ŠEF NATO: Pretpostavka da Alijansa može da funkcioniše bez SAD je "glupa"

BILO kakva pretpostavka da Severnoatlantska alijansa može postojati bez Sjedinjenih Američkih Država ne funkcioniše iz mnogo razloga izjavio je danas generalni sekretar NATO-a Mark Rute na zajedničkoj konferenciji za novinare sa britanskim premijerom Kirom Starmerom u Briselu.

-Glupa je pomisao da bi NATO mogao da funkcioniše bez SAD, iz više razloga. Ako pogledate situaciju u Ukrajini, to nije samo problem između Ukrajine i Rusije...Ovo što se dešava je geopolitička stvar. SAD to razumeju, evropski deo NATO-a to razume. Kina, Severna Koreja, Iran - svi su povezani sa Rusijom, rekao je Rute, prenosi Skaj njuz.

On je dodao da se u Ukrajini u ovom trenutku odvija "geopolitička stvar".

-Zato Ukrajina mora da pobedi, ne samo zbog same Ukrajine, već i s obzirom na ove geopolitičke uticaje, rekao je Rute.

Prema njegovim rečima, NATO je, po ukupnom potencijalu, 20 puta veći od ruske ekonomije i Alijansa jesposobna da brani svoju zajedničku teritoriju, uključujući i teritoriju SAD.

-SAD su sada takođe pod pretnjom, sa raketama dugog dometa koje bi se verovatno mogle pojaviti u Severnoj Koreji u budućnosti, zahvaljujući tehnologiji koju je obezbedila Rusija. Dakle, postoji toliko mnogo razloga zašto bismo trebalo da ostanemo povezani. Ja sam nepokolebljivi evroatlantista i apsolutno sam uveren da je najbolje što Zapad može da uradi jeste da ostane jedinstven, naglasio je generalni sekretar NATO-a.

On je napomenuo da je uveren da isto mišljenje još uvek preovladava u SAD, uključujući i Belu kuću.

O pretnji SAD da će zauzeti Grenland, Rute je rekao da je "veoma korisno" što nas je američki predsednik Donald Tramp "upozorio na činjenicu da je, kada je reč o dalekom severu, u pitanju geopolitičko strateško pitanje".

-Rekao bih da se ne radi samo o Grenlandu. Ovo ima veze sa Finskom. To ima veze sa Švedskom, Norveškom, Islandom, Grenlandom, Danskom, Kanadom i SAD. I jasno je da ćemo zajedno kao savez uvek tražiti najbolji način da se uverimo da možemo da se uhvatimo u koštac sa tim izazovima, istakao je Rute.

Na pitanje da li je EU na ivici trgovinskog rata sa SAD i da li je Donald Tramp loša stvar za prosperitet Evrope, generalni sekretar NATO-a je rekao da uvek postoje problemi između saveznika, "ponekad veći, a ponekad manji".

-Uveren sam da Tramp neće imati uticaja na naše kolektivno odvraćanje, zaključio je Rute.

