ZEMLJOTRES U GRČKOJ: Treslo se u regionu Krfa (FOTO)

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.7 || 25 km S of #Othonoí (#Greece) || 4 min ago (local time 11:00:14). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/xE6dnqdLSr — EMSC (@LastQuake) March 26, 2024