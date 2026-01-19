PREDSEDNIK BUGARSKE PODNOSI OSTAVKU Radev: "Demokratija neće opstati ako bude prepuštena korumpiranim strukturama i ekstremistima"

PREDSEDNIK Bugarske Rumen Radev najavio je da podnosi ostavku, a funkciju šefa države privremeno će preuzeti potpredsednica Ilijana Jotova.

- Sutra ću podneti ostavku na mesto predsednika Republike Bugarske - izjavio je Radev na vanrednom brifingu, prenose bugarski mediji.

Radev je istakao da bugarska demokratija neće opstati ako bude prepuštena, kako je naveo, "korumpiranim strukturama i ekstremistima", dodajući da ga poverenje građana obavezuje da štiti institucije.

Podsetio je da je prvi put izabran pre devet godina, a mandat mu je obnovljen 2021. godine.

- Pre devet godina glasali ste za mene da služim Bugarskoj kao predsednik. Zajedno smo prošli niz kriza, napade oligarhije i velike proteste 2020. i 2025. godine. Danas vam se poslednji put obraćam kao predsednik. Priznajem svoje greške - rekao je Radev.

