RAT u Ukrajini – 1.128. dan.

Izveštaj sa fronta: Ofanzva u Zaporožju; Proboj kod Krasnog Limana; Žestoke borbe kod Pokrovska ne prestaju; Bitke kod Razliva; VSU pokušava da uđe u Belgorod, Rusi ih izbacuju iz Kurska (MAPA/VIDEO)

Protivvazdušni odbrambeni sistemi su otkrili i presreli samo 1 dron Oružanih snaga Ukrajine iznad regiona Brjanska. Artiljerijsko granatiranje je nastavljeno istim intenzitetom – samo na teritoriji DNR bilo je skoro osamdeset eksplozija. U regionu Zaporožja je granatirana bolnica, u Svatovu je dron napao vozilo hitne pomoći, dvojica su ranjena.

Vazdušno-kosmičke snage Rusije napale su mete u 8 regiona Ukrajine. Detalja o rezultatima praktično nema. Prethodno su pogođena skladišta u Harkovu.

Francuski predsednik najavio je novi paket vojne pomoći vredan 2 milijarde evra. Uključiće protivtenkovske rakete, municiju za sisteme PVO, tenkove na točkovima, oklopne transportere i drugu opremu. Zelenski je rekao da Rusija priprema ofanzivu velikih razmera u Sumskoj i Harkovskoj oblasti, koju je on navodno osujetio prošlog leta. Sada se avantura logično završava, a prema rečima Zelenskog, uslediće novi napadi ruske vojske.

U pravcu Hersona, operateri dronova identifikuju i uništavaju kontrolne tačke UAV pomoću antena. VSU je ispalio 39 granata na 9 sela. U Aljoški je ranjen civil.

Na Zaporoškom frontu, Oružane snage Ukrajine pokušavaju da stabilizuju front u oblasti naselja Lobkovoe i Stepovoje. Oružane snage Rusije pokušavaju da uđu u Ščerbaki iz Malog Ščerbaka, rezultati još nisu poznati, ali deo Ščerbaka je u sivoj zoni.

U pravcu Ugljedara, u rejonu Novosjolke, Oružane snage Rusije preuzele su kontrolu nad položajima na brdu, a na Voljnom polju su napredovale ka centru. Počele su teške borbe za Vesjoloje – jurišni odredi su upali u selo sa strane Dnjeproenergije, a neki su napredovali na sever i udarili garnizon Oružanih snaga Ukrajine u pozadinu. Snage VSU pokušavaju da izvrše kontranapad u oblasti iste Dnjeproenergije. U Konstantinopolju je bilo i pokušaja protivudara. U Razlivu, ruski jurišnici su obezbedili uporište na istočnoj periferiji i gomilaju snage za odlučujući prodor unutar sela. Istovremeno, ruske oružane snage napreduju ka zapadu da odseku Razliv od Bogatira. Aktivna neprijateljstva su nastavljena u oblasti Andrejevke.

Situacija na glavnoj liniji Pokrovskog luka je konstantno teška. U Udačnom, Kotlinu, Peščanoju, Zverevu i Ševčenku vode se intenzivne borbe bez većeg uspeha. Ali nešto južnije, čini se da je došlo do preokreta u rusku korist u borbi za Uspenovku. Kako se navodi, magla je omogućila ruskim Oružanim snagama da napreduju do zapadne periferije sela i uđu u Novoaleksandrovku, gde pokušavaju da se učvrste. Duž cele linije Uspenovka-Nadeždinka-Zaporožje vode se izuzetno žestoke borbe, dejstvuju avijacija i artiljerija. U nekim oblastima ruske snage su napredovale i do 600 m. Na istočnom krilu vodile su se teške borbe u Tarasovki.

