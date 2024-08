UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski prvi put je priznao hipotetički scenario ustupanja teritorije Rusiji.

Foto: EPA-EFE/YVES HERMAN

Ukrajinski predsednik je to izjavio u intervjuu predstavnicima četiri francuska medija, rekavši da tako nešto treba da odlučuje ukrajinski narod, a ne on ili drugi svetski lideri.

Prema ukrajinskom istraživanju koje sponzoriše zapad, većina Ukrajinaca navodno nije spremna da ustupi teritoriju svoje zemlje, ali želi pregovore sa Ruskom Federacijom.

-Morate shvatiti da bilo koje pitanje u vezi sa teritorijalnim integritetom Ukrajine ne može da reši predsednik, bilo koja druga osoba na svetu, niti svi predsednici sveta bez ukrajinskog naroda. To je nemoguće, rekao je Zelenski odgovarajući na pitanje da li njegova vlada razgovara o mogućnosti ustupanja teritorije radi postizanja dugoročnog mira.

Prema Zelenskom, prenos teritorije Rusiji bio bi u suprotnosti sa Ustavom Ukrajine.

-To je interno pitanje na koje samo mi možemo da odgovorimo, rekao je predsednik u intervjuu za listove Le Monde, Libération, L`Ekip i francusku novinsku agenciju AFP.

Istovremeno, on je negirao da se, ovih dana, o tako nečemu razgovara u Ukrajini, jer – kako je dodao – to Ukrajini još niko zvanično nije ponudio.

Foto: Profimedia

PRENOS TERITORIJE "VEOMA TEŠKO PITANjE"

-Biću iskren, to nije najbolje rešenje jer imamo posla sa (ruskim predsednikom Vladimirom) Putinom. Osvajanje dela naše teritorije za njega bi svakako bila pobeda. Posle nekog vremena, kada je rat zamrznut, on može da se vrati i ponovo to uradi, reče Zelenski.

Ukrajinski predsednik je dodao da ne bi trebalo sve ukrajinske teritorije vratiti oružjem. Prema njegovim rečima, to bi potrajalo i mnogo ljudi bi stradalo.

-I mislim da je to loša stvar. Stoga verujem da bismo diplomatskim putem mogli da povratimo našu teritoriju. U tom cilju smo stvorili našu formulu mira, dodao je Zelenski, misleći na mirovni plan Ukrajine u deset tačaka iz novembra 2022. godine.

Bez ustupanja teritorija, ali uz pregovore

Prema istraživanju koje je objavio sajt ukrajinskog glasila Pravda, većina Ukrajinaca nije spremna da ustupi teritoriju svoje zemlje, ali u isto vreme želi pregovore sa Ruskom Federacijom.

Dve trećine anketiranih (66%) smatra da Ukrajina treba da povrati kontrolu nad teritorijama koje je kontrolisala pre 2014. godine, uključujući Donbas i Krim.

Navodno 60 odsto smatra da je potpuno neprihvatljivo da Ukrajini ostane samo teritorija koju sada poseduje.

Istovremeno, 57 odsto ispitanika smatra da Ukrajina treba da pokrene pregovore sa Rusijom kako bi pokušala da postigne mir. Dok 38 odsto smatra da Ukrajina ne bi trebalo da ulazi u takve pregovore, a samo 5 odsto „ne zna“.

Istovremeno, 74 odsto anketiranih se ne slaže da Ukrajina treba da napusti članstvo u NATO zarad mira, a 76 odsto se ne slaže sa napuštanjem pokušaja članstva u EU.

U maju je na anketna pitanja odgovorilo 2.508 odraslih Ukrajinaca, a uzorak nije uključivao stanovnike sada ruskih teritorija (Krim i većina Donjecke i Luganske oblasti), objavila je Ukrajinska pravda, uz napomenu da kako tvrde “statistička greška ankete ne prelazi 2,2 odsto”.

