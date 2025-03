RAT U UKRAJINI: Sirene za vazdušni napad se oglasile u Kijevu

RAT u Ukrajini 1.001. dan

Sirene za vazdušni napad se oglasile u Kijevu

Sirene za vazdušni napad oglasile su se u Kijevu u petak uveče, dok je Rusija nastavila sa bombardovanjem Ukrajine, dok su napadi dronova pogodili regione Odese i Harkova.

- Usled napada i padajućih ruševina zapalila se privatna privatna kuća, poslovni prostor, kamioni i automobili. Jedna osoba je poginula, a druga je povređena. Naše iskreno saučešće porodici preminulog - rekao je Oleh Kiper, šef vojne administracije Odese.

Lokalni ukrajinski zvaničnici kažu da je oblast Harkova pogođena u odvojenom napadu dronom. Gradonačelnik Harkova rekao je da je jedan od udara dronova pogodio medicinsku ustanovu sa ljudima unutra i izazvao požar.

Rusija je rasporedila čak 267 bespilotnih letelica u jednom danu, navodi ukrajinsko vazduhoplovstvo.

Najmanje 62 civila su ubijena, a 293 drugih, uključujući mnogo dece, je povređeno, navodi CNN na osnovu izjava ukrajinskih zvaničnika.

Stejt department odlučio da ukine podršku Ukrajini

Kako su preneli američki mediji Stejt department je odlučio da ukine podršku Sjedinjenih Država za energetku mrežu Ukrajine.

Bela kuća o poseti Zelenskog

Predsednik SAD Donald Tramp i potpredsednik Džej Di Vens uvek će se zalagati za interese američkog naroda i nikada neće dozvoliti da se američki narod iskoristi, objavljeno je na sajtu Bele kuće posle sastanka Trampa sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim.

- Predsednik Donald Tramp i potpredsednik Džej Di Vens će se uvek zalagati za američki narod i one koji poštuju mesto Sjedinjenih Država u svetu i nikada neće dozvoliti da američki narod bude eksploatisan - navodi se u saopštenju.

Zelenski zahvalio Trampu i SAD na podršci nakon izlaska iz Bele kuće

Ukrajinski lider Volodimir Zelenski zahvalio je Sjedinjenim Američkim Državama na podršci Ukrajini.

Zelenski je to napisao na platformi Iks, nakon sastanka u Vašingtonu sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i potpredsednikom Džej Di Vensom.

Tramp i Zelenski nisu potpisali sporazum o mineralima

Američki predsednik Donald Tramp i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nisu potpisali sporazum o mineralima, rekao je zvaničnik Bele kuće za Rojters.

Otkazana konferencija za štampu

Zajednička konferencija za novinare je otkazana, saopštila je Bela kuća.

Ukrajinske snage gađale granični punkt FSB u Brjanskoj oblasti

Ukrajina je izvela vazdušne udare na položaje Federalne službe bezbednosti (FSB) u ruskoj Brjanskoj oblasti i uništila ključnu vojnu infrastrukturu, saopštio je Generalštab ukrajinskih Oružanih snaga.

U saopštenju se navodi da je napad bio usmeren na komunikacionu opremu, pojačivače signala, satelitske komunikacione sisteme i druga tehnička sredstva koja se koriste za koordinaciju borbenih operacija.

Objavljen snimak napada na rusko skladište termobaričke municije

Ukrajinske odbrambene snage su uništile rusko skladište termobarične municije na privremeno okupiranoj teritoriji Donjecke oblasti, u regionu Selidovo, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine i objavio snimak na Fejsbuku.

Osim toga, kako se navodi, ukrajinski borci napali su rafinerije nafte Ilski i Tuapse (Krasnodarski kraj, Ruska Federacija), koje su uključene u snabdevanje ruske vojske.

Kijev: Pogođen ruski vojni objekat u Zaporožju

Vazduhoplovstvo Ukrajine izvelo je uspešan i precizan udar na zgradu u Zaporoškoj oblasti, objavio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Ruske trupe su je koristile kao komandno-posmatračničko mesto i za lansiranje dronova, navodi vojska.

- Značajno je smanjena sposobnost ruskih trupa da terorišu ukrajinsko civilno stanovništvo - saopštio je Generalštab.

U toku je veliki napad ukrajinske vojske dronovima

U toku je veliki napad ukrajinske vojske dronovima na rusku Brjansku oblast, saopštio je šef tog ruskog regiona Aleksandar Bogomaz.

