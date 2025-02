ŠEF RUSKE DIPLOMATIJE JASAN Lavrov: Zapad ne voli poredak zasnovan na poštovanju međunarodnog prava

ZAPAD nikada nije voleo poredak zasnovan na centralnoj ulozi UN-a i poštovanju međunarodnog prava, jer je navikao da živi u neokolonijalnoj paradigmi, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov za časopis "Rusija u globalnoj politici".

Foto:Tanjug/AP

- Poredak koji je zasnovan na principima UN-a je poredak zasnovan na međunarodnom, istinski univerzalnom pravu, i podrazumeva se da će svaka država poštovati taj zakon. Rusija, kao i većina članica svetske zajednice, nikada nije imala problema sa tim, ali Zapad, koji se nije izlečio od sindroma izuzetnosti i koji je navikao da deluje u neokolonijalnoj paradigmi, odnosno da živi na račun drugih, format međudržavne saradnje zasnovan na poštovanju međunarodnog prava od samog početka nije bio po volji - istakao je Lavrov.

On je podsetio na reči bivše zamenice državnog sekretara SAD za politička pitanja Viktorije Nuland o tome da "Jalta nije bila dobro rešenje za SAD, na njega nije trebalo pristati".

- Ovo priznanje objašnjava mnogo o ponašanju Amerike na međunarodnoj sceni. Jer, prema Nulandovoj, Vašington je gotovo bio primoran, protiv svoje volje, da pristane na posleratni svetski poredak iz 1945. godine, a američke elite su ga već tada doživljavale kao teret - rekao je Lavrov.

- Upravo je taj osećaj doveo do kasnije težnje Zapada da se odradi revizija Jaltinsko-Potsdamskog poretka. Taj proces je započeo zloglasnim flutonskim govorom Vinstona Čerčila 1946. godine, u kojem je on faktički objavio 'hladni rat' Sovjetskom Savezu. Doživljavajući Jaltinsko-Potsdamske sporazume kao taktički ustupak, SAD i njihovi saveznici nikada nisu dosledno sledili osnovni princip Povelje UN-a o suverenoj jednakosti država - primetio je on.

