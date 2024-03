KAKO DOĆI DO PUTINA? Peskov dao konkretan odgovor

RUSKI predsednik Vladimir Putin spreman je da da intervju svakom novinaru koji želi da čuje različite tačke gledišta, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanje novinara Sputnjika koji su kriterijumi za uzimanje intervjua od ruskog lidera.

Foto Tanjug/AP

- Za nas je važno da, kada predsednik Putin daje intervju, da to bude dostupno maksimalnom broju ljudi u različitim zemljama sveta. Naravno, veoma je važno za nas da je taj koji uzima intervju spreman da čuje i kasnije pokaže veoma različite tačke gledišta, ne samo one sa kojima se slaže njegova vlada. Za nas je to glavni kriterijum - rekao je Peskov.

(Sputnjik)