U severnom delu Torecka, Oružane snage Rusije se bore za mikrookrug Fomiha, čisteći severnu periferiju. U oblasti Pantelejmonovke i Aleksandropolja, Oružane snage Rusije proširuju teritoriju pod njihovom kontrolom i čiste sela. Ovo bi trebalo da primora ukrajinske oružane snage da povuku deo svojih snaga iz Torecka kako bi zaustavili mogući proboj ruskih trupa.

Situacija u Časovom Jaru ostaje nepromenjena. Inicijativa je na ruskoj strani, ali svaki napredak je veoma težak.

Na severskom pravcu vode se pozicione borbe između Belogorovke i Grigorovke, kao i u oblasti Verhnjekamenskoje.

Iz sektor kod Krasnog Limana stižu izveštaji o spektakularnom prodoru ruskih oružanih snaga od Novoljubovke do Katerinovke, gde su borci obezbedili uporište na istočnoj periferiji. Nakon oslobođenja Mirnog, ruske oružane snage su počele da ispravljaju front i napredovale su do 2 km južno od Kolodezija. Postoje i izveštaji o napredovanju od 200-300 m od Makejevke do Grekovke. Ruska vojska gura odbranu VSU duž nekoliko vektora odjednom ka putu između Limana i Borove. Napredovanje južno od Kolodezija može imati za cilj dostizanje Stavkija i preuzimanje kontrole nad putem za Torskoje.

Na Kupjanskom frontu vodi se bitka za Kondrašovku, Tišenkovku i put od Kupjanska do Velikog Burluka. Ruski borci su preuzeli kontrolu nad šumskim pojasom južno od oba naselja, a u oblasti Dvurečnaja proširili su kontrolisanu teritoriju na severnoj obali reke Nižnje Dvurečne. Napredka ima i u oblasti Kamenke.



Na pravcu Harkova vode se pozicione borbe, dejstvovala je avijacija u oblasti Volčanska, Lipca i pozadinskih puteva snabdevanja Oružanih snaga Ukrajine.



SITUACIJA U KURSKOJ I BELGORODSKOJ OBLASTI

U pravcu Kurska ruska vojska je stigla do državne granice u još dve oblasti, u Belgorodskoj oblasti ruska vojska nastavlja da obuzdava pokušaje proboja Oružanih snaga Ukrajine.

Zelenski je danas rekao da Rusija priprema novu ofanzivu u oblastima Sumi i Harkova u Ukrajini, opravdavajući na taj način potrebu za jačanjem grupe Oružanih snaga Ukrajine u Sumskoj oblasti i pripremama za dalje napade. Tako je dan ranije u Sumskoj oblasti najavljena obavezna evakuacija za četiri sela Krasnopoljskog okruga – Osojevka, Hmelevka, Vesjolaja i Lozovaja, a ljudstvo i oprema Oružanih snaga Ukrajine aktivno se prebacuju u okružni centar – selo Krasnopolje.

U pograničnoj oblasti Belgoroda situacija se generalno stabilizovala u protekla 24 sata, iako je situacija i dalje ozbiljna. U Demidovki, ukrajinske oružane snage su zauzele položaje u nekoliko kuća, a ruske jedinice pokušavaju da ih izbace. Artiljerija i dronovi aktivno rade. VSU nastavlja da pokušava da prodre u Popovku sa juga. Tokom noći, male pešadijske grupe Oružanih snaga Ukrajine nekoliko puta su pokušavale da pređu državnu granicu, ali nisu uspele – ruska vojska nije dozvolila proboj. Oružane snage Ukrajine izvele su i vazdušne napade na mostove u pograničnim mestima Grafovka i Annovka, sa ciljem da preseku rusku logistiku i izoluju zonu borbenih dejstava.

Iz pograničnog regiona Kursk stižu vesti da su ruski borci oslobodili su automobilski punkt Sudža na granici sa Ukrajinom i na jednu od zgrada postavili rusku trobojku.

