegova eventualna blokada ili zauzimanje imala bi ozbiljne posledice po stabilnost ukrajinske odbrane u regionu.

(Sputnjik)

Najvažnije informacije iz novog nedeljnog brifinga ruskog Ministarstva odbrane:

Ruske snage zauzele su Novu Krugljakovku u Harkovskoj oblasti;

Ruska vojska izvela je tokom noći grupni napad raketama „kindžal“ na vojni aerodrom Oružanih snaga Ukrajine;

Oružane snage Ukrajine izgubile su tokom prethodnih nedelju dana više od 1.190 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Jug“;

Grupa „Jug“ porazila je specijalne brigade „Azov“ (organizacija koja je u Rusiji proglašena terorističkom i zabranjena);

Oružane snage Ukrajine izgubile su tokom prethodnih nedelju dana više od 1.410 vojnika u zoni odgovornosti grupe snaga „Zapad“;

Ukrajinska vojska izgubila je gotovo 3.295 vojnika u zoni odgovornosti grupe snaga „Centar“;

Oružane snage Ukrajine izgubile su usled dejstava grupe „Sever“ više od 1.355 vojnika i 10 skladišta oružja;

Grupa „Sever“ poboljšala je položaj duž linije fronta i porazila ljudstvo ukrajinskog specijalnog odreda „Himera“ u Sumskoj oblasti;

PVO sredstva oborila su tokom prethodne nedelje 32 navođene avionske bombe „jdam“ i raketu „neptun“ Oružanih snaga Ukrajine;

Ukrajinska vojska izgubila je više od 1.360 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Istok“.

Estonija otvorila vrata NATO avionima sa nuklearnim naoružanjem – Peskov nazvao to apsurdom

Portparol predsednika Rusije, Dmitrij Peskov, izjavio je da je žalostan zbog izjava lidera baltičkih zemalja, naglašavajući da mnoge od njih predstavljaju apsurdne stavove.

Peskov je na taj način reagovao na izjavu ministra odbrane Estonije Hanoa Pevkura o spremnosti Estonije da na svojoj teritoriji prihvati avione saveznika koji mogu nositi nuklearno oružje, prenosi agencija RIA Novosti.

Vlasti u Moskvi su, prema pisanju ruskih medija, više puta izrazile zabrinutost zbog povećanja obima snaga Alijanse u Evropi.

U Ministarstvu spoljnih poslova Rusije istakli su da Rusija ostaje otvorena za dijalog sa NATO-om, ali na ravnopravnoj osnovi, uz uslov da Zapad odustane od politike militarizacije kontinenta.

(Tanjug)

Umerov: Ukrajina sa parnerima iz Ramštajna pokreće zajedničku proizvodnju oružja

Ukrajina pokreće zajednički program proizvodnje oružja sa međunarodnim partnerima, u Ukrajini i u zemljama učesnicama Ramštajna, rekao je ukrajinski ministar odbrane Rustem Umerov. "Ukrajina pokreće program zajedničke proizvodnje oružja sa međunarodnim partnerima - u Ukrajini i u zemljama učesnicama Ramštajna.

Već smo registrovali odgovarajući zakon u parlamentu i nadamo se da će biti operativan do septembra", rekao je Umerov.

On je napomenuo da postoji 21 inicijativa za lokalizaciju proizvodnje u Ukrajini sa najvećim svetskim proizvođačima oružja i do 10 projekata u inostranstvu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i danska premijerka Mete Frederiksen dogovorili su se ranije ove nedelje da će Kijev i Kopenhagen pokrenuti zajedničku proizvodnju odbrambenog oružja, a a Umerov je rekao da se proizvodnja oružja planira i u Britaniji i Norveškoj.

Što se tiče proizvodnje u Ukrajini, ministar je rekao da se procenjuju različite lokacije, jer je važno da se osigura da preduzeća budu zaštićena protivvazdušnom odbranom.

On je takođe naglasio da Ukrajina produbljuje saradnju sa evropskim i američkim kompanijama iz odbrambene industrije, a u toku je zajednička proizvodnja sa nemačkim preduzećima (oklopni transporteri, artiljerija, municija), a sa američkim partnerima se realizuju projekti u oblasti dronova, artiljerije i municije.

Bivši ministar odbrane SAD Lojd Ostin osnovao je kontakt grupu nakon što je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu 2022. godine. Među članicama su, između ostalih, SAD, Britanija, Francuska, Nemačka, Belgija i Holandija.

