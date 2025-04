OSTAVKA ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog nije među zahtevima Rusije, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov u intervjuu francuskom časopisu "Poan".

Foto: Profimedia

-Ali čak i da je danas potpisan (mirovni) sporazum sa Zelenskim, kasnije bi se u Ukrajini mogli pojaviti ljudi koji bi mogli da ga ospore dovodeći u pitanje njegovu legitimnost, rekao je Peskov koji smatra da svi dokumenti koje Zelenski potpiše mogu biti nepriznati zbog problema s njegovim legitimitetom.

Prema rečima Peskova, njegove sumnje su "povezane sa vojnim stanjem i nekim članovima ukrajinskog ustava", preneo je TASS.

On tvrdi da Zelenski "ne kontroliše sve formacije Oružanih snaga Ukrajine".

-Zelenski, a to je dobro poznato, ne kontroliše sve svoje divizije, rekao je on i dodao da se "mu se neki nacionalistički bataljoni ne pokoravaju i da je to veliki problem".

Peskov je rekao da je Zelenski uvukao Evropu i SAD u rat protiv Rusije i predstavlja Kijev kao centar svega "antiruskog" na Zemlji.

-Zelenski je izabran za predsednika zahvaljujući obećanju da će prekinuti građanski rat. Da li je to učinio? Ne. Ukrajina nije išla ovim putem. Naprotiv, odlučili su da uvuku Evropu i Ameriku u rat i da se predstave kao centar svega “antiruskog” na ovoj Zemlji, rekao je Peskov u intervjuu "Poanu".

(Tanjug)

