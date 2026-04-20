Bogićević je pao: Hitno operisan
NEKADAŠNjI član Predsedništva SFRJ i jedan od najodgovornijih za početak krvavog rata u BiH Bogić Bogićević zadobio je teške telesne povrede, te je hitno operisan.
On se trenutno nalazi u bolnici na odeljenju intenzivne nege.
Njegovo zdravstveno stanje je kritično.
Bogićević je zadobio teže povrede prilikom pada, ali njegovo zdravstveno stanje komplikuju komorbiditeti, odnosno zdravstveni problemi koje ima od ranije.
(Avaz)