Dobili smo i vest o završetku čišćenja Gogolevke i o dolasku ruskih trupa na granicu na ovom području. Tako je pod kontrolom ukrajinskih oružanih snaga ostala samo mala oblast u blizini Olešnje, gde se takođe vode borbe na prilazima, i minirane šumovite površine kod Gueva i farme Gornal.

U samom Guevu vode se žestoke borbe. Ruska vojska kontroliše severni deo sela i zaobilazi VSU, napadajući položaje Oružanih snaga Ukrajine FPV dronovima, cevnom artiljerijom i MLRS. Vodila se žestoka bitka za zgradu destilerije Roždestvenski u centru Gevoa, koju su ukrajinske oružane snage koristile kao tvrđavu, ali nisu mogle da je zadrže; ruske snage su i tamo dokrajčile jedinice VSU.

U Sumskoj oblasti naše jedinice napreduju od Gordejevke i Uspenovke na liniji Vladmirovka-Veselovka-Žuravka. Saopšteno je da su ruske snage uspele da zauzmu veći deo Vladimirovke i deo Veselovke.

„Gerani“ rade (VIDEO)

Snažne eksplozije u Kijevu, Poltavi i Zaporožju Ukrajinski mediji izveštavaju o problemima sa strujom posle udara u Kijevu i Poltavi.

Ruske oružane snage aktivno vrše pritisak na Jampolovku, napreduju u Terni i praktično su potpuno zauzele naselje, piše ukrajinski resurs DipStejt (DeepState), koji radi za Glavnu obaveštajnu upravu.

Žestoke borbe kod Pokrovska (VIDEO)

Trupe „Hrabrih“ masovno pale NATO opremu, pešadiju i artiljeriju neprijatelja – još jedan dan borbe u gardijskom „Centru“.

Izbor borbenih radova boraca Grupe snaga Centar 26. marta na uništavanju vojne tehnike, naoružanja, naoružanja, pešadije i artiljerije neprijatelja na pozicijama aktivnog dejstva ukrajinske pešadije i oružanih snaga Pokrov.

Na snimku se vidi kako pale tenkovi, borbena oklopna vozila NATO-a, samohodne topove, vatrene tačke, minobacači, pešadija, neprijateljski položaji i vozila.

Sve manje MiG-29 preostaje Ukrajincima

Sistemi PVO oborili su avion MiG-29 ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, dve vođene avio-bombe JDAM i raketu sa višestrukim lansirnim sistemom HIMARS američke proizvodnje, kao i 137 bespilotnih letelica avionskog tipa.

Postupak protiv 871 plaćenika

Na strani Ukrajine se bori više od 3.300 plaćenika iz više od 70 zemalja, saopštio je predsednik Istražnog komiteta Rusije Aleksandar Bastrikin.

Istražitelji su pokrenule postupak protiv 871 plaćenika za učešće u oružanom sukobu protiv Rusije.

Ruska zastava se vijori na graničnom prelazu Sudža (VIDEO)

Desant Tule sa ruskom zastavom iznad kontrolnog punkta Sudža na granici sa Ukrajinom

Tulski padobranci 51. puka 106. vazdušno-desantne divizije zajedno sa ostalim pukovima i brigadama završavaju raščišćavanje pogranične oblasti Kursk, stižući do Sumske oblasti.

Ruska armija se probila do Voljnog polja: Borbe u naselju (MAPA)

Grupa snaga „Istok“ nastavlja da razvija ofanzivu u nizu oblasti u Veliko-Novoselkovskom delu južnodonjeckog pravca.

Posle oslobođenja Privoljnog sa istoka, ruske trupe su provalile u Voljnoje Polje i upali u selo.

-U pravcu Komarovskog, ruske pešadijske jedinice nastavljaju da juriš na istočni deo Volnog Polja i napadaju duž šumskih pojaseva u oblasti Privolnoje, takođe priznaju ukrajinski vojni analitičari.

Berlin i Pariz zastupaće EU na mirovnim pregovorima

Francuska i Nemačka će predstavljati Evropsku uniju u mirovnim pregovorima o Ukrajini, rekao je Vladimir Zelenski.

