DETALJAN SPISAK KAZNI U GRČKOJ: Za mnoge prekršaje niste ni znali da postoje - neki vas mogu koštati i do 500 evra

GRČKA, jedna od najomiljenijih destinacija srpskih turista tokom leta, veoma je pogodna jer do nje možete i sopstvenim prevozom. Međutim, ako planirate vožnju mimo saobraćajnih propisa, budite spremni da tokom letovanja platite i visoke kazne.

Ipak, treba imati na umu i da u ovoj državi važe određena pravila ponašanja koja, ako se ne poštuju, takođe mogu da vam isteraju novac iz džepa.

Iako u Grčkoj novi i znatno stroži zakon o drumskom saobraćaju postoji već sedam godina, nije zgoreg podsetiti se koliko će vam svaki saobraćajni prekršaj napravljen u ovoj zemlji višestruko povećati trošak letovanja.

Pogotovo, a o tome svedoče i brojna iskustva naših turista u Grčkoj, što se broj tamošnjih saobraćajnih policajaca na putevima i ulicama daleko uvećao, a uz to su beskompromisni i ažurni u kažnjavanju prekršilaca.

Takođe, savetuju iskusni putnici u ovu državu EU, treba obratiti pažnju i na to da je povećan i broj radara na glavnim saobraćajnicama, a prvi na koji će naići putnici iz naše zemlje nalazi se vrlo blizu nakon graničnog prelaza Evzoni, a pre isključenja za Solun, što je jedna od najčešćih putnih ruta turista iz Srbije u odlasku na grčko primorje.

Spisak iznosa kazni za saobraćajne prekršaje u Grčkoj:

Vožnja pod uticajem alkohola - od 78 do 1.200 evra

Prekoračenje brzine u naseljenom mestu do 20km/h - 100 evra

Prolazak kroz crveno svetlo na semaforu i preticanje preko pune linije – 700 evra

Nevezivanje sigurnosnog pojasa – 350 evra

Nepropisno parkiranje - od 40 do 80 evra

Korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje – 100 evra

Pušenje u vozilu ukoliko je u njemu dete mlađe od 12 godina – 1.500 evra i oduzimanje vozačke dozvole.

Za razliku od prethodnih propisa, upozorava se i na to, u Grčkoj više ne postoji pogodnost da vam bilo koja od izrečenih saobraćajnih kazni bude smanjena na polovinu iznosa ako je platite u roku od deset dana.

Saobraćajnu kaznu u Grčkoj platićete kad-tad

Ne zavaravajte se da nećete platiti bilo koji od ovih načinjenih saobraćajnih prekršaja u Grčkoj. Naime, kako je ranije objasnio sajt nikana.gr koji srpski turisti koriste kao pouzdan vodiča za letovanje u toj zemlji, to ako kazna za saobraćajni prekršaj još nije evidentirana i informacija o istom poslata na granične prelaze, ne znači da ste se spasili od plaćanja.

- Grci vam ne mogu poslati kaznu na kućnu adresu, ali sledeći put kada budete ulazili u Grčku, ako kazna nije zastarela ona se još uvek nalazi u sistemu i neće vam je oprostiti, nego ćete istu morati platiti. Pored toga u okviru EU postoji registar saobraćajnih prekršaja i velika je verovatnoća je da će se kazna naplatiti čim budete na ulasku u EU bilo gde da je napravljen prekršaj unutar EU – pisao je sajt nikana.gr.

Kazne "vrebaju" i kod Makedonaca i Bugara

Do Grčke sopstvenim automobilom ćete morati preko Severne Makedonije ili Bugarske, a ako vam se u nekoj od te dve države dogodi saobraćajni prekršaj, računajte na sledeće izdatke.

