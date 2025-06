RUSKI memorandum, ako ga ukrajinska strana prihvati i sprovede, označiće likvidaciju sadašnjeg kijevskog režima i samim tim likvidaciju terorističke pretnje koja dolazi od njega, rekao je za Sputnjik ruski vojni analitičar Sergej Poletajev.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da su svi zločini protiv civila uoči druge runde pregovora imali za cilj da ih poremete. Predsednik je takođe naglasio da kijevski režim, već nelegitiman, prerasta u terorističku organizaciju, a da su kijevski sponzori saučesnici terorista.

*Kao što je rekao predsednik, ko uopšte pregovara sa teroristima? Kakva je, po vašem mišljenju, sada sudbina treće runde istambulskih pregovora?

Mislim da je nezavidna. To jest, u principu, takva je bila i ranije. Nezavidna, jer smo spremni da pregovaramo na osnovu memoranduma koji smo predstavili. Ovaj memorandum, ako ga ukrajinska strana prihvati i sprovede, zapravo znači likvidaciju sadašnjeg kijevskog režima, i, shodno tome, likvidaciju terorističke pretnje od njega. Mislim da je kasno za pregovore...

I pre ovoga, nisam imao posebne sumnje u vezi sa ovim, ali sada je predsednik to još jednom potvrdio: mogu se voditi samo na osnovu zahteva koje mi postavimo. U ovom slučaju, to je memorandum.

Pre godinu dana, prošlog leta, Putin je na nezaboravnom kolegijumu Ministarstva spoljnih poslova rekao gotovo istu stvar. U principu, ovo uglavnom ponavlja prve istanbulske predloge, koji su izneti još 2022. godine. Formula je izneta, već više puta. Kao i istanbulska iz 2022. godine, plus ono što mi formulišemo kao priznanje stvarne situacije na terenu. Ali sada to nije čak ni na terenu, već, shodno tome, zahtev za potpuno povlačenje ukrajinskih trupa iz četiri regiona.

Ukrajina je to odbila, tako da je sasvim jasno kakva će biti sudbina ovih pregovora. A Zelenski je danas, malo pre Putina, pet minuta, po mom mišljenju, uspeo da kaže da ne vidi svrhu nastavka pregovora.

*Koliko su realni zahtevi Zelenskog za održavanje trilateralnog samita uz učešće lidera, o kojima je govorio?

Koliko i pre Putinovog današnjeg govora, otprilike 0 odsto.

*Zašto je, po vašem mišljenju, predsednik napravio trodnevnu pauzu pre ove izjave? Kakav signal Rusija sada šalje?

Ako pogledamo, čini mi se da je on stalno u ovako teškim situacijama, a ovo je, iskreno govoreći, teška situacija, novi izazov za nas. On, po pravilu, pravi pauzu i priprema se. Kada se daju takve izjave, mislim da je prikupljao izveštaje, analizirao pristigle informacije, donosio odluke. To se ne radi u jednom trenutku.

Uzgred, i Tramp je ćutao, ako obratite pažnju. Ni reči od njega o ovim događajima. Shodno tome, Kijev je pokrenuo napade u tri pravca. Prvi su teroristički napadi na železnicu, drugi su napadi na naše vazduhoplovne baze. Ovo je, mislim, najozbiljnije.

Jer ovo je bez presedana u takvim razmerama. A treći je pokušaj dizanja u vazduh Krimskog mosta. Ovo su ta tri događaja. Tramp nije rekao ni reč ni o jednom od njih.

Bilo je nekih zakulisnih konsultacija između Rusije i Sjedinjenih Država. Ali možda je ovo samo spekulacija. Ali su se mogle dogoditi, i Putin je, shodno tome, dao ovu reakciju.

Možda su se dogodile, a o njima ćemo saznati kasnije. Ali, na ovaj ili onaj način, mislim da je, shodno tome, neka reakcija SAD na ovo bila jedan od faktora na osnovu kojih je Putin doneo odluku i zašto mu je bila potrebna ova pauza.

I činjenica da Tramp ćuti, čini mi se, je važna, jer je to veoma neuobičajeno za njega. Obično on ne ćuti 24 sata dnevno. I još jedna misao o tome kakav je to signal. Mislim da je i Putin ovo rekao. Bolje videti kada je rekao frazu, da ćemo dokrajčiti Ukrajinu. Po mom mišljenju, to je bilo u martu. I zato mislim da je on to sada samo potvrdio.