Od tada je više od 50 zemalja članica kolektivno obezbedilo Ukrajini oko 126 milijardi dolara oružja i vojne pomoći, uključujući preko 66,5 milijardi dolara od SAD.

(Ukrinform)

Fico: Slovačka neće podržati sankcije Rusiji bez garancija za energetsku bezbednost

Premijer Slovačke Robert Fico ponovio je da Slovačka neće podržati 18. paket sankcija protiv Rusije, ukoliko ne dobije garancije Evropske komisije koje bi osigurale da predložena zabrana uvoza ruskog gasa od januara 2028. godine neće ugroziti energetsku bezbednost zemlje.

Fico je, dan nakon jednodnevnog samita Evropskog saveta u Briselu, dodao da cene energije ostaju ključna tema i za mnoge druge lidere EU, preneo je TASR.

"Ako nam ova odluka ne nanese štetu, ako nam se garantuje dovoljna količina gasa po konkurentnoj ceni, ako nam se garantuje trenutne tranzitne takse i ako postoji obezbeđenje pokrića troškova u slučaju da izgubimo spor sa Gazpromom, bićemo zadovoljni", rekao je Fico, koji je pre početka samita razgovarao sa predsednicom Evropske komisije, Ursulom fon der Lajen, o inicijativi "REPowerEU" i mogućim garancijama.

Fico je pohvalio konstruktivan pristup Komisije.

Slovački premijer je istakao da je tokom razgovora sa nekoliko lidera zemalja EU uočio da je pitanje cena energije veoma važno i za druge članice. "Oni shvataju naš problem kada im ga objasnim", naglasio je on.

Druga ključna tema samita bila je evropska odbrana i bezbednost. Fico je rekao da su diskusije bile usmerene na odluku NATO-a da članice povećaju izdatke za odbranu do pet odsto svog BDP-a do 2035. godine, kao i na zajedničke nabavke i proizvodnju.

"Slovačka neće povećati izdatke za odbranu ni za cent do 2026. godine. Ostaćemo na istom nivou kao 2025. godine", rekao je Fico.

Na samitu se takođe raspravljalo i o kontinuiranoj pomoći Ukrajini. Zajednički zaključci nisu bili usvojeni od svih 27 članica, jer se mađarski premijer Viktor Orban nije složio sa pomenutom temom zbog spominjanja evropske perspektive za Kijev.

"Za nas je važno da smo po prvi put uspeli da uključimo referencu na osnivačke ugovore EU, koji naglašavaju da je EU mirovni projekat i da bi trebalo prvenstveno težiti miru", zaključio je Fico.

(Tanjug)

Ukrajina: Severna Koreja uključila 11.000 elitnih vojnika u rat protiv Ukrajine

Ministar odbrane Ukrajine Rustem Umerov izjavio je da je Severna Koreja već uključila oko 11.000 elitnih vojnika u rat protiv Ukrajine.

"Korišćenje elitnog severnokorejskog kontingenta ne samo da odražava produbljivanje zavisnosti od autoritarnih režima, već i stvarne probleme sa mobilizacijom u Rusiji", rekao je Umerov, naglašavajući da Ukrajina u saradnji sa partnerima pomno prati te "pretnje" i da će reagovati u skladu sa situacijom.

Prema njegovim rečima, reč je o borcima iz "lične rezerve" severnokorejskog lidera Kima Džong Una, koja broji oko 50.000 ljudi, a koji su posebno odabrani na osnovu fizičkih, psiholoških i drugih kriterijuma.

Te jedinice su, kako je naveo, već pretrpele značajne gubitke.

Umerov je dodao da je Rusija, nakon potpisivanja međudržavnih ugovora sa Severnom Korejom, počela da koristi tu zemlju za vođenje ratnih operacija.

Konkretno, odnosi između dve zemlje predviđaju uzajamnu vojnu pomoć u slučaju rata, međutim, kako je istakao, Severna Koreja se suočava s problemima zbog trošenja svojih resursa, dok Rusija ne pruža odgovarajuće obaveze, što izaziva zabrinutost u Pjongjangu.

Ministar odbrane Ukrajine je takođe naglasio da Kim Džong Un razmatra mogućnost slanja dodatnog vojnog kontingenta u Rusiju, ali da to predstavlja rizik po njegovu sopstvenu bezbednost, jer bi iscrpelo strateške rezerve Severne Koreje.

