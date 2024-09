RAT u Ukrajini ušao je u 929. dan.

Oboren dron iznad Belgorodske oblasti

Oboren dron iznad Belgorodske oblasti, saopštio je Ministarstvo odbrane Rusije.

Britanija odlučila da dozvoli Kijevu da koristi rakete Storm Šedou

Britanija je odlučila da dozvoli Kijevu da koristi rakete Storm Šedou protiv ciljeva u Rusiji, tvrdi Gardijan, pozivajući se na izvore u Vladi.

Dva civila povređena u ruskim napadima na pogranična područja u Sumskoj oblasti​

Dva civila su povređena u ruskim napadima na pogranična područja u Sumskoj oblasti u sredu, 11. septembra.

Čovek koji je vozio kombi sa hlebom povređen je u udaru ruskog FPV dronom u Miropiljskoj hromadi.

U Krasnopiljskoj grupi, Rusi su izvodili minobacačke napade i artiljerijske napade koristeći višestruke raketne sisteme i bacali eksplozive iz bespilotnih letelica. Rusi su takođe izvršili napad FPV dronovima, ranivši civila.

- U toku dana Rusi su izvršili 62 napada na pogranične teritorije i naselja u Sumskoj oblasti. Dokumentovano je 166 eksplozija. Pogođene hromade su Miropilje, Junakivka, Velika Pizarivka, Hotin, Krasnopilje, Esman, Bilopilja, Lebedinska, Seredina-Buda, Znob-Novgorodske i Družba - prenosi Ukrajinska Pravda.

SAD uzimaju u obzir faktor moguće eskalacije situacije u Ukrajini

SAD uzimaju u obzir faktor moguće eskalacije situacije u Ukrajini zbog razgovora sa kijevskim vlastima o izvođenju napada zapadnim oružjem duboko na rusku teritoriju, izjavio je američki državni sekretar Entoni Blinken na zajedničkoj konferenciji za novinare u Kijevu sa ministrima spoljnih poslova Velike Britanije i Ukrajine Dejvidom Lamijem i Andrejem Sibigom.



- Spomenuli ste eskalaciju, naravno, to je jedan od faktora koje uvek uzimamo u obzir. Ali to svakako nije jedini faktor, i nije nužno odlučujući faktor - rekao je on.

Američki diplomata je istakao da je na sastanku sa Vladimirom Zelenskim i njegovim britanskim kolegom razgovarao o udarima na teritoriju Ruske Federacije i namerava da o rezultatima sastanka obavesti američkog predsednika Džozefa Bajdena.



Vladimir Zelenski namerava da se sastane sa Džozefom Bajdenom kroz dva dana, saopštila je Bela kuća.

Blinken najavio više od 700 miliona dolara podrške

Američki državni sekretar Entoni Blinken najavio je danas više od 700 miliona dolara podrške Ukrajini u njenom ratu protiv Rusije, tokom posete Kijevu sa svojim britanskim kolegom Dejvidom Lemijem.

Američko finasiranje uključuje 325 miliona dolara energetske pomoći i skoro 290 miliona dolara humanitarne pomoći, rekao je Blinken na konferenciji za novinare, preneo je Rojters.

Napad Mi-28 na ljudstvo i oklopna vozila OSU (Video)

Piloti helikoptera Mi-28 izveli su napad na ljudstvo i oklopna vozila Oružanih snaga Ukrajine u pograničnom regionu Kurske oblasti.

