PAD RONA DESANTISA: Šta se dogodilo sa "malim Trampom"

OVO su izazovni dani za Rona Desantisa, guvernera Floride. Jedva dve i po godine od reizbora i slavljenja kao budućnosti Republikanske stranke, sada je izolovan na nacionalnoj političkoj sceni, u sukobu sa svojim nekada zaslepljujuće lojalnim zakonodavnim telom Floride i šepa ka kraju svog drugog mandata sa neizvesnim putem dalje.

Paul Hennessy/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema mišljenju mnogih analitičara, to je bio pad zapanjujuće brzine (i snage). I dok je malo ko spreman da potpuno isključi povratak 46-godišnjeg političara koji je bio miljenik republikanske krajnje desnice sve dok se nije usudio da izazove Donalda Trampa za predsedničku nominaciju njegove stranke 2024. godine, takođe je jasno da se sve promenilo.

-On je potpuno srušen u ovom trenutku i svakako se sada tretira kao standardniji, prosečni guverner, rekao je "Gardijanu" Obri Džuet, profesor političkih nauka na Univerzitetu Centralne Floride.

-Izgubio je sposobnost da progura stvari. Izgubio je onaj sjaj koji je imao, a koji je nekada izgledao kao da ne može da pogreši u republikanskim konzervativnim krugovima. Definitivno se vratio na zemlju i delom je to njegova zasluga, jer ako vladate autokratskim stilom, to vam obično ne donosi mnogo saveznika, dodao je Džuet.

Desantisov nekadašnji stisak na zakonodavce Floride je oslabio, zamenjen otvorenim neslaganjem, ogorčenim neprijateljstvom i razmenom uvreda oko brojnih pitanja, dok dva zakonodavna doma kojima dominiraju republikanci pokušavaju da preokrenu šest godina pasivnosti i ponovo se ustoliče kao ravnopravna grana vlasti.

Desantis je, prema rečima predsedavajućeg Predstavničkog doma Floride, Danijela Pereza, počeo da priča "laži" i sve je skloniji "izlivima besa".

Guverner je odgovorio i oštro kritikovao istragu skandala sa dobrotvornom organizacijom u koji je umešana njegova supruga, Kejsi DeSantis.

Neki republikanci, uključujući Pereza, žele da znaju kako je 10 miliona dolara od 67 miliona dolara od pravnog poravnanja namenjenog poreskim obveznicima Floride završilo usmereno preko "Houp Florida", neprofitne organizacije koju je Kejsi Desantis osnovala, ka političkim akcionim odborima koje vode saveznici njenog muža kako bi pomogli u poništavanju amandmana o abortusu i marihuani.

-U jednom trenutku, Kejsi je izgledala kao da će biti naslednica Rona Desantisa i da će se kandidovati, a on je svakako izgledao kao da pokušava da je pozicionira da to učini, rekao je Džuet. "To bi produžilo njegovo nasleđe i pomoglo mu da ostane još nekoliko godina."

Upravo taj pomak ka političkoj irelevantnosti, posebno na nacionalnoj sceni, najviše muči Desantisa, smatraju neki analitičari.

Da su stvari bile drugačije, sedeo u Beloj kući. Umesto toga, uticaj nekadašnjeg princa MAGA (Trampov pokret Učinimo Ameriku ponovo velikom) ograničen je na redovna gostovanja na "Foks njuz"u i konferencije za štampu koje gotovo svakodnevno organizuje širom Floride kako bi napao sudije čije mu se presude ne sviđaju i objasnio svoje tvrdokorne stavove o sprovođenju imigracionih zakona, visokom obrazovanju i LGBT zajednici.

Još je zabrinjavajuće što su Desantisa zasenili potpredsednik Džej Di Vens i državni sekretar Marko Rubio, inače bivši senator Floride, koje je predsednik ovog meseca imenovao kao potencijalne naslednike.

-Primetno je da kada je Tramp pitan ko bi ga mogao naslediti, on uopšte nije pomenuo Desantisa, rekao je Džuet.

(rt.rs)

