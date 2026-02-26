Crvena zvezda i Lil igraju danas revanš utakmicu šesnaestine finala Lige Evrope, a prenos uživo možete da pratite uz portal "Novosti".

Uživo, 2. produžetak, Crvena zvezda - Lil 0:2 (ukupan rezultat 1:2)

114' - Napeto! Zvezda je imala osmi korner, lopta se šetala kroz peterac posle Elšnikovog "prebacivanja" glavom kod bliže stative... na kraju - ništa.

113' - Korner za Lil, Koreja loše to izvodi, ali Zvezda ne uspeva da organizuje brz napad. Štaviše, probao je Žiru da iznudi penal. Pao je, ali uzalud.

111' - Avdić je centrirao s leve strane, a jedan od najnižih na terenu, Ovusu, glavom prilično dobro zahvatio loptu - ona odlazi pokraj mete!

ZVEZDA PRED ELIMINACIJOM! Ngoj duplirao vođstvo Lila! (VIDEO)

108' - Zvezda se taman odbrani od Lilovih sve češćih napada, ali odmah izgubi loptu. Ne ide srpskom prvaku...

106' - Počeo je drugi produžetak.

Avdić menja Tiknizjana koji se pošteno naradio po levoj strani. I Lil uvodi čoveka za mesto levog beka, Verdonk je ušao u igru.

Kraj prvog produžetka. Lil je u njemu dao gol koji ga, ako ovako ostane, vodi u osminu finala. Ali, ima još 15 minuta. A možda i jedanaesterci...

103' - Dve ofanzivne izmene Dejana Stankovića: Rodrigao izlazi - ulazi Ovusu (daleko ofanzivniji, praktično krilni napadač umesto štopera), a druga zamena je Kostov - Katai

100' - Fernandez Pardo je lako protrčao po levom krilu kada je tamo ostao da ga čuva Rodrigao, onda je vratio u sredinu loptu za Feliksa Koreju, a ovaj dodao desno od sebe još jednom rezervisti, Ngoju, koji je matirao Mateusa. Ovo je rezultat koji Francuze vodi dalje!

99' - Gol, rezervista Ngoj donosi 0:2 Lilu!

98' - Nešto mirniji, u smislu dešavanja u kaznenenim prostorima, početak ovog "dodatka" revanš utakmici. Prva polovina prvog produžetka prolazi u borbi između dva šesnaesterca. A i uz dovikivanje svih tribina koje ne prestaju da bodre crveno-bele.

95' - Dva startera iz prvog meča sada dobijaju šansu. Muko i Ngoj ulaze, Haroldson i Tijago Santoš odlaze na klupu.

94' - Lil ima nešto više loptu na početku ovog trećeg dela beogradskog meča. On, podsetimo, može imati i peti deo - penale, ako ukupan rezultat dve utakmice posle današnjih 120 minuta bude nerešen (već nekoliko godina ne važi pravilo o tome da "više vredi gol u gostima", pa ako bude i, recimo, 1:2, izvodiće se penali. No, otom, potom. Ima još dosta da se igra)

93' - Probali su gosti centriranjem s desne strane, a dobro je bio postavljen golman domaćih

91' - Počeo je prvi produžetak

Igraće se produžeci! Kakva utakmica...

90' - Eraković je centrirao, dosuđen je faul u napadu Zvezdinim igračima

90' - Elšnik je centrirao, gosti e odbranili, na kratko. Potom je Tiknizjan pokušao, pa izgubio loptu, ali ju je uzeo Veljković. Crveno-beli u poslednjoj akciji.

90' - Zvezda u napadu...

90' - Igraće se još samo dva minuta sudijske nadoknade vremena

89' - Rodrigao je odlično intervisao, Arnautović izvrsno propigrao Kostova na desnom krilu, a mladi Zvezdin fudbaler loše centrirao.

89' - Odmah gube gosti loptu, "delije" pesmom bodre svoje ljubimce koji žarko žele da postignu gol koji će ih odvesti dalje, a ako se to ne desi uskoro, igraće se produžeci

88' - Centrirao je Eraković s desne strane, Ozer hvata loptu koja je išla po travi

87' - Ovoga puta daleko bolja intervencija gostiju.