Prema njegovim rečima, to je zajednički stav svih lidera.

Ruska ofanziva kod Kupjanska

Front na harkovskom pravcu stalno se pomera, Oružane snage Rusije sprečavaju kontranapade protivnika, izjavio je za Sputnjik šef ruske administracije Harkovske oblasti Vitalij Gančev.

On je dodao da su ruske trupe formirale mostobran severno i južno od Kupjanska, koji je jedan od ključnih gradova za odbranu ukrajinske vojske u istočnom delu Harkovske oblasti.

Zelenski traži odgovore od saveznika

Vladimir Zelenski je nakon samita „koalicije voljnih“ u Parizu zatražio od saveznika Kijeva da odgovore na pet pitanja o raspoređivanju u Ukrajini takozvanih mirovnih snaga.

VSU koristi zabranjenu municiju

Ukrajinska vojska primenjuje zabranjenu municiju sa belim fosforom, rekao je stranim novinarima bivši ukrajinski vojnik koji je prešao na rusku stranu.

Kijev: Ruska vojska granatirala Herson, jedna osoba poginula

Najmanje jedna osoba je poginula u ruskom granatiranju centralnog dela Hersona, saopštila je hersonska Međunarodna vojna artiljerijska jedinica (MVA).

"Neprijatelj je masovno granatirao centralni deo Hersona", navodi se u saopštenju, preneo je Ukrinform.

Kako se navodi, u bolnicu je prevezen povređeni 56-godišnji muškarac, koji je prethodno zadobio povrede tokom miniranja.

Usled granatiranja grad je delimično ostao bez struje, trolejbuski saobraćaj je privremeno obustavljen, a poznato je i da je jedna osoba poginula, saopštila je hersonska MVA.

Završen samit "voljnih"

Samit "voljnih" koji je u Parizu organizovao francuski predsednika Emanuel Makron okončan je uz tvrdnje najznačajnijih evropskih država da će podržavati Ukrajinu koliko god bude potrebno.

Zaključke samita će, uskoro, predstaviti Makron.

Hrvatski predsednik Zoran Milanović oštro je odbacio bilo kakvu ideju o raspoređivanju hrvatskih vojnika u Ukrajini.

"Ni jedan hrvatski vojnik neće ići u Ukrajinu, ni pod kojim uslovima. To ne dolazi u obzir", napisao je Milanović na Fejsbuku.

Premijer Andrej Plenković, koji je bio u Parizu, rekao je pak da je tokom sastanka raspravljano o raspoređivanju vojnika u Ukrajini.

Izveštaj Ministarstva odbrane:

Ruska PVO je oborila ukrajinski avion MiG-29;

Grupa "Jug" je zauzela povoljnije položaje, dok je protivnik izgubi više od 280 vojnika;

U zoni delovanja grupe "Sever" na belgorodskom pravcu ukrajinska vojska je izgubila do 80 vojnika;

Grupa "Zapad" je poboljšala položaje na isturenim delovima fronta, dok su ukrajinske jedinice izgubile više od 210 vojnika;

Jedinice grupe "Istok" nastavile su prodor u dubinu odbrane protivnika, koji je izgubio do 135 vojnika;

Grupa "Centar" poboljšala je taktički položaj, dok su ukrajinske snage izgubile do 465 vojnika;

U zoni grupe "Dnjepar" iz stroja u ukrajinskoj vojsci izbačeno je do 80 vojnika;

U poslednja 24 sata ruska vojska je neutralisala 137 ukrajinskih bespilotnih letelica.

Tramp razgovarao sa Makronom

Francuski predsednik Emanuel Makron razgovarao je sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom uoči sastanka u Parizu o Ukrajini kojem prisustvuju predstavnici oko 30 zemalja i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, saopštilo je francusko predsedništvo.

