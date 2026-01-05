NA ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU OTKRIVENA LEGIONELA: Još jedan slučaj opasne bakterije u Zagrebu, hitno se oglasila uprava

NA FAKULTETU elektrotehnike i računarstva u Zagrebu potvrđeno je prisustvo legionele, bakterije koja izaziva legionarsku bolest, redak oblik upale pluća.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Iako je vest, koja je do studenata stigla putem zvaničnog obaveštenja, izazvala zabrinutost, administracija fakulteta kaže da je situacija pod kontrolom i da nastava počinje po planu, prenosi portal srednja.hr.

Prisustvo bakterije je utvrđeno tokom redovnog praćenja sistema tople vode na tri ispitna mesta u zgradi D.

"Tokom praćenja sistema tople vode u okviru redovnog spoljašnjeg zdravstvenog pregleda sistema tople vode na Fakultetu, utvrđeno je prisustvo bakterije Legionela na tri ispitna mesta u zgradi D (od ukupno 15 testiranih u zgradama A, DI i SD Martinovka)", navodi se u obaveštenju upućenom studentima.

Oglasila se Uprava FER-a

Portparolka FER-a Petra Škaberna potvrdila je da je fakultet preduzeo sve neophodne mere odmah po prijemu nalaza. Nekoliko slavina je odmah stavljeno van upotrebe.

- Dezinfekcija je u toku, nakon čega će sistem ponovo biti proveren na ispravan rad. Dok sporni punktovi za vodu ne budu u potpunosti operativni, taj deo sistema neće biti u upotrebi. Nisu zabeleženi zdravstveni problemi među učenicima ili zaposlenima, a zahvaljujući našem blagovremenom reagovanju rizik je sveden na minimum - rekao je Škaberna.

Ona je potvrdila da će nastava biti nastavljena po planu 7. januara, kako je predviđeno akademskim kalendarom. Važno je napomenuti da se legionarska bolest ne prenosi pijenjem vode ili pranjem ruku, već udisanjem aerosola koji sadrže bakterije, na primer prilikom tuširanja. Infekcija se ne prenosi sa osobe na osobu.

Podsetimo, u decembru je utvrđeno prisustvo legionele u dva objekta u Zagrebu.

U vrtiću u Zagrebu, tokom redovnog ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode, otkrivena je prisutnost bakterije Legionela.

Nakon vrtića, zatvoren je bazen u Sportskom parku Mladost, nakon što je otkriveno prisustvo legionele.

(Blic)