Prema informacijama ukrajinskih obaveštajnih službi, Rusija je već izgubila nekoliko talasa te "elitne" severnokorejske rezerve, a trenutni talas rotacije je četvrti po redu.

To ukazuje na ograničene mogućnosti Kremlja za formiranje novih borbenih snaga i visoke gubitke među ljudstvom.

Umerov je potvrdio da Ministarstvo odbrane Ukrajine, u saradnji sa partnerima, raspolaže detaljnim informacijama o kretanju i raspoređivanju severnokorejskih jedinica i nastavlja sa analizom pretnji.

Prema njegovim rečima, dalja upotreba severnokorejskog kontingenta može da ukaže na ozbiljan manjak mobilizacionih resursa u samoj Rusiji.

Severna Koreja je takođe uključena u snabdevanje Rusije radnom snagom za proizvodnju aviona, kao i za poljoprivredu i građevinsku industriju.

(Ukrinform)

Ukrajina: Najmanje troje ubijeno, 14 ranjeno u ruskom napadu na Samar

Najmanje troje ljudi je ubijeno, a 14 osoba je ranjeno danas u ruskom raketnom napadu na grad Samar, u ukrajinskoj Dnjepropetrovskoj oblasti, saopštile su lokalne vlasti.

Za sada nije poznata količina štete nanete u ovom napadu, koji je drugi udar na ovaj grad u poslednja tri dana.

Ranije danas, ukrajinske snage su saopštile da u oborile 359 od 363 drona i šest od osam raketa koje je Rusija lansirala preko noći.

Ukrajinske vazduhoplovne snage su saopštile da su Rusi uspešno izveli tri direkta pogotka, dok je osam bilo pogođeno krhkotinama raketa.

(Reuters)

Rusija: Ukrajinske snage dronom napale zaposlene u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani

Ukrajinske oružane snage napale su zaposlene u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani koristeći dron tokom radova na hidrauličnim konstrukcijama, koje se nalaze 350 - 400 metara od energetskih blokova, saopštila je danas ruska uprava elektrane.

"Usled napada oštećeno je službeno vozilo koje se nalazilo na mestu radova. Srećom, zaposleni koji su čistili kanal su se na vreme sklonili. Niko od osoblja nije povređen", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da Zaporoška nuklearna elektrana nastavlja da radi i da je bezbednost te nuklearke "zagarantovana", prenosi Tas.

Rusija i Ukrajina se međusobno optužuju za napade na ovu nuklearku od početka rata, a direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Rafael Grosi, nedavno je rekao da će Zaporoška nuklearna elektrana ponovo biti pokrenuta kada se uklone sve pretnje, uključujući rizik od sabotaže.

(Tanjug)

Krim: Rus uhapšen zbog sumnje da je špijunirao za Ukrajinu

Ruske vlasti na Krimu uhapsile su neimenovanog ruskog državljanina zbog optužbe da je špijunirao u korist Ukrajine, čijim je agentima navodno dostavljao informacije o transportnoj infrastrukturi poluostrva i lokacijama ruskih vojnih jedinica, saopštila je danas ruske Federalna služba bezbednosti (FSB).

U saopštenju se navodi da je optuženi takođe navodno planirao da sastavi bombu domaće izrade.

"Utvrđeno je da je stanovnik Simferopolskog okruga Republike Krim vrbovan od strane Službe bezbednosti Ukrajine za poverljivu saradnju putem Telegrama. Prilikom pokušaja vađenja eksploziva težine preko kilogram iz skrivenog skladišta radi samostalnog sastavljanja eksplozivne naprave za njenu kasniju upotrebu u terorističkim aktivnostima, osumnjičeni je priveden", saoštio je FSB.

On je optužen za ''saradnju na poverljivoj osnovi sa stranom državom, međunarodnom ili stranom organizacijom“, a ruske vlasti upozoravaju na navodne kontinuirane pokušaje Ukrajine da izvrši sabotažu.

(Interfaks)

FSB uhapsio špijuna na Krimu — sprečen teroristički napad

Rusi preuzeli kontrolu nad poslednjim delom granice LNR

U rejonu Belogorovke preostali dvokilometarski deo administrativne granice Luganske Narodne Republike, koji je držala ukrajinska vojska, prešao je pod vatrenu kontrolu ruskih snaga, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.

