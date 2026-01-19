Region

PREDSEDNIK BUGARSKE PODNOSI OSTAVKU Radev: "Demokratija neće opstati ako bude prepuštena korumpiranim strukturama i ekstremistima"

Ana Đokić

19. 01. 2026. u 18:56

PREDSEDNIK Bugarske Rumen Radev najavio je da podnosi ostavku, a funkciju šefa države privremeno će preuzeti potpredsednica Ilijana Jotova.

ПРЕДСЕДНИК БУГАРСКЕ ПОДНОСИ ОСТАВКУ Радев: Демократија неће опстати ако буде препуштена корумпираним структурама и екстремистима

Foto: Tanjug/AP

- Sutra ću podneti ostavku na mesto predsednika Republike Bugarske - izjavio je Radev na vanrednom brifingu, prenose bugarski mediji.

Radev je istakao da bugarska demokratija neće opstati ako bude prepuštena, kako je naveo, "korumpiranim strukturama i ekstremistima", dodajući da ga poverenje građana obavezuje da štiti institucije.

Podsetio je da je prvi put izabran pre devet godina, a mandat mu je obnovljen 2021. godine.

- Pre devet godina glasali ste za mene da služim Bugarskoj kao predsednik. Zajedno smo prošli niz kriza, napade oligarhije i velike proteste 2020. i 2025. godine. Danas vam se poslednji put obraćam kao predsednik. Priznajem svoje greške - rekao je Radev.

BONUS VIDEO:

Brnabić patosirala Đilasa, ruke su mu se tresle dok je pio vodu od besa

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije
Svet

0 0

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave Sremska Mitrovica, uhapsili su B. K. (57) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, pošto je kod njega pronađena automatska puška sa dva okvira municije.

19. 01. 2026. u 22:29

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!

KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!