ŠAMAR ZELENSKOM I EU Tramp poručio: Razumem Putinov stav u vezi sa napadima Kijeva

AMERIČKI predsednik Donald Tramp kaže da razume ruskog lidera Vladimira Putina u vezi sa nedavnim napadima Kijeva.

Foto: Profimedia

-Napali su ga. On je napadao. Razumem ga. Bio jako pogođen, rekao je Tramp, misleći na Putina i komentarišući izjave ruskog rukovodstva u vezi sa Ukrajinom.

Američki predsednik je govorio i o udarima Kijeva na ruske vojne aerodrome.

-Ne mislim da on (Putin) igra igre, naglasio je Tramp.

Kako je istakao, Putin mu je jasno stavio do znanja da Rusija nema drugog izbora, osim da odgovori na napade Kijeva na aerodrome.

-Verovatno će biti neprijatno. Meni se to ne sviđa. Rekao sam: Ne radite to. ne treba to da radite. Treba to da zaustavite. Ima mnogo mržnje, rekao je američki predsednik.

Tramp je rekao da bi bio spreman da uvede oštre sankcije i Rusiji i Ukrajini ako zemlje ne postignu dogovor o rešavanju sukoba.

-Imam u glavi dedlajn. Postupićemo oštro. To je sve... Ovo je rat koji nikada nije trebalo da počne. Želim da ubijanje prestane, zaključio je on.

Rusko Ministarstvo odbrane je 1. juna saopštilo da je Ukrajina napala aerodrome u pet regiona koristeći dronove za snimanje od prvog do drugog lica. Napadi u Ivanovskoj, Rjazanjskoj i Amurskoj oblasti su odbijeni, dok se nekoliko letelica zapalilo u Murmanskoj i Irkutskoj oblasti.

(sputnikportal.rs)