Severna Makedonija:

Vožnja pod uticajem alkohola - od 250 do 400 evra

Prekoračenje brzine u naseljenom mestu do 20 km/h – 45 evra

Prolazak kroz crveno svetlo – 300 evra

Nekorišćenje sigurnosnog pojasa – 20 evra

Nepropisno parkiranje – 45 evra

Korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje – 45 evra

Vožnja preko dana bez upaljenih kratkih, odnosno, dnevnih svetala – 35 evra

Bugarska:

Vožnja pod uticajem alkohola - od 255 do 510 evra

Prekoračenje brzine do 20km/h - od 10 do 180 evra

Prolazak kroz crveno svetlo – 25 evra

Nevezivanje sigurnosnog pojasa – 25 evra

Nepropisno parkiranje - do 102 evra

Korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje – 25 evra

Ukoliko preko dana nemate upaljena kratka, odnosno, dnevna svetla - 25 evra

Deca moraju biti u dečjem sedištu

S obzirom na to da je Grčka za naše građane najčešća porodična turistička destinacija, važno je znati kako u njoj svoje mališane mlađe od 12 godina voziti po zakonu. U Grčkoj, naime, zakonska regulativa je usaglašena sa preporukama koje je Evropska komisija propisala u vezi sa prevozom dece, pa tako po tim preporukama deca niža od 135 centimetara i mlađa od 12 godina treba da budu u odgovarajućem sedištu ili busteru. Tamošnji zakon tako kaže da je zabranjeno da se deca starija od 3 godine i niža od 150 centimetara voze na prednjem sedištu vozila. Za decu od 12 i više godina sa visinom od najmanje 135 centimetara, pak, dovoljan je normalan sigurnosni pojas.

Grčka policija vas može uhapsiti i u ovom slučaju

Na zvaničnom sajtu grčke vlade upozoravaju turiste da sa sobom uvek nose svoj pasoš, ukoliko policija zatraži identifikaciju.

- Policija možda neće prihvatiti kopiju - napomenuli su.

Grčka policija će vas uhapsiti i za svako ponašanje koje smatraju nesputanim ili nepristojnim, posebno ako je u pitanju prekomerno konzumiranje alkohola.

- Neki kostimi za tematske zabave mogu se smatrati uvredljivim i stoga protivnim zakonima o pristojnosti - dodaju.

Sudovi mogu izreći visoku novčanu kaznu ili kaznu zatvora ako ponašanje smatraju nezakonitim. Vaše putno osiguranje možda neće pokriti troškove ako propustite let zbog hapšenja povezanog sa alkoholom.

Zbog pušenja kazna i do 500 evra

Prema podacima, pušenje je zabranjeno u zatvorenim javnim mestima, uključujući tržne centre i saobraćajna čvorišta.

- Možete biti kažnjeni sa do 500 evra - upozorili su.

Posedovanje čak i malih količina ilegalnih droga može dovesti do duge kazne zatvora.

- Nitrous oksid je ilegalno kupovati ili prodavati za rekreativnu upotrebu. Možete biti uhapšeni ili kažnjeni - istakli su.

I zbog fotografija se može u zatvor

Na ovom sajtu naglasili su i da bi validnost karte u javnom prevozu trebalo proveriti sa vozačima, jer, ukoliko karta bude nevažeća, i za ovo može da se plati kazna.

- Možda ćete morati da otkucate kartu na javnom prevozu da bi bila validna. Ako se zateknete sa nevalidiranom kartom, možete dobiti kaznu. Proverite sa lokalnim prevoznicima - apelovali su.

Zabranjeno je i pristupati i snimati fotografije ili video zapise vojnih instalacija, vozila ili zgrada.

- Nadležni organi će uhapsiti i možda procesuirati svakog ko to učini. Granična područja su takođe vojno osetljiva. Ako posećujete takva područja, nemojte snimati fotografije ili video zapise - napomenuli su.

Pravila "mirnih sati"

Od 1. aprila 2025. godine u Grčkoj se primenjuju i pravila takozvanih "mirnih sati", koja stupaju na snagu svake godine tokom letnje sezone. "Mirni sati" traju sve do 30. septembra, a ko ih ne poštuje može da zaradi ozbiljnu kaznu.

Tokom ovakvih sati zabranjeno je proizvoditi buku. Leti se odnosi na popodnevne i večernje sate, a cilj je zaštita mira stanovnika tokom toplih meseci.