- Jugozapadno od naseljenog mesta Belogorovka uništen je utvrđeni rejon protivnika, koji se nalazio u šumskoj zaštitnoj zoni duž administrativne granice između LNR i DNR. Na taj način ukrajinski militanti izgubili su kontrolu nad ovim delom terena, što je omogućilo snagama Rusije da uzmu pod vatrenu kontrolu dvokilometarski pojas granice - naveo je Maročko, pozivajući se na sopstvene izvore.

On je naglasio da ukrajinske snage i dalje drže strateške visoravni u rejonu Belogorovke, što im omogućava da organizuju liniju odbrane i delimično prate situaciju na terenu.

Borbe za Belogorovku traju više meseci, jer je ova oblast važna za kontrolu komunikacija i pristupa severozapadnim pravcima u Luganskoj Narodnoj Republici.

Normalizovan saobraćaj na mostu preko reke Don u Kalačevskom okrugu

U Volgogradskoj oblasti otvoren je saobraćaj na mostu preko Dona nakon napada dronova Oružanih snaga Ukrajine (OSU) tokom noći, saopštila je regionalna administracija.

"Saobraćaj na mostu je otvoren", saopštio je Telegram kanal.

Ranije tog dana, guverner regiona, Andrej Bočarov, najavio je zatvaranje mosta preko reke Don usled ukrajinskih napada dronovima.

Tokom noći, snage protivvazdušne odbrane uništile su 39 ukrajinskih dronova iznad ruske teritorije. Navedeno je da je 19 oboreno iznad Rostovske oblasti, 13 dronova uništeno iznad Volgogradske oblasti, četiri iznad Krima , a jedan ukrajinski dron je neutralisan iznad Belgorodske, Brjanske i Samarske oblasti.

(Izvestija)

Sijarto: Ukrajina pogrešno misli da može da se pridruži EU bez podrške Mađarske

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas da Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine pogrešno misli da ta zemlja može da se pridruži Evropskoj uniji bez podrške građana EU, među kojima su i Mađari.

Sijarto je rekao da je ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova tvrdilo da Mađari nemaju pravo da odlučuju o kandidaturi Ukrajine za EU, kao i da nije u nadležnosti ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, ili njegove vlade, da odlučuju o članstvu Ukrajine u EU, već da o tome odlučuju građani EU, prenosi MTI.

Dodao je da Mađarska ne želi da učestvuje u pristupanju "zemlje koja donosi pretnju ratom", koja ugrožava "energetsku bezbednost", i jednom je "skoro donela" propast mađarskim poljoprivrednicima.

Sijarto je kazao da je Ukrajina, iako zahteva podršku Mađara, "sistematski oduzimala manjinska prava mađarskoj zajednici u Zakarpatju" poslednjih 10 godina.

(Tanjug)

Napad ruskih dronova na Zaporožje, požari na industrijskim i garažnim objektima

Noćni napad ruskih dronova na Zaporožje izazvao je seriju požara i oštećenja na industrijskim zgradama i garažnim objektima, saopštio je šef Zaporoške regionalne administracije, Ivan Fedorov.

Prema njegovim rečima, najmanje šest različitih lokacija u gradu bilo je meta udara, i nije bilo žrtava. Dronovi su pogodili industrijsko preduzeće i teritoriju garažne zadruge, što je dovelo do velikih požara i značajne materijalne štete.

U Zaporožju je trenutna situacija stabilizovana, a vlasti nastavljaju sa procenom štete.

(Ukrinform)

Rusija: Odbijen snažan napad bespilotnih letelica u Volgogradskoj oblasti, saobraćaj na mostu preko reke Don u prekidu

Ruska protivvazdušna odbrana odbila je snažan napad ukrajinskih bespilotnih letelica na Surovikinski i Kalačevski okrug Volgogradske oblasti i grad Volžskij, a u napadu nije bilo žrtava, saopštio je guverner Andrej Bočarov.

Saobraćaj na mostu preko reke Don u Kalačevskom okrugu je u prekidu, a vatrogasci rade na licu mesta kako bi uklonili delove oborenih dronova, saopštile su ruske vlasti.

Prema saopštenju, zapaljena je suva trava na mestu udara koju gase vatrogasci.

