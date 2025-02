AMERIČKE OČI UPRTE U MOSKVU Rubio: U narednih nekoliko dana videćemo da li je Putin ozbiljan

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da će se u narednih nekoliko dana videti da li je ruski predsednik Vladimir Putin ozbiljan za početak pregovora o postizanju mira u Ukrajini, kao i da se SAD zalažu za momentalno oslobađanje svakog taoca koga drži militantni palestinski pokret Hamas.

Foto: EPA

Rubio, koji boravi u zvaničnoj poseti Izraelu odakle će, kako je najavljeno, otputovati u Saudijsku Arabiju na razgovore sa ruskim zvaničnicima o okončanju rata u Ukrajini, je za CBS njuz rekao i da Sjedinjene Američke Države i Izrael imaju zajednički cilj, da "žele da vide svakog taoca oslobođenog".

On je kazao da SAD koordinira akcije i blisko sarađuje sa Izraelom, deleći cilj da svaki talac treba da se vrati kući, "bez odlaganja".

- Očigledno, postoje detalji o tome kako to sprovodimo i koordiniramo, koje nećemo da delimo javno jer ne želimo da ugrozimo taoce i ne želimo da ugrozimo ovaj proces. Ali dovoljno je reći da bi, da je do nas, svaki od ovih talaca bio kod kuće upravo sada, a mi želimo da se to dogodi što je pre moguće - istakao je Rubio.

Na pitanje da li postoje kontakti sa Iranom, nakon što je Tramp rekao da želi diplomatski sporazum sa tom zemljom, i da li SAD podržavaju preventivni udar Izraela na Iran kako bi uklonili njihov nuklearni program, Rubio je odgovorio da nema nikakvih kontakta sa Iranom, kao i da će "Izrael uvek morati da se ponaša u skladu sa onim što veruje da je njihov nacionalni interes i njihova nacionalna odbrana".

- U idealnom slučaju, da, voleo bih da se jednog dana probudim i čujem vesti da je Iran odlučio da ne koristi nuklearno oružje, da ne sponzoriše terorizam i da se ponovo angažuje u svetu kao normalna vlada. Nismo imali nikakvih naznaka o bilo čemu od toga, ne samo sada već 30 godina - rekao je Rubio.

Govoreći o odlasku u Saudijsku Arabiju, u kojoj treba da se sastane sa ruskim zvaničnicima o okončanju rata u Ukrajini, Rubio je rekao da je to nastavak akcije SAD nakon telefonskog razgovora Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina prošle nedelje, u kome je Putin, prema njegovim rečima, izrazio svoj interes da se postigne mir, dok je Tramp rekao da želi vidi kraj sukoba u Ukrajini na način koji je trajan, i koji štiti ukrajinski suverenitet.

- To je dobar poziv. Sada, očigledno, to mora biti praćeno akcijom. Dakle, narednih nedelja i dana će odrediti da li je to ozbiljno ili ne - kazao je on.

Rubio je podsetio da je Tramp jedini lider na svetu koji bi potencijalno mogao da započne proces mirovnih pregovora o Ukrajini, ali nije odgovorio na pitanje sa kim će se sastati u Saudijskoj Arabiji.

- Nemam nikakve detalje za vas osim da kažem da smo spremni da sledimo predsednikovo vođstvo u vezi sa ovim i počnemo da istražujemo načine, ako se te prilike ukažu, da započnemo mirovni proces - rekao je Rubio.

Dodao je da se još nije došlo do tačke da to budu pravi mirovni pregovori ali da će, ako se bude došlo do tačke da to postanu pravi mirovni pregovori, "Ukrajina morati da bude uključena jer je ona ta koja je napadnuta".

- I Evropljani će morati da budu uključeni jer imaju sankcije i Putinu i Rusiji i oni su doprineli ovom naporu. Samo još nismo došli do te tačke. Zaista nismo, ali nadamo se da ćemo biti jer bismo svi želeli da se ovaj rat završi - kazao je Rubio.

Rubio je istakao da "ne zna za boljeg pregovarača u američkoj politici od Trampa".

- Mislim da će predsednik Tramp vrlo brzo znati da li je ovo stvarna stvar ili je ovo pokušaj da se kupi vreme. Ali ne želim da to prejudiciram. Ne želim da isključujem priliku da okončam sukob koji je već koštao živote stotina hiljada i koji svakog dana nastavlja da bude sve više rat iscrpljivanja na obe strane. Mislim da bi svi trebalo da slave činjenicu da imamo američkog predsednika koji želi da promoviše mir u svetu, ne da započe ratove već da ih okončava, na način koji je trajan - rekao je Rubio.

Rubio istakao da će se u narednih nekoliko dana videti da li je ruski predsednik Vladimir Putin bio ozbiljan kada je reč o okončanju rata u Ukrajini.

Na pitanje da li je u telefonskom razgovoru sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovim bilo reči o ukidanju sankcija SAD Rusiji, koje su uvedene zbog njenog napada na Ukrajinu, Rubio je odgovorio da po pitanju sankcija "nisu ulazili u detalje".

- Ono o čemu smo upravo razgovarali je u osnovi sposobnost da počnemo da komuniciramo. Nikada u životu nisam razgovarao sa Lavrovim, tako da je to bila prilika da počnemo da otvaramo taj kanal komunikacije, koji, opet, ako ovde postoji potencijal za mir, to je kanal koji mora da postoji - rekao je Rubio.

Dodao je da je tokom tog razgovora pokrenuo pitanje ambasade SAD u Moskvi, "koja radi u veoma teškim uslovima".

Kako je juče saopšteno iz Stejt departmenta, državni sekretar Marko Rubio razgovarao je sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom u okviru nastavka razgovora američkog predsednika Donalda Trampa sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, do koga je došlo ranije ove nedelje.

Lavrov je ranije rekao da je sa Rubiom, između ostalog, razgovarao o pripremi sastanka Putina i Trampa, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.



(Tanjug)