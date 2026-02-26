Svet

"UKRAJINA JE PRIZNALA!" Hitno se oglasio Sijarto - Kijev „Družbu“ blokirao iz političkih razloga, žele oružje i novac!

Марија Стевановић
Marija Stevanović

26. 02. 2026. u 16:45

UKRAJINA je priznala da je obustavila isporuke ruske nafte preko naftovoda „Družba“ iz političkih razloga. To je postalo poznato nakon posete ambasadora Mađarske u Kijevu Ministarstvu spoljnih poslova Ukrajine, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

УКРАЈИНА ЈЕ ПРИЗНАЛА! Хитно се огласио Сијарто - Кијев „Дружбу“ блокирао из политичких разлога, желе оружје и новац!

Foto Tanjug

- Danas je otpravnik poslova naše ambasade u Kijevu pozvan u Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine. Tamo su priznali da je naftovod blokiran iz političkih razloga - rekao je Sijarto u video-obraćanju na televiziji M1.

On je dodao da ukrajinska strana za obnavljanje transporta „nema nikakve fizičke ili tehničke razloge“, već isključivo „političke“.

Prema njegovim rečima, u zamenu za nastavak tranzita Ukrajina od Mađarske traži „oružje i novac“. Mađarska je, kako je naveo, tu ponudu odbila.

Sijarto je potvrdio da Budimpešta i dalje zahteva od Kijeva da obnovi isporuke nafte preko „Družbe“ i „prekine mešanje u izborni proces u Mađarskoj“.

Tranzit ruske nafte ka Mađarskoj i Slovačkoj obustavljen je 27. januara. Ukrajinske vlasti su kao razlog navele udar ruskog drona, dok Budimpešta i Bratislava odgovornost pripisuju Kijevu. Obnova isporuka više puta je odlagana, poslednji put do 26. februara, a slovački premijer Robert Fico smatra da bi tranzit mogao biti nastavljen tek posle 3. marta.

(Sputnjik)
 