Kako je rekao, ruske PVO snage trenutno rade na pronalasku i obaranju svih vazdušnih ciljeva na nebu iznad Brjanske oblasti.

Bogomaz je apelovao na građane regiona da poštuju sve mere bezbednosti koje su na snazi.

U osam ukrajinskih oblasti objavljena je uzbuna za vazdušnu opasnot



U osam ukrajinskih oblasti objavljena je uzbuna za vazdušnu opasnot – u Černjigovovskoj, Sumskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Kirovogradskoj, Dnjepropetrovskoj, Nikolajevskoj i Odeskoj oblasti.

Prema podacima ukrajinskog Ministarstva za digitalnu transformaciju, sirene su se oglasile u 18.31 po lokalnom vremenu.

Mediji javljaju da su ubrzo zatim eksplozije počele da odjekuju u gradu Belgorod-Dnjestrovski u Odeskoj oblasti na jugu Ukrajine.

Ruske snage potiskuju ukrajinske trupe iz Privolnog u oblasti Donbasa



Ruske snage potisnule su ukrajinske trupe iz naselja Privolnoje na administrativnoj granici Donjecke Narodne Republike (DNR) i Zaporoške oblasti, rekao je u petak TASS-u predsednik ruske Komisije Građanskog veća za suverenitet, patriotske projekte i podršku veterana Vladimir Rogov.

- Naše trupe su potisnule neprijatelja iz sela Privolnoje i čiste zajednicu - rekao je on.

Ruske snage tako nastavljaju napredovanje na zapad u Donjeckoj Narodnoj Republici do administrativne granice Zaporoške oblasti, dodao je on.

Rogov je ranije rekao TASS-u da su ruske snage potisnule ukrajinske trupe iz sela Burlatskoje koje se nalazi istočno od Privolnojea.

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane za Kursku oblast:



Jedinice ruske vojske likvidirale su u poslednja 24 sata 240 ukrajinskih vojnika u Kurskoj oblasti;

Takođe, uništen je oklopni transporter, 12 oklopnih borbenih vozila šest lokacija za upravljanje dronovima i tri skladišta municije.

Jedan ukrajinski vojnik se predao;

Od početka borbi u Kurskoj oblasti protivnik je izgubio 64.075 vojnika, 382 tenka, 290 borbenih vozila pešadije, 248 oklopnih transportera, 2.084 borbena oklopna vozila, 2.251 automobil, 495 komada artiljerijskog oruđa, 52 minobacača, od toga 13 „hajmarsa“, sedam MLRS i drugo.

Čolaku: Rumunija neće slati mirovne trupe u Ukrajinu

Premijer Rumunije Marsel Čolaku izjavio je da Rumunija neće slati mirovne trupe u Ukrajinu, što će na samitu Evropskog saveta preneti i vršilac dužnosti predsednika Ilija Boložan.

"Ne slažem se sa slanjem trupa. Prvo neka se postigne mir. Rumunija mora da stabilizuje situaciju unutar svojih granica. Imamo najdužu granicu sa Ukrajinom, izlaz na Crno more, a najefikasniji način jačanja istočnog krila je na našoj teritoriji, a ne kretanjem trupa u zonu sukoba", rekao je Čolaku za televiziju Romania TV.

Udar na Herson, eksplozije u Harkovu

Ruske snage su jutros napale Herson, usled čega je izbio požar u jednoj zgradi, saopštila je Državna služba za vanredne situacije.

U Harkovu se čulo nekoliko eksplozija, a udari su, kako se procenjuje, verovatno bili van grada.

Vazduhoplovstvo Ukrajine je ranije izvestilo o lansiranju vođenih vazdušnih bombi ruskih taktičkih aviona u oblasti Harkova.

Zelenski sa Trampom o ekonomskom sporazumu

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastaće se sa šefom Bele kuće Donaldom Trampom u Vašingtonu, i kako prenose mediji, tražiće bezbednosne garancije i pomoć u sprečavanju eventualnog novog ruskog napada.

Tokom posete Vašingtonu, ukrajinska delegacija trebalo bi da potpiše ekonomski sporazum sa SAD, koji predviđa zajednički investicioni fond za obnovu Ukrajine, preneo je AP.

Prema nacrtu sporazuma, Kijev će izdvajati 50 odsto prihoda od svojih prirodnih resursa za taj fond.

Zelenski insistira da uz ekonomski sporazum moraju da dođu i konkretne bezbednosne garancije.

