JOŠ JEDNA TUŽBA PROTIV DONALD TRAMPA: Ovaj bend je zabranio korišćenje njihove muzike u kampanji

Teniski svet je potresla informacija da je Janik Siner bio pozitivan na doping testu. I to dvaput. U aprilu je on saznao da je "uhvaćen na delu", a potom se branio daleko od očiju javnosti, jer je čitava stvar nekim čudom bila zataškana i niko osim najužih Sinerovih saradnika i onih koji su vršili istragu o tome nisu ništa znali. Kada je za to saznao čitav svet - već je bio oslobođen optužbi. Međutim, može biti da se nije izvukao kako se činilo na prvi pogled, a i kako su mnogi ovog utorka javili, tvrdeći "da je istekao rok da Svetska anti-dopign agencija (VADA) podnese žalbu". Rok uopšte nije istekao.