Najvažnije iz novog brifinga ruskog Ministarstva odbrane

Oružane snage Ukrajine izgubile su oko 460 vojnika u zoni odgovornosti grupe "Zapad"

Ruska PVO sredstva oborila su tokom prethodnog dana 6 raketa „atakams“ i 57 protivničkih dronova

Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 110 vojnika u zoni odgovornosti grupe snaga „Istok“

Oružane snage Ukrajine izgubile su tokom prethodnog dana oko 180 pripadnika u zoni odgovornosti grupe snaga „Sever“

Grupa „Jug“ odbila je tokom prethodnog dana gotovo 655 vojnika

Oružane snage Rusije uništile su komandni punkt na liniji fronta grupe snaga „Hortica“, skladište municije ukrajinske vojske

Oružane snage Ukrajine u zoni odgovornosti grupe snaga „Centar“ izgubile su gotovo 510 vojnika

Oružane snage Ukrajine tokom prethodnog dana izgubile su oko 110 vojnika i raketni sistem „mlrs“ američke proizvodnje u zoni odgovornosti grupe snaga „Dnjepar“.

Ruska vojska sprečila pokušaj kijevskog režima da zauzme rusku platformu „Krim 2“

Ruska vojska je noćas sprečila pokušaj kijevskog režima da zauzme rusku samodižuću platformu za bušenje „Krim 2“ na Crnom moru, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Da bi zauzeli toranj, ukrajinska vojna obaveštajna služba poslala je desantne snage od 14 američkih čamaca „Vilard si fors“.

Tokom borbi, Crnomorska flota i ruski vojnici potopili su osam čamaca i ubili do osamdeset ukrajinskih vojnika.

Još šest ukrajinskih čamaca se povuklo, a da nisu ni pokušali da pokupe ranjene ukrajinske vojnike koji su ostali u vodi, dodaje se u saopštenju Ministarstva.

Tri bespilotne letelice oborene u Murmanskoj oblasti

Tri ukrajinske bespilotne letelice oborene su u Murmanskoj oblasti Rusije, saopštio je gubernator Andrej Čibis.

Medvedčuk: Zelenski želi da uvuče NATO u treći svetski rat

Ukrajina je opasnost za zemlje Zapada zbog želje Vladimira Zelenskog da uvuče NATO u treći svetski rat, rekao je šef pokreta „Druga Ukrajina" Viktor Medvedčuk.

- Opasnost za kolektivni Zapad predstavlja upravo Vladimir Zelenski koji želi da uvuče NATO u rat s Rusijom, u treći svetski rat - navodi se su članku koji je objavio na sajtu pokreta.

Oružane snage Ukrajine izgubila više od 350 vojnika i 13 oklopnih vozila

U poslednja 24 časa Oružane snage Ukrajine su na kurskom pravcu izgubile više od 350 vojnika, 13 oklopnih vozila, do kojih tri tenka i tri oklopna transportera, jedno artiljerijsko oruđem dva lansera za raketne sisteme i 19 automobila, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.



Ukrajina će dobiti 415 miliona dolara od Svetske banke za obrazovanje

Protivnik je izgubio do 30 vojnika, dok je 10 zarobljeno. Uništena su dva tenka, oklopno vozilo i šest automobila, dodaje se u saopštenju Ministarstva.Ministarstvo ističe da su ruske snage porazile ukrajinsku vojsku u 18 naselja Kurske oblasti.U saopštenju se dodaje da su ruska avijacija i raketne snage proteklog dana izvele napade na 11 ukrajinskih brigada u 15 naselja Sumske oblasti.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Ukrajine, Ministarstvo finansija i Svetska banka potpisali su niz sporazuma o programu unapređenja dostupnosti i održivosti obrazovanja u kriznim uslovima u Ukrajini, koji predviđa finansiranje od 415 miliona dolara tokom tri godine.

- Program LEARN će dobiti finansiranje kroz novi instrument za Ukrajinu, Program kreditiranja zasnovanog na rezultatima. Za njegovu implementaciju, Međunarodna banka za obnovu i razvoj će obezbediti zajam od 235 miliona dolara, a Međunarodno udruženje za razvoj će obezbediti kredit od 150 miliona dolara. Investicioni deo programa biće finansiran iz granta Višedonorskog povereničkog fonda za pomoć, oporavak, rekonstrukciju i reformu Ukrajine u iznosu od 30 miliona dolara - saopštilo je u sredu Ministarstvo prosvete i nauke.

