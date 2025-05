RUBIO SA RUTEOM: Ukrajinski konflikt se neće završiti vojnim putem

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio danas je, pre sastanka sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, izjavio da je cilj napredak pregovora između Rusije i Ukrajine, a da se taj konflikt neće završiti vojnim, već diplomatskim putem.

Foto: Shutterstock

- Ovaj rat se neće završiti vojnim, već diplomatskim rešenjem, i što pre se postigne sporazum o okončanju ovog rata, manje ljudi če umreti i manje će biti razaranja. I na kraju krajeva, to je cilj predsednika (Donalda Trampa) - rekao je Rubio, dodavši da se nada skorom rešenju.

On je istakao da Tramp želi da se sukobljene strane fokusiraju na ekonomiju, rekonstrukciju i izgradnju, navedeno je na sajtu Stejt departmenta.

- (Tramp) je bio sasvim jasan da želi da se rat završi. On je otvoren za praktično svaki mehanizam koji nas dovodi do pravednog, trajnog i dugotrajnog mira, i to je ono što želi da vidi. Želi da vidi kraj ratova, želi da spreči da se ratovi dešavaju. Svrha NATO-a je da spreči ratove svojom snagom i zato želimo da vidimo kako on jača, nivoi trošenja među svim partnerima koji omogućavaju svima da budu jači - ocenio je Rubio.

On je dodao da je Tramp uspostavio saradnju sa novim sirijskim vlastima kkao bi sprečio dalje sukobe.

Istovremeno, Rute je rekao da je NATO potrebno američko vođstvo zbog ruske i kineske pretnje, istakavši da Tramp i Rubio predstavljaju dobre lidere.

On je rekao da će se sastanak sa Rubiom fokusirati na Ukrajinu, ali i na jačanje odbrambenih sposobnosti Evrope i Kanade.

(Tanjug)