"ON JE POSTAO ŠAHISTA" Tramp: Uvređen sam što je Putin podržao Kamalu na predsedničkim izborima

BIVŠI predsednik SAD i kandidat republikanaca na predsedničkim izborima u novembru Donald Tramp rekao je da je uvređen izjavom ruskog predsednika Vladimira Putina o podršci kandidatkinji demokrata Kamala Haris.

Foto: EPA

Kako je preneo TASS, ruski lider je ove nedelje ironično rekao da nakon što je predsednik SAD Džozef Bajden "povučen" iz predsedničke trke, Moskva podržala Kamalu Haris.

Putin je dodao i da je izbor na američkom narodu.

- Znam Putina. Znam ga vrlo dobro. Znate, on je podržao, ne znam da li ste ga čuli, podržao je Kamalu. Podržao je Kamalu! To me je jako uvredilo. Pitam se, zašto je podržao Kamalu. Sada je postao šahista - rekao je Tramp na skupu u Viskonsinu, dodajući da je možda to rečeno u šali.

Tramp je prethodno opisao Putina, kineskog predsednika Si Đinpinga i turskog lidera Redžepa Tajipa Erdogana kao šahiste svetske klase.

BONUS VIDEO: TRAMP SLETEO U MILVOKI: Pojačana bezbednost nakon pokušaja atentata