Finansiranje Programa kreditiranja zasnovanog na rezultatima biće prebačeno u opšti fond državnog budžeta po ostvarenju određenih rezultata korišćenja subvencija i budžetskih programa Ministarstva prosvete i nauke.

Sredstva će se koristiti za poboljšanje uslova za učenje i nastavu, posebno za izgradnju i modernizaciju skloništa za bombe, kupovinu sigurnih i inkluzivnih autobusa za prevoz učenika, obezbeđivanje udžbenika i stručno usavršavanje nastavnika i upravnika škola po standardima Nove ukrajinske škole.

Ukrajini želi da poveća proizvodnju bespilotnih letelica

Ukrajina može da poveća sopstvenu proizvodnju bespilotnih letelica, ali nema odgovarajuća sredstva u državnom budžetu i potrebna su joj sredstva, kaže ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

- Dronovi su definitivno od velike pomoći. Ovo već pomaže da se spasu naši ljudi, naši vojnici, pre svega. Ali potreban nam je novac da povećamo proizvodnju. Imamo te mogućnosti - rekao je Zelenski na konferenciji za novinare u okviru Krimske platforme u Kijevu.

Šef države je rekao da je ovo pitanje pokrenuo na 24. sastanku Kontakt grupe za odbranu Ukrajine, koji je održan u vazduhoplovnoj bazi Ramštajn.

- Ukrajinske fabrike su danas spremne da udvostruče proizvodnju. Neke kompanije, privatne kompanije, spremne su da urade sve što mogu, i proizvode pet puta više. Mogu. Spremne su. Nemamo para. Nemamo para u našem budžetu, zato tražimo od naših partnera da nam pomognu u finansiranju, jer smo jeftiniji i brži - rekao je Zelenski.

Rusija može da ograniči izvoz strateških sirovina

Rusija može da uvede ograničenja u isporuci određenih sirovina u inostranstvo ako to ne šteti njenoj ekonomiji, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa članovima vlade.

- Rusija je lider po rezervama niza strateških vrsta sirovina... Za neke vrste koje u velikim količinama isporučujemo na svetsko tržište... možda bi trebalo razmisliti i o određenim ograničenjima - (kada je reč o) uranijumu, titanijumu, niklu - rekao je Putin, prenela je agencija RIA Novosti.

On je podsetio da Rusija ima skoro 22 odsto svetskih rezervi prirodnog gasa, 23 odsto svetskih rezervi zlata i 55 odsto svetskih rezervi dijamanata.

- U nekim zemljama se stvaraju strateške rezerve, preduzimaju se neke druge mere, generalno, ako nam to ne šteti, mogli bismo da razmišljamo... o određenim ograničenjima u isporuci na inostrano tržište - dodao je Putin.

On je naglasio da ne treba donositi bilo kakve odluke koje bi mogle da štete Rusiji.

Zelenski uvlači Zapad u ukrajinski sukob

Vladimir Zelenski uvlači Zapad u ukrajinski sukob, a to će dovesti do toga da Rusija bude primorana da odgovori koristeći moćnije oružje, rekao je predsednik Dume Vjačeslav Volodin.

"Vašington i druge evropske države postaju učesnici rata u Ukrajini. Obraćajući se SAD, Nemačkoj, Francuskoj, Engleskoj sa zahtevom za isporuke oružja velikog dometa, raketa i druge tehnike i razmatrajući s njima napade na rusku teritoriju, Zelenski čini da te zemlje postaju direktni učesnici sukoba u Ukrajini“, napisao je Volodin na Telegramu.

To će primorati Rusiju da uzvrati oružjem koje je moćnije i razornije i brani svoje građane, dodao je on.

