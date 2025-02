"ALON RANJEN U OKO I VRAT": Konzul Srbije ima nove informacije o srpskom državljaninu kojeg je zarobio Hamas

POČASNI konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić izjavio je danas da se srpski državljanin Alon Ohel, kojeg je Hamas zarobio na muzičkom festivalu Nova u Izraelu 7. oktobra 2023. godine, nalazi u zarobljeništvu u nehumanim uslovima, kao i da trenutno nema adekvatnu zdravstvenu negu.

Foto: Privatna arhiva

- On ne samo da ne prima adekvatnu negu, već ne prima nikakvu zdravstvenu negu, a ranjen je, dakle on mora da bude pregrupisan u preostala tri pulsa trenutne tekuće prve faze sprovođenja sporazuma, ako sve bude teklo kako treba, jer u protivnom, ne samo da govorimo o nehumanim uslovima, nego opasnim uslovima po samog njega - objasnio je Nikolić za TV Prva.

Nikolić je rekao da je informacija da je Ohel ranjen u jedno oko i na još nekoliko mesta, uključujući i vrat, prva potvrda da je on živ, a koju je njegova porodica dobila.

- To je prvi znak života Ohela za svih, do tada 492 dana njegovog zatočeništva. To je naravno očeličilo kompletnu porodicu, posebno majku i oca, ali i sve nas koji se brinemo i molimo za njega - dodao je Nikolić.

Prema njegovim rečima, okupljanje na Trgu muzeja u Tel Avivu na kome je održan skup podrške povodom njegovog 24. rođendana, pokazao je da se porodica Ohel "viteški drži".

- Na njegov 24. rođendan su se okupile hiljade građana dajući podršku. Šest popularnih kant autora pratilo je skup, bilo je nekoliko vrlo dirljivih govora, posebno majke Idit. Drago mi je da je među okupljenima bila i grupa naših ljudi koji žive ovde, kao i Srba koji žive u Izraelu, odnosno u svetoj zemlji, jer ovo je iznad svega humanitarni slučaj koji iz svakog mogućeg aspekta zahteva punu društvenu solidarnost - objasnio je Nikolić.

Govoreći o mogućnosti da dođe do odlaganja oslobađanja talaca, on je rekao da svaki dan postoji mogućnost da dođe do nečeg nepredviđenog, što bi moglo da odloži taj proces.

- Odlaganje bi ugrozilo živote preostalih 76 kidnapovanih talaca. Spektar talaca je od najmlađeg, kome je sada dve godine, a otet je sa osam meseci, do najstarijeg kome je sada 83 godine - dodao je Nikolić.

(Tanjug)