Međutim, Tramp je rekao da neće davati mnogo bezbednosnih garancija, jer će to Evropa da uradi.

Udar ruske vojske na grupu ukrajinskih snaga koja je pobegla iz Kurske oblasti

Oružane snage Rusije izvele su udar na grupi ukrajinske vojske koja je pobegla iz Kurske oblasti, rekao je za Sputnjik koordinator proruskog pokreta otpora u Nikolajevu Sergej Lebedev.

Lebedev je takođe naveo da je ruska vojska izvela sedam napada na grad Sumi i Sumsku oblast. Uništeno je skladište dronova i municijom za njih, kao i položaj na kojem su se nalazili operatori dronova.

U Ukrajini su počela hapšenja visokih vojnih oficira

U Ukrajini su počeli da privode visokorangirana vojna lica krivičnoj odgovornosti, rekao je bivši savetnik glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine Viktor Nazarov u intervjuu za izdanje Telegrafa.

- Ne treba da ocenjujemo ljude sa pozicije našeg budućeg iskustva. Moramo razumeti čime su se rukovodili, kakva je njihova percepcija bila kada su donosili ove odluke. Sada je ovo pravilo prekršeno. Dokaz za to je bilo krivično gonjenje vojske. Po mom shvatanju, ovim korakom je politička vlast prekršila sporazum i zakonsku normu borbenog imuniteta. Ali neću da ocenjujem opasan korak vlasti, ali neću da ocenjujem opasan korak vlasti - rekao je on .

Tramp: Prekid vatre između RUS i UKR postavio bi osnovu za dugoročni mirovni sporazum



Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je posle sastanka sa birtanskim premijerom Kirom Starmerom da bi prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine postavio osnovu za "dugoročni mirovni sporazum".

Tramp je rekao da su on i Starmer razgovarali o koracima za postizanje primirja u ratu u Ukrajini tokom sastanka u Beloj kući u četvrtak, preneo je CNN.

- Kao što sam razgovarao sa premijerom Starmerom, sledeći korak koji činimo je (korak) ka veoma ostvarivom prekidu vatre. Nadamo se da će se to brzo dogoditi - kazao je Tramp na konferenciji za novinare koju je održao sa britanskim premijerom.

Tramp je rekao da preduzimaju "pristup zasnovan na zdravom razumu" u cilju okončanja rata, što znači da obe strane moraju da razgovaraju.

- To će postaviti temelje za dugoročni mirovni sporazum koji će vratiti stabilnost istočnoj Evropi i nadamo se, osigurati da se tako užasan rat nikada više neće dogoditi na evropskom tlu ili bilo gde ponovo - kazao je Tramp govoreći o prekidu vatre.

Pored toga, američki predsednik je rekao da će sporazum o mineralima koji će SAD potpisati danas u Beloj kući sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim "pružiti osnovu za održivije buduće odnose" između SAD i Ukrajine.

Tramp je naveo da podržava klauzulu o članu 5. NATO koja obavezuje članice alijanse da stanu u odbranu jedne drugih.

Upitan o klauzuli u kontekstu da li će evropski mirovnjaci završiti u Ukrajini kao deo mirovnih snaga nakon primirja rekao da to podržava.

- Podržavam to. Mislim da nećemo imati razloga za to, mislim da ćemo imati veoma uspešan mir i mislim da će to biti dugotrajan mir i mislim da će se to dogoditi, nadamo se brzo - istakao je Tramp.

Kako je dodao, ako se to ne dogodi brzo, možda se uopšte neće ni dogoditi.

Tramp je odbio da kaže da li bi iskoristio priliku da se izvini ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom što ga je prošle nedelje nazvao "diktatorom".

Iako nije povukao svoju izjavu tokom zajedničke konferencije za novinare sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, Tramp je naglasio da ima puno poštovanja prema Zelenskom i Ukrajini zbog njihove "hrabre" borbe.

- Mislim da ćemo imati veoma dobar sastanak. Zaista ćemo se dobro slagati. OK, imamo puno poštovanja. Ja ga veoma poštujem. Dali smo mu mnogo opreme i mnogo novca, ali oni su se borili veoma hrabro, bez obzira šta mislite. Zaista su se borili. Neko mora da koristi tu opremu i oni su bili veoma hrabri u tom smislu - rekao je Tramp.

On je kazao da će se sastati sa Zelenskim u Beloj kući sutra u 11.00 časova.