„Zelenskog baš briga za građane Ukrajine. On ne misli o njihovoj bezbednosti. Svoje roditelje je odavno prebacio u Izrael, porodica mu živi u Londonu. Sudbina građana Ukrajine ga ne uznemirava. Najvažnije za njega je da očuva vlast. Ali, teško da će mu to poći za rukom. Sa smenom šefova evropskih država i u SAD taj istrošeni američki komadić sapuna postaje toksičan“, napisao je Volodin.

Zelenskog čeka sud, smatra Volodin.

Ruska vojska sprečila pokušaj kijevskog režima da zauzme rusku platformu na Crnom moru

Ruska vojska je noćas sprečila pokušaj kijevskog režima da zauzme rusku samodižuću platformu za bušenje „Krim 2“ na Crnom moru, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Da bi zauzeli toranj, ukrajinska vojna obaveštajna služba poslala je desantne snage od 14 američkih čamaca „Vilard si fors“.

Tokom borbi, Crnomorska flota i ruski vojnici potopili su osam čamaca i ubili do osamdeset ukrajinskih vojnika.

Još šest ukrajinskih čamaca se povuklo, a da nisu ni pokušali da pokupe ranjene ukrajinske vojnike koji su ostali u vodi, dodaje se u saopštenju Ministarstva.

Ukrajinske snage za dan na kurskom pravcu izgubile više od 350 vojnika

U poslednja 24 časa Oružane snage Ukrajine su na kurskom pravcu izgubile više od 350 vojnika, 13 oklopnih vozila, do kojih tri tenka i tri oklopna transportera, jedno artiljerijsko oruđem dva lansera za raketne sisteme i 19 automobila, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Ruska grupa „Sever“ odbila je kontranapad i sprečila pokušaj napada ukrajinske vojske u Kurskoj oblasti.

Protivnik je izgubio do 30 vojnika, dok je 10 zarobljeno. Uništena su dva tenka, oklopno vozilo i šest automobila, dodaje se u saopštenju Ministarstva.

Ministarstvo ističe da su ruske snage porazile ukrajinsku vojsku u 18 naselja Kurske oblasti.

U saopštenju se dodaje da su ruska avijacija i raketne snage proteklog dana izvele napade na 11 ukrajinskih brigada u 15 naselja Sumske oblasti.

Blinken stigao u Kijev

Američki državni sekretar Entoni Blinken i šef Forin ofisa Dejvid Lemi stigli su u Kijev, prenose ukrajinski mediji.

Desetak naselja u Kurskoj oblasti ponovo pod ruskom kontrolom

Na korenjevskom pravcu u Kurskoj oblasti oslobođeno je nekoliko naselja, saopštio je komandant "Ahmata" Apti Alaudinov. Pod ruskom kontrolom je desetak naselja.

Udar na skladišta s novom tehnikom NATO u Kijevskoj oblasti

Koordinator pokreta otpora u Nikolajevu Sergej Lebedev saopštio je da su ruske snage izvele udar u delu Kijevskoj oblasti gde se nalaze skladišta sa novom tehnikom NATO za potrebe ukrajinske vojske.

Građani Sudže odbili da prime humanitarnu pomoć od ukrajinske vojske

Građani Sudže su odbili da prime humanitarnu pomoć od ukrajinske vojske i tražili su od njih da odu, bacajući donete pakete, ispričala je za Sputnjik izbeglica Tamara Sadkejeva.

Ona sama je prešla u prihvatni centar u Kursku nakon što je iz opasne zone izvukla unuka i njegovo četvoro dece.

Ukrajinski vojnici u Kurskoj oblasti pucali na civile

Ukrajinski vojnici koji su napali Kursku oblast otvorili su vatru na civile koji su pokušali da pobegnu od njih preko polja, pokazuju snimci koji su napravljeni uz pomoć obaveštajnog drona i potom predati ruskoj vojsci, piše Sputnjik.

Video je snimljen 7. avgusta, a objavljen je sada jer su stanovnici mesta Mala Loknja bili opkoljeni.