SNAŽAN ZEMLJOTRES U BiH: "Kao da je čekić udario u kuću"
ZEMLjOTRES jačine 3,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je jutros Bosnu i Hercegovinu.
Zemljotres je registrovan u 06.18 časova, a prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar je bio u blizini naselja Gornja Bioča, u opštini Ilijaš, oko 20 kilometara severozapadno od centra Sarajeva.
"Probudilo me je", "Osetilo se podrhtavanje na 7. spratu", "Nije bilo štete, ali se dobro osetio udarac, nešto kao da je čekić udario u kuću, bilo je par sekundi trajalo", pisali su građani Bosne.
Hipocentar zemljotresa nalazio se na dubini od oko sedam kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti niti o povređenima.
(Blic)
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