ŠEF NATO-a TVRDI: Imamo dokaz da se severnokorejski vojnici bore za Rusiju

DELEGACIJA Južne Koreje danas je pokazala NATO-u dokaze da se vojnici Severne Koeje bore za Rusiju, rekao je generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Mark Rute, dodajući da su ovi vojnici navodno primećeni i u Kurskoj oblasti.

Foto: Profimedia

Rute, pak, na konferenciji za medije u Briselu nije otkrio o kakvim se to dokazima radi, te je samo izjavio:

- Danas mogu da potvrdim da su severnokorejske snage poslate u Rusiju, i da su severnokorejske jedinice razmeštene u Kurskoj oblasti.

Poručio je da je to "ozbiljna eskalacija", te Pjongjangu i Moskvi uputio poziv da "momentalno obustave takve radnje".

- Razmeštanje severnokorejske vojske znači: kao prvo, značajnu eskalaciju, kao drugo – još jedno kršenje rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, i kao treće – opasno širenje ruskog rata. Produbljivanje vojne saradnje Rusije i Severne Koreje je opasnost po bezbednost kako u Indopacifičkom regionu tako i u Evroatlantskom. Ono podriva mir na Korejskom poluostrvu i stimuliše ruski rat protiv Ukrajine- izjavio je Rute.

Podsetimo, Rusija i Severna Koreja ranije ove godine potpisale su Ugovor o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu koji podrazumeva pružanje uzajamne pomoći, uključujući vojnu pomoć, u slučaju agresije na jednu od strana.

Predsednik Rusije Vladimir Putin nedavno je, govoreći na ovu temu, izjavio da će odluka o vojnoj pomoći biti doneta kad dođe vreme za to. Dodao je da je to odluka koja se tiče samo Rusije i Severne Koreje, što znači da samo one mogu da određuju koliki će biti obim te saradnje.

