TRAMPOVE TAKSE KAO AUTOGOL: Planeta na prekretnici jer je predsednik SAD uveo seriju carina

UVOĐENjE carina skoro svim ekonomskim partnerima SAD faktički je uvod u trgovinski rat.

Druga strana će Americi uzvratiti istom ili približnom merom, pa će SAD ponovo uvesti namete da bi pojačale svoj učinak. To će se nastaviti i onda će se sve velike trgovačke sile uključiti u taj rat, koji plaši berze, investitore, smanjuje obim trgovine, negativno utiče i na potrošače u zemljama gde ovakve uvozne carine poskupljuju tu robu.

Ovako profesorka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu Dragana Mitrović, za "Novosti", ocenjuje koje posledice po svet će imati serija tarifa koje je američki predsednik Donald Tramp uveo većini zemalja. Tramp je objasnio da želi da vrati proizvodnju u SAD, kako bi odgovorio na "nepoštenu trgovinsku politiku drugih zemalja", da bi povećao poreske prihode, te podstakao suzbijanje migracije i trgovine drogom. Po rečima naše sagovornice, nova politika može donekle da ispuni Trampove ciljeve, ali će dovesti do poskupljenja proizvoda i usluga u SAD i pospešiće inflaciju protiv koje se bori njegova administracija.

Nema povlašćenih UVEDENE su i carine na uvoz automobila, a to pogađa najviše velike izvoznike na američko tržište kao što su Japan i Južna Koreja, inače, veoma bliski bezbednosni saveznici SAD iz Istočne Azije, navodi naša sagovornica. "Očigledno je da tu nema povlašćenih. Carine su ranije iznosile dva odsto sa novih 25, sada iznose 27 procenata, čime za četvrtinu poskupljuju cenu tih automobila na američkom tržištu. Amerikanci to rade sa namerom da obeshrabre izvoz, a da privuku strane investitore, da povećaju proizvodnju tih istih proizvođača na američkom tlu, povećaju obim njene realne ekonomije, da povećaju uposlenost i tako dalje", navodi profesorka Mitrović.

- Prve analize pokazale su da će prosečno američko domaćinstvo za potrošna dobra zbog novih carina plaćati između 1.300 i 1.600 dolara više. Efekat zaštite domaće proizvodnje koje nema ili je skromna, na dugom je štapu, dok su posledice trenutne. Trampova administracija želi da dobije brojne ustupke za svoje izvoznike i proizvođače, kao i za priliv investicija u svoju privredu - smatra profesorka Mitrović.

Na udaru američkih tarifa u velikoj meri našao se najveći ekonomski rival SAD, Kina, kojoj je šef Bele kuće "namenio" carine od 34 odsto, nadovezane na prethodne od 20 procenata, što je podgrejalo sumnje će se njihov sukob produbiti. Peking je oštro osudio odluku Vašingtona, opisavši je kao tipičnu taktiku zastrašivanja i zatražio da se odmah ukine:

- Kina se snažno protivi ovom potezu i preduzeće odlučne kontramere da zaštiti svoje interese - saopštilo je Ministarstvo trgovine Kine, pozivajući SAD da trgovinske sporove rešavaju kroz ravnopravan dijalog.

Profesorka Mitrović ocenjuje da nove tarife neće pozitivno uticati na odnose SAD i Kine, ali da one mogu da budu podsticaj za obe strane da što pre započnu tehničke dijaloge na nižim operativnim nivoima, pa i na najvišem, da bi se nezadovoljstva umanjila kroz dogovore, prihvatljive za obe strane:

- Kina je pokrenula inspekcijske postupke protiv kompanija iz američkog IT sektora, što ranije nije radila. Veliki namet stavljen je na brodove koji su napravljeni u Kini. Uvedene su takse na prevoz energenata. Trampova administracija ovim putem hoće da pospeši proizvodnju. SAD trenutno prave deset brodova godišnje, a Kina hiljadu. Americi su potrebne investicije, resursi i ogromno vreme, da dostigne Kinu, ako je to uopšte moguće. Istovremeno, američki nameti na kineske brodove kojima se uvozi roba u SAD poskupljuju tu robu, otežavaju poslove uvoznicima koji upravljaju lukama, koji se bave logistikom i transportom.

Nameti i za nenaseljene NOVE američke tarife obuhvataju i nenaseljene ili gotovo nenaseljene teritorije, uključujući oblasti Australije i Norveške. Prema spisku objavljenom na nalogu Bele kuće na "Iksu", SAD je primenila 10 odsto tarife na robu sa ostrva Herd i Mekdonald, australijske teritorije smeštene bliže Antarktiku, koje su potpuno nenaseljene, preneo je Bi-Bi-Si. Carine od deset odsto uvedene su i na robu iz Svalbarda i Jan Majena, dve udaljene norveške teritorije u blizini Severnog pola, koje zajedno imaju oko 2.500 stanovnika. Nije jasno koje proizvode te teritorije izvoze u SAD.

I druge pogođene zemlje su osudile Trampovu odluku, dok su pojedine najavile da će uzvratiti udarac Vašingtonu. Američki ministar finansija Skot Besent apeluje, međutim, na trgovinske partnere da ne odgovaraju kontramerama, upozoravajući da bi odmazda mogla da pogorša situaciju. Upozorava da će dugoročni ekonomski faktori, poput rasta privrede i stabilnosti tržišta, imati veći uticaj od trenutnih reakcija na carine. Iako priznaje da bi tarife mogle da dovedu do rasta cena, dodaje da to "ne mora nužno da se desi".

Potpredsednik SAD Džej Di Vens je ocenio da su sveobuhvatne tarife velika, ali neophodna promena, "jer se protive globalističkoj ekonomiji koja je dovela do toga da SAD imaju ogromnu količinu duga za kupovinu stvari koje druge zemlje prave za njih".

- Pozajmljujemo novac od kineskih seljaka da kupimo stvari koje ti kineski seljaci proizvode. To nije recept za ekonomski prosperitet. To nije recept za niske cene, niti recept za dobre poslove u SAD. Trenutno, Tramp vodi ovu ekonomiju u drugom pravcu. Obećao je to i sada ispunjava - kazao je Vens, dodavši da, iako se administracija bori za snižavanje cena, promena se neće desiti preko noći.

Nacionalna federacija prodaje sa sedištem u Vašingtonu, takođe, upozorava da će Trampove tarife dovesti do viših troškova za američke porodice.

- Tarife su porez koji plaća američki uvoznik i koji će biti prosleđen krajnjem potrošaču. Carine neće plaćati strane zemlje ili dobavljači. Neposredna primena ovih tarifa je masovni poduhvat i može negativno uticati na milione američkih preduzeća - rekao je Dejvid Frenč, izvršni potpredsednik trgovinske organizacije za odnose sa vladom.