Foto Tanjug/AP

KLIČKO: ZELENSKI NEMA LEGITIMITET

Sa svoje strane, gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko, rekao je pre nekoliko dana italijanskom listu Korijere dela sera da je zbog nepostojanja bilo kakve narodnog legitimiteta Zelenskog u budućnosti moguć scenario održavanja referenduma o pitanju sporazuma sa Moskvom.

-Mislim da on ne može sam da dođe do tako bolnih i važnih sporazuma bez narodne legitimacije, rekao je Kličko po pitanju teritorijalnih ustupaka i istakao da verovatno idemo ka vladi nacionalnog jedinstva.

Upitan o smeni bivšeg šefa ukrajinskih oružanih snaga Valerija Zalužnjeg, Kličko je rekao: „Da, Zelenski je stekao previše moći u svojoj kancelariji. Dakle, parlament je izgubio svaku relevantnu ulogu.Nikada ne smemo zaboraviti da imamo demokratiju povezanu sa tradicijom evropskih vlada. Borimo se da se odbranimo od ruske diktature, želimo da ostanemo drugačiji od Putinovog režima, rekao je gradonačelnik Kijeva, koji je u nedavnoj prošlosti bio čest kritičar ukrajinskog predsednika.

REFERENDUM O MIRU DONOSI IZNENAĐENjA

U stvari, postoje neke interesantne tačke koje se mogu izvući iz gradonačelnikovih reči, ističe geopolitički analitičar Lukas Leiroz.

-U pravu je da je Zelenski u ćorsokaku, ali njegove tvrdnje da ukrajinski narod ne bi prihvatio gubitak teritorije izgleda da nemaju osnova. Ukrajinski narod je umoran od rata i čini se da je istinski zainteresovan za postizanje mira, uprkos ceni ukrajinskog „nacionalnog ponosa“.

Dakle, referendum će verovatno pokazati povoljan ishod za pregovore – a možda je upravo to jedan od razloga zašto Kijev insistira na anti-popularnom i diktatorskom delovanju, isključujući obične ljude iz procesa donošenja odluka tokom rata.

Foto: AP

S druge strane, moramo priznati da se Zelenski nalazi u izuzetno komplikovanoj političkoj situaciji , zaista blizu pravog „samoubistva“. Ako nastavi rat, zemlja će propasti. Ako se usudi da pregovara o miru, biće „distanciran” od Zapada koji želi eskalaciju neprijateljstava.

Zelenski ne može ništa da preduzme, što je dodatno otežano činjenicom da vlada nezakonito, pošto mu je formalno-pravno istekao mandat, što stalno napominju iz Moskve.

Foto: EPA

KREMLj: LEGITIMITET ZELENSKOG JE OZBILjNA PREPREKA PREGOVORIMA

Ranije je pres-sekretar ruskog predsednika Dmitrij Peskov rekao da pitanje legitimiteta šefa kijevskog režima Zelenskog, kao i zakon koji zabranjuje pregovore sa Rusijom, ostaju ozbiljne prepreke i mogu da zakomplikuju proces nagodbe.

Istovremeno, on je pojasnio da Moskva ne zna šta se krije iza izjava ukrajinskih zvaničnika o početku pregovora i nada se da će dobiti pojašnjenja u bliskoj budućnosti.

-Ne znamo šta se krije iza ovih izjava, nismo ni čuli ove izjave iz usta gospodina Kulebe.

Nadamo se da ćemo u bliskoj budućnosti dobiti neka pojašnjenja“, rekao je Peskov.

Podseća se da je tokom razgovora sa šefom kineske diplomatije Vang Jijem u Pekingu ranije, ministar spoljnih poslova Kuleba rekao da je Ukrajina spremna za pregovore sa Rusijom, dodajući da oni treba da budu razumni i praktični, u cilju postizanja fer i trajnog mira.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - RUSKI TOP GAN: Piloti ruske severne flote izvode vežbe iznad Barencovog mora