(Izvestija)

Uništeno 50 ukrajinskih centara za upravljanje dronovima

Jedinice ruske grupacije snaga „Zapad“ uništile su 50 punktova za upravljanje bespilotnim letelicama ukrajinske vojske, kao i dve satelitske komunikacione stanice Starlink, saopštio je načelnik pres-centra grupacije Ivan Bigma.

Pored toga, kako je naveo, jedinice protivvazduhoplovne odbrane grupacije „Zapad“ oborile su 53 bespilotne letelice avionskog tipa. Ukrajinske snage su u zoni odgovornosti ove grupacije izgubile i 15 minobacačkih posada, kao i dva robotizovana kompleksa.

Istovremeno, u oblasti odgovornosti ruske grupacije „Istok“, snage su uspešno sprečile izvođenje inženjerijskih radova ukrajinske strane, uništile jednu stanicu Starlink i još 12 centara za upravljanje bespilotnom avijacijom, saopštio je oficir pres-centra Aleksjej Jakovljev.

Oboreno 39 ukrajinskih dronova

Sredstva protivvazdušne odbrane Rusije uništila su u toku noći 39 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad više ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Ministarstvo precizira:

19 dronova oboreno je nad teritorijom Rostovske oblasti

13 iznad Volgogradske oblasti

4 iznad Krima

po 1 dron zabeležen je i neutralizovan iznad Belgorodske, Brjanske i Samarske oblasti

Ministarstvo odbrane nije prijavilo materijalnu štetu ili žrtve kao posledicu incidenta.

Rusi ušli u istočni deo Kamenskog

Jurišne jedinice Oružanih snaga Rusije ušle su i napredovale u istočnom delu sela Kamensko na stepnogorskom pravcu u Zaporoškoj oblasti, izjavio je za Vladimir Rogov, kopredsednik Koordinacionog saveta za integraciju novih ruskih regiona.

„Naši momci su ušli i napredovali u istočnom delu Kamenskog, oslobodivši oko četiri kvadratna kilometra u samom selu i njegovim predgrađima“, naveo je Rogov.

Prema njegovim rečima, sada će pritisak na ukrajinske snage koje su utvrđene u Kamenskom biti vršen ne samo sa juga, već i sa istoka, što stvara operativnu prednost za ruske trupe.

Kamensko i susedni Stepnogorsk nalaze se na levoj obali nekadašnjeg Kahovskog jezera, duž strategijske trase Moskva–Simferopolj. U ovom trenutku, Stepnogorsk je u potpunosti pod kontrolom ukrajinskih snaga, dok se za Kamensko vode žestoke borbe.

Zauzimanje ovih naseljenih mesta otvara put ka gradu Zaporožju, koji ostaje jedan od strateški važnih centara pod kontrolom Kijeva.

Eksplozije u Hmeljnickoj oblasti

Više eksplozija odjeknulo je u Hmeljnickoj oblasti na zapadu Ukrajine, javljaju ukrajinski mediji. Prethodno je saopšteno da su tokom noći već dva puta izveštavali o eksplozijama u gradu, što znači da je u pitanju serija napada na ovu oblast Ukrajine.

Zvaničnih komentara o metama i posledicama udara za sada nema.

Peskov: Tramp i Putin nisu razgovarali o navodnoj pretnji

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nikada nisu razgovarali o navodnoj pretnji koju Rusija predstavlja za zemlje NATO-a.

Zamenik šefa Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev upozorio je da će svi pokušaji ukrajinskih oružanih snaga da uđu na teritoriju Kurske oblasti biti zaustavljeni.

Sa druge strane, vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski izjavio je da je napredovanje ruskih trupa u pograničnim područjima Sumske oblasti je zaustavljeno.

Predsednik Rusije Vladimir Putin istakao da Rusija nastoji da smanji svoju zavisnost od zapadnih finansijskih institucija.

"Kao što svi dobro znamo, nije tajna da je značajan obim naših ruskih zlatnih i deviznih rezervi zamrznut u zapadnim bankama. I oni stalno govore o tome kako će nam ukrasti novac. Krađa je tajna krađa imovine, ali ovo je javno, ovo je pljačka", rekao je Putin.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i generalni sekretar Saveta Evrope Alen Berse potpisali su sporazum o osnivanju Specijalnog tribunala za istragu zločina agresije protiv Ukrajine.

(RTS)