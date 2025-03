GUBITNIČKI PAKT KAO FARSA: Intervju - Nemanja Damnjanović saradnik - savetnik u parlamentu Austrije o koalicionom dogovoru u ovoj zemlji

UPRAVO predstavnici tri partije, OVP, SPO i Neos, koji su formirali vladu, ušli su u pregovore, iako 29. septembra 2024, nijedna od njih nije dobila izbore. Sa Slobodarskom partijom (FPO) koja je pobedila, sa 28,8 odsto, nisu hteli da pregovaraju.

Nemanja Damnjanović / Foto Privatna arhiva

Ovo, u razgovoru za "Novosti", ističe Nemanja Damnjanović, saradnik-savetnik u saveznom parlamentu Austrije, političar FPO, ocenjujući da je aktuelna politička situacija u Austriji bez presedana u demokratskom društvu.

- Posle tri i po meseca, Neos je istupio, i pregovori su proglašeni neuspelim. Posle toga, upravo OVP koja je najpre govorila da nema šansi da pregovara sa FPO upravo to i čini - podseća nas sagovornik. - Za to vreme veoma bitno pismo što se državnog budžeta tiče odlazi u EU da bi se ispunile obaveze i izbegla kazna, u suštini, iskoristili su umešnost i znanje FPO da se to obavi, a potom okreće ćurak, ne postižu se dogovori ni oko čega i lider FPO primoran je da saopšti predsedniku da nije uspeo da formira vladu. Za veoma kratko vreme, oni koji nisu uspevali da se usaglase, odjednom prave vladu! Pa nije ovaj narod glup!

Građani su jasno izrazili svoj stav na izborima, hteli su promene i hteli su da kazne one koji su do tada kreirali državnu politiku, ističe Damnjanović.

- Ovo što se sada dešava je nepoštovanje demokratije i ishoda glasanja. Pobedila je FPO, a ova vlada ne može da predstavlja narod, jer je on nije ni izabrao. Meni se to uopšte nije svidelo, ne gledam to sa političke strane. Gledam ovaj kabare, kao građanin i pitam se gde će im duša, znaju li oni šta rade? Sve to što predstavnici nove vlade govore, da će navodno sve najbolje učiniti za građane Austrije, puka je farsa. Oni gaze po demokratiji, a puna su im usta nje, ne slušaju poruku biračkog tela, nego i dalje teraju po svom.

Damnjanović veli da se nova vlast tobože zalaže navodno za promene, a radi isto kao pre. Po novim anketama, jasno je da su Austriji neophodne promene. Veliki broj firmi odlazi iz Austrije, koja nije tako privlačna investitorima zbog skupoće, poreza, radne snage..

- Stanovništvo Austrije će se suočiti sa tužnom istinom da veliki novac mora da se vrati, velika rupa u budžetu mora da se zakrpi - ističe nas sagovornik. - Samo u prvoj godini reč je o 6,4 milijarde evra, što je navedeno u pismu upućenom EU. Ne zna se koliko je ukupno novca u pitanju, da li je to 20, ili 25 milijardi. Ta činjenica isplivala je krajem prošle godine, a da je bilo poznata pred izbore koliki dugovi su napravljeni u poslednje vreme i šta to znači za budućnost, a to znači drastično stezanje kaiša.

Damnjanović napominje da penzioneri već mogu da računaju da će više plaćati svoje zdravstveno osiguranje, kupovna moći će padati, a neće doći do smanjenja poreza o kome se priča, koji treba da rastereti građane, nego upravo suprotno.

- Smatram da nova vlada nema odlučnost a ni kompetenciju, da bude iskrena prema narodu i da napravi program koji će najbezbolnije da vrati Austriju na kolosek koji zaslužuje. Pre četvrt veka, kada sam došao u Austriju, ona je bila divna prosperitetna zemlja,a novac je pokrivao ne samo ono najosnovnije, nego mnogo iznad toga. Sada ne znamo da li ćemo moći i to najosnovnije. Očigledno ubuduće nam i ne trebaju izbori, jer će stranke između sebe postizati dogovore. Hajde da ukinemo demokratiju i da ne trošimo preko potrebne pare na izbore, čijih se rezultata, prilikom formiranja vlasti, niko ne drži - zaključuje Damnjanović za "Novosti".