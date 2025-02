ŠEF CIA MOŽE DA OTPUŠTA RADNIKE: Minitarstvo pravde SAD dalo odrešene ruke direktoru najmoćnije obaveštajne agencije

MINISTARSTVO pravde SAD saopštilo je da sudija ne može da blokira otpuštanje 21 radnika CIA koji su bili dodeljeni programima raznolikosti, jednakosti, inkluzije i pristupačnosti (DEIA), jer američki šefovi obaveštajnih službi imaju ovlašćenje da ih otpuste.

Foto: Jutjub/Central Intelligence Agency





Ministarstvo pravde je u svom saopštenju odbilo zahtev za privremenu zabranu koji je traženo u tužbi koju je u ponedeljak podnelo 11 CIA službenika i kojoj se tokom nedelje pridružilo još 10 službenika.

Njihov advokat, Kevin Kerol, rekao je za Rojters da su radnici otpušteni zbog "nenacionalnih bezbednosnih razloga".

Tužba je pokrenuta nakon što je 51 obaveštajni radnik dodeljen DEIA programima stavljen na plaćeno odsustvo, dva dana nakon naloga predsednika SAD Donalda Trampa.

Svi zaposleni su dobili rok do srede da izaberu jednu od tri opcije: odlazak u penziju do 1. oktobra, dobrovoljni otkaz od utorka ili otkaz do 20. maja.

Sudija američkog okružnog suda, Entoni Trenga, izdao je administrativnu pauzu od pet dana, što je zaustavilo otpuštanja kako bi se stranama omogućilo da iznesu pravne argumente.

Ministarstvo pravde je takođe navelo da tužioci nisu uspeli da dokažu da imaju velike šanse da pobede u ovom slučaju, kao i da obaveštajni radnici nisu zaštićeni zakonima o državnoj službi i da sud nema nadležnost da se bavi tom situacijom.

Advokat Kerol istakao je da zakon omogućava Retklifu da otpusti zaposlene iz razloga nacionalne bezbednosti, ali da su ovde u pitanju više od četiri desetine radnika koji su otpušteni iz drugih razloga, koji nisu povezani sa nacionalnom bezbednošću.