86' - Korner je izveo Elšnik, glavom probao jedan igrač Zvezde, lopta otišla u vis, pa šutirao Kostov - i biće novi, šesti korner za domaćine, peti u drugom poluvremenu

85' - Tiknizjan je posle lepe kombinacije crveno-belih - izborio korner s leve strane.

84' - Aplaudira sada i Arnautović, i to mladom Kostovu koji je brzopleto poželeo da uposli iskusnog asa, pa prejako to učinio.

84' -Duarte je oprobao udarac glavom, koji nije bio dovljno dobar, ali je izmamio aplauz trenera Stankovića.

83' - Lil se sada buni zbog jedne odluke sudije Tejlora na sredini terena. Ali, gostujući tim je taj koji igra ziheraškije u završnici, Zvezda je ona koja juri uspeh daleko agilnije.

79' - Iznenadna šansa za Zvezdu! Burno je bilo ispred peterca Lila, gde je najpre golman zaustavio udarac Seola sa distance, a onda malo falilo da u nastavku te akcije neko od Zvezdinih fudbalera stigne do lopte u izglednoj situaciji

76' - Velika borbenost crveno-belih im dvaput donosi loptu u ovom minutu, potom je usledio i pokušaj šuta, koji je odmah izblokiran tu, na oko 18 metara od gola rivala. Nema šta, izuzetno zalaganje ekipe Dejana Stankovića. Nažalost po nju, rezultat je takav da, ako ostane ovako, igraće se dva puta po 15 minuta produžetaka.

74' - Veljković greši, ali odmah i ispravlja svoju grešku na oko 30 metara od Zvezdinog gola. Probao je Feliks da odglumi prekršaj, što je prilično iznerviralo dugogodišnjeg reprezentativca Srbije.

73' - Nešto duže nego što je bio slučaj od početka drugog dela meča, Lil drži loptu u svom posedu. Skoro dva minuta. Sve do Žiruovog ofsajda.

71' - Izmena i kod gostiju, Peran izlazi, a možda i najopasniji igrač Lila u prvom meču, tadašnji starter Feliks Koreja, ulazi u igru.

70' - Tiknizjan je u ranoj fazi polu-kontre centrirao, previsoko i prejako. Nedugo zatim, Elšnik ulazi umesto Handela.

70' - Sprema se da uđe Timi Maks Elšnik.

69' - Žuti karton za Handela, jer je s leđa zaustavio prekršajem jedan napad rivala.

66' - Korner s desne strane izveo je Kostov, nije došlo do udarca potom, ali jeste Zvezda osvojila loptu. Dvaput je centrirao Arnautović s desne strane, oba puta ne baš sjajno, no njegovi saigrači su opet došli do poseda.

64' - Eraković je probacio loptu kroz noge Pardu, pa bio fauliran na desnom krilu napada crveno-belih. Smeška se, posle duže vremena, Stanković sa saradnicima. A za to vreme, centaršut Handela iz slobodnjaka je bio vrlo oštar, golman Lila Ozer hvata loptu.

62' - Utakmici prisustvuje 46.477 gledalaca

61' - Pardo šutira s leve strane, lopta odlazi iznad Zvezdinog gola, ka južnoj tribini

60' - Vrlo dinamična igra u ovih 15 minuta drugog poluvremena. Mnogo uzbudljivije, a za zvezdaše mnogo važnije - njihovi ljubimci igraju daleko konkretnije. Mada, Lil za tili čas pokaže koliko je, zapravo, opasan tim, iako je ove sezone dvaput izgubio od Zvezde.

57' - Šta se dešava ovo?! Stanković aplaudira na kraju burne akcije njegovih izabranika, u kojoj je Kostov prvi put šutirao s ivice kaznenog prostora, bio izblokiran, a u nastavku snažnije tukao, čini se i vrlo preciznije - i pogodio u glavu Arnautovića. Auh...

56' - Dobro su odigrali Zvezdini fudbalei Krunić i Kostov na desnoj strani, usledilo je dodavanje za Duartea koji je pobegao odbrani rivala, no prejako je lopta bila upućena...

53' - Tri dodavanja glavom - šansa! Posle auta s leve strane, Rodrigao je glavom dodao loptu Arnautoviću, ovaj Kostovu, a on glavom gađao dalji gornji ugao gola Lila. Nije bio precizan.

51' - Brani Mateus šut Perana! Iznenadna šansa za goste. Haroldson je "promešao" odbranu crveno-belih u situaciji 4 na 6, dodao ispred sebe saigraču koji je šutirao u gužvi, a ne samo da mu je taj udarac odbranio Mateus, već i naredni, minut kasnije, s leve strane. Opasan je Lil...

48' - Pero i Seol su se sudarili, a srećom - nije došlo do povrede nijednog od njih.

47' - Zvezda je sa dva uzastopna napada otvorila drugi deo meča. A onda i treći put došla do poseda, za samo dva minuta.

46' - Počelo je drugo poluvreme.

Arnautović menja Enema, a Veljković - Učenu.

Kraj poluvremena. Interesantnog, ali mnogo goreg po Zvezdu od četiri dosadašnja ovosezonska poluvremena proptiv ovog rivala. Prosto, Francuzi su bili daleko konkretniji, a prilično su neutralisali sve Zvezdine napade. Uostalom, i vode, anuliravši zaostatak iz prvog meča...

45' - Pokazuje trener Lila pomoćnom sudiji da mu trebaju naočare, jer je dosudio aut za Zvezdu. Prošao je bez javne opomene.

45' - Drugi korner za Zvezdu je bio opasniji od prvog, mada je lopta preletela sve kojima je bila namenjena.

44' - Još jedna prilika za Francuze! Žiru je ko zna koji put primio loptu okrenut leđima Zvezdinom golu, pa tu, sa sredine igrališta, odmah idealno uposlio saigrača, ovoga puta Parda, od kog je za samo delić sekunde bio brži Zvezdin golman. Napeto je...

42' - Dve šanse za Lil! Najpre šut Fernandeza Parda iskosa s leve strane, koji brani Mateus, a na odbijenu loptu reaguju bolje gosti, koji onda ubacuju opasno s desna, a Učena interveniše u poslednji čas. Nedugo zatim i peti korner za Lil, koji je iznudio dobru intervenciju Zvezdine odbrane i pokušaj Kostova da organizuje kontranapad, koji nije bio uspešan.

42' - Enem se zaista rve sa odbranom francuskog kluba, ali ni približno nije onako uspešan kao prošli put. Niti ima faulova u Zvezdinu korist.

40' - Iznenadna šansa za goste. Dok je pažnja svih bila na sredini terena, lopta je odjednom "data u prostor" Žiruu, a ovaj odmah šutirao, sa oko 20-25 metara. Nisko je gađao levicom u donji levi ugao, a golman Zvezde Mateus uspeo da odbrani.

39' - Dobar potez Kostova po levokrilnoj akciji domaćih, hteo je da proigra skroz na drugoj strani napada Seola koji je utrčao, no prozreli su to gosti u poslednji čas

37' - Ubrzao se ritam utakmice, i jedni i drugi su "dodali gas", a Učena dobrim uklizavanjem sprečava dodavanje pokušano iz levog dela kaznenog prostora crveno-belih ka Žiruu koji je utrčavao u sredinu

35' - Prvi korner za Zvezdu. "Proključala" je Marakana. Ipak, Kostov je prilično loše izveo to, pa nije došlo do prilike, a u nastavku akcije prvi žuti karton: Tebo Učena zaustavlja kontru rivala faulom s leđa.

34' - Korner za Lil sa desne strane bio je previše jako izveden, pa je na kraju gostujuća ekipa vratila loptu sve do svog golmana. A potom ofsajd Žirua.

33' - Hvataju se "delije" za glavu. Oduzeli su njihovi ljubimci loptu Lilu ispred njegovog šesnaesterca, pa se potom spetljali.

32' - Domaći tim je uspeo da "poravna rezultat" u posedu lopte, posle početne inicijative njegovog rivala.

31' - Tiknizjan je odlično izneo loptu u kiontranapadu, dodao Duarteu koji je prilično čekao sa odlukom "šta dalje", a onda je dodao skroz na drugu, desnu stranu. Posle centaršuta odande, lopta je