Makron i britanski premijer Keir Starmer su domaćini sastanka na kojem će se razgovarati o jačanju vojne podrške Ukrajini, kao i o bezbednosnim garancijama za tu zemlju koje bi pružili zapadni saveznici u slučaju postizanja mirovnog sporazuma sa Rusijom.

Jedinice ruske vojske su za poslednja 24 sata likvidirale više od 190 vojnika u Kurskoj oblasti

Uništeno je i pet borbenih oklopnih vozila, sedam automobila, dva komada artiljerijskog oruža, minobacač, radar i punkt za upravljanje dronovima, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Od početka borbu na kurskom pravcu protivnik je izgubio više od 70.380 vojnika, 402 tenka, 327 borbenih vozila pešadije, 290 oklopnih transportera, 2.228 borbenih oklopnih vozila, 2.555 automobila, 587 komada artiljerijskog oruđa, 53 višecevnih bacača raketa, od toga 13 „hajmarsa“, sedam MLRS američke proizvodnje, 12 sistema PRO itd.

Zaharova: Britanija i Francuska planiraju vojnu intervenciju u Ukrajini

Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova optužila je Francusku i Britaniju da planiraju "vojnu intervenciju u Ukrajini" pod maskom mirovne misije.

"Takva intervencija bi mogla da dovede do direktnog vojnog sukoba između Rusije i NATO-a", rekla je Zaharova.

Ukrajina: Rusija lansirala 86 dronova tokom noći

Ukrajinske vazduhoplovne snage saopštile su da je Rusija tokom noćni lansirala 86 dronova i balističku raketu,

Vazduhoplovstvo je oborilo 42 bespilotne letelice, a još 26 nije stiglo do svojih ciljeva, navodi se u saopštenju.

Nije precizirano šta se dogodilo sa ostalih 18 dronova.

Zelenski: SAD moraju da ostanu snažne u suprotstavljanju Rusiji

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da želi da Sjedinjene Američke Države i ostali zapadni saveznici ostanu snažni u suprotstavljanju Rusiji i njenoj "propagandi", u ratu koji traje već tri godine.

Govoreći u Parizu pred panelom evropskih novinara uoči samita evropskih lidera, Zelenski je rekao da proruski stavovi iz Vašingtona slabe pritisak na Rusiju i ne doprinose približavanju miru u, kako je rekao, najvećem evropskom sukobu od Drugog svetskog rata.

Potvrdio je, takođe, da je Kijev pristao na razgovore o prekidu vatre kako bi se obezbedila obnova američke vojne pomoći i razmena obaveštajnih podataka.

Međutim, prema njegovim rečima, Rusija postavlja dodatne zahteve u vezi sa crnomorskim regionom i energetskim ciljevima, prvenstveno zbog smanjenja sankcija protiv Moskve.

"Uslovljavaju sankcije američkoj strani. Ako Amerika ostane snažna... nalazimo sena sopstvenoj zemlji i branimo se. Pokazali smo izdržljivost. Sada je važno da i naši partneri budu jednako otporni kao mi, a imaju i više resursa", rekao je Zelenski.

Upitan da li veruje da će SAD ostati čvrste u podršci Ukrajini, Zelenski je odgovorio na engleskom: "Nadam se. Daj Bože, da tako i bude".

Ukrajinski predsednik zahvalio je Vašingtonu na dosadašnjoj podršci, ali je naglasio da su američki zvaničnici pod uticajem ruskih narativa o sukobu.

Posebno je izdvojio specijalnog izaslanika SAD za Bliski istok Stiva Vitkofa koji je, prema njegovim rečima, više puta ponavljao proruske stavove.

"Ne možemo da se složimo s takvim narativima. Borimo se za sebe i borićemo se protiv njih gde god se pojave, jer jednostavno nemamo drugog izbora", rekao je Zelenski, koji je naglasio da je u kontaktu sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Zelenski je potvrdio da je Ukrajina pristala na američki predlog o 30-dnevnom prekidu vatre, ali je upozorio da Moskva neće pristati bez dodatnih uslova.

Ukrajina počinje da izgleda kao jedini luzer u mirovnim pregovorima o okončanju sukoba, piše "Spektejtor"

U članku se takođe navodi da je Vladimir Zelenski zabrinut zbog toga što američki predsednik Donald Tramp pregovara o statusu ukrajinske teritorije sa Moskvom bez Kijeva.



Jeziva svedočenja iz Kurske oblasti

Ukrajinski vojnici su pretili da će seći prste svakome čiji je član porodice u ruskoj vojsci

Napad na Dnjepar, oštećena infrastruktura

Najmanje tri osobe su povređene u ruskom napadu dronovima na Dnjepar, saopštio je načelnik istoimene oblasti Sergej Lisak.

Prema njegovim rečima, u gradu su oštećena preduzeća, obrazovne i kulturne ustanove, više od deset stambenih zgrada, više od 60 putničkih automobila, kao i više teretnih vozila.

Masovni napad dronovima na Harkov, devetoro povređenih

Najmanje devet osoba je povređeno u masovnom ruskom napadu bespilotnim letelicama na Harkov, saopštili su ukrajinske službe za vanredne situacije i zvaničnici

Napadi su, kako navode, izazvali četiri požara u centru grada.

Gradonačelnik Igor Terehov izjavio je da je bilo najmanje 12 napada dronovima na grad.

Samit "koalicije voljnih" o miru i bezbednosti za Ukrajinu u Parizu

Francuski predsednik Emanuel Makron organizuje još jedan samit "koalicije voljnih" o miru i bezbednosti za Ukrajinu, u nizu sastanaka koji su poslednjih nedelja održani u Parizu i Londonu da bi se uspostavile bezbednosne garancije za Kijev u okviru eventualnog budućeg mirovnog sporazuma sa Rusijom, koji SAD na čelu sa Donaldom Trampom pokušavaju da izdejstvuju.

Samit bi, Makron je najavio, trebalo da omogući "finalizovanje" rada na dogovoru o vojnoj pomoći Ukrajini "u kratkom roku", po "trajnom i održivom modelu ukrajinske vojske kako bi se sprečile ruske invazije" u budućnosti i o "bezbednosnim garancijama koje mogu da donesu evropske vojske", uključujući kopnena raspoređivanja na ukrajinskom tlu.

Francuski predsednik Makron poručio je da Evropa stoji iza Ukrajine, ističući da agresija Rusije direktno ugrožava bezbednost Evrope. Najavio je novu vojnu i finansijsku pomoć Kijevu, uključujući raketne sisteme i tenkove.

Direktor CIA Džon Retklif ocenio je da će Ukrajinci nastaviti da se bore, čak i ako nemaju dovoljno oružja. Naglasio je, takođe, da ruska vojska napreduje na bojnom polju.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ukazao je na promenu stavova evropskih lidera o prekidu vatre i optužio Zapad za podršku Ukrajini bez osude njenih napada na Rusiju.

Američki predsednik Donald Tramp je priznao da Rusija možda pokušava da "kupuje vreme" u pregovorima o prekidu rata, ali da veruje da Moskva, na kraju, želi da završi rat.

Kremlj je, sa druge strane, najavio da će aktivirati Crnomorsku inicijativu ako budu ispunjeni određeni uslovi. Takođe, istaknuto je da pregovori sa SAD i dalje traju.

U međuvremenu, borbe na frontu u Ukrajini ne prestaju. Rusija je izvela napad na Ukrajinu koristeći više od 100 dronova. Ruska vojska oslobodila je Mirno u Donbasu (DNR) i Mali Ščerbaki u Zaporoškoj oblasti.

Ukrajinske snage nastavljaju napade na ruska energetska postrojenja, uprkos dogovoru koji su postigli SAD, Rusija i Ukrajina.