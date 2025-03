NAPADI NA ENERGETSKU INFRASTRUKTURU MAĐARSKE SU NEDOPUSTIVI Sijarto: "To je udar na naš suverenitet"

NAPADI na energetske objekte preko kojih Budimpešta dobija rusku naftu i gas su napad na suverenitet Mađarske, izjavio je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto u intervjuu za RIA Novosti.

FOTO: AP/Tanjug

- Energetska sigurnost je pitanje suvereniteta, smatramo da je napad na našu energetsku infrastrukturu napad na naš suverenitet. Stoga odbacujemo takve napade - naglasili je Sijarto.

On je napomenuo da se Mađarska poslednjih meseci suočila sa prekidima u snabdevanju naftom zbog napada na naftovod Družba i njegovu priključnu infrastrukturu. U nekim slučajevima, to je dovelo do prekida isporuka na nekoliko dana.

Ministar je u intervjuu rekao i da su ruski sistemi PVO i Vazdušno-kosmičke snage sprečili napad ukrajinskih dronova na infrastrukturu gasovoda Turski tok.

Prema rečima šefa mađarskog Ministarstva spoljnih poslova, on je ovu informaciju dobio od ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova.

- Sergej Lavrov nas je obavestio da je ruska vojska sprečila pokušaj bespilotnih letelica sa ukrajinske teritorije da udare na objekte Turskog toka - rekao je Sijarto.

Šef mađarskog MIP-a pozitivno je ocenio sporazum Rusije i Ukrajine o moratorijumu na gađanje energetskih objekata, pošto se na listi zaštićene infrastrukture nalaze rute za snabdevanje Mađarske ruskim energentima.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO - RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje