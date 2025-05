GLAVNI GRAD EU NA RUBU BANKROTA: "Ulice su pune droge, haraju kriminalne bande. Situacija je katastrofalna!"

MINISTAR unutrašnjih poslova i bezbednosti Belgije, Bernard Kventin, izjavio je da se Brisel nalazi u katastrofalnoj situaciji i da je bezbednost u glavnom gradu postala jedno od najakutnijih pitanja. Njegov cilj je reforma policijskog sistema i obuzdavanje nasilja i narko-kriminala, i to uprkos finansijskim problemima, političkom otporu i dubokom nepoverenju.

Foto: Profimedia

U intervjuu za Politico, Kventin je istakao da je Brisel na ivici finansijskog kolapsa – ako već nije bankrotirao – dok je oružano nasilje u stalnom porastu. Samo u 2024. godini dogodilo se 90 pucnjava u kojima je ubijeno devet osoba, što Brisel svrstava među tri evropska grada sa najviše oružanog nasilja, uz Napulj i Marsej.

Spojiti policiju uprkos otporu

Kantenov plan podrazumeva ujedinjenje šest policijskih zona u jednu, što bi, po njegovom mišljenju, poboljšalo koordinaciju i efikasnost. Ipak, lokalni političari strahuju da će to udaljiti policiju od građana i ističu problem nedostatka resursa. Poznate jezičke podele u Belgiji dodatno komplikuju situaciju.

Ministar namerava da do 21. jula pošalje predlog zakona u parlament i ujedini policiju do 2027. godine. Tvrdi da je neophodno delovati hitno: „Brisel je jedini veliki grad u Belgiji koji ima više policijskih uprava – to je anomalija koju moramo ispraviti.“

Dileri pod suncobranima

Kanten ukazuje na dramatičan rast trgovine drogom, koji ilustruje rečima: „Preterujem, ali gotovo da smo u situaciji u kojoj čovek postavi stolicu, sto i suncobran – i prodaje drogu.“ Prema njemu, neophodno je suzbiti kriminal po celom lancu, od proizvođača i dilera do samih korisnika.

- Kupujete li marihuanu, kokain ili heroin – vi ste deo tog lanca i morate snositi odgovornost. Moramo edukovati, sprečavati, ali u nekom trenutku i kazniti - izjavio je ministar.

Bez vlade i bez para

Ministar napominje i da Brisel već godinu dana nema regionalnu vladu, što dodatno otežava donošenje odluka. Pritom, grad se suočava s velikim budžetskim deficitom.

Iako smatra da Brisel nije dovoljno finansiran, Kventin priznaje da federalne vlasti neće prihvatiti da se novac uliva u „bezdno“. Ističe da se ipak mora naći način da se izađe iz sadašnje bezbednosne i institucionalne krize.