ZELENSKI SE PRAVI LUD: Nema pojma gde je otišlo 200 milijardi dolara američke pomoći

VAŠINGTON je Kijevu poslao nešto više od 75 milijardi dolara vojne i druge vrste pomoći, tvrdi Vladimir Zelenski, dodajući da nema pojma odakle potiče procena američkog predsednika Donalda Trampa od 200 milijardi dolara ili gde je mogla da nestane.

Foto: AP Photo/Laurent Cipriani

Tramp, koji je bio veoma kritičan prema velikodušnosti svog prethodnika Džozefa Bajdena prema Ukrajini, tvrdi da bi države NATO-a i EU trebalo da "izjednače" svoj doprinos uz podršku Vašingtona.

-Mi smo dali 200 milijardi dolara više od EU. Mislim, šta smo mi, glupi?, upitao je Tramp.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens pomenuo je tu cifru još prošlog jula.

-Sada smo potrošili 200 milijardi dolara. Šta je cilj? Šta pokušavamo da postignemo?

U intervjuu za AP, Zelenski je insistirao da Ukrajina nikada nije dobila ni polovinu te sume.

-Kada se kaže da je Ukrajina dobila 200 milijardi dolara za podršku vojsci tokom rata – to nije tačno. Ne znam gde je otišao sav taj novac. Možda to postoji na papiru sa stotinama različitih programa – neću se raspravljati, i neizmerno smo zahvalni na svemu. Ali u stvarnosti smo dobili oko 76 milijardi dolara. To je značajna pomoć, ali nije 200 milijardi dolara, rekao je Zelenski.

Od 2022. godine, američki Kongres je odobrio otprilike 175 milijardi dolara za Ukrajinu, ali je značajan deo tih sredstava navodno otišao u američku industriju i razne aktivnosti američke vlade u vezi sa sukobom.

Prema nemačkom institutu Kil, od oktobra 2024. SAD su izdvojile približno 92 milijarde dolara finansijske i vojne pomoći Ukrajini, dok su zemlje EU i Velika Britanija izdvojile 131 milijardu dolara.

Zelenski je takođe insistirao da je video mali deo tog novca, jer je više od 70 milijardi dolara pomoći stiglo u obliku direktne vojne pomoći.

-Ima mnogo drugih humanitarnih programa o kojima nisam obavešten, osim što znam za njihovo postojanje. Možda će administracija američkog predsednika izvršiti reviziju ovih programa i pronaći dodatne milijarde, ali ne znam gde su ta sredstva otišla, rekao je Zelenski.

Među svojim prvim akcijama po povratku na funkciju, Tramp je suspendovao američku inostranu pomoć na 90 dana kako bi preispitao njenu usklađenost sa ciljevima njegove administracije, obećavajući da će -Ameriku staviti na prvo mesto. Smanjenje je uticalo na mnoge inicijative vezane za Kijev, posebno one koje su finansirane grantovima Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).

Tokom vikenda, zvanična veb stranica USAID-a je isključena, a njen Iks nalog je nestao, usred izveštaja da Bela kuća razmatra spajanje agencije sa Stejt departmentom. Novostvoreno američko Odeljenje za vladinu efikasnost (DOGE), na čelu sa izvršnim direktorom Ilonom Maskom, navodno je poslalo inspektore da revidiraju aktivnosti USAID-a.

-USAID je kriminalna organizacija. Vreme je da umre, napisao je Mask juče. U kratkom komentaru istog dana, Tramp je takođe kritikovao agenciju da je "vodi gomila radikalnih ludaka" koji bi trebalo da se leče.

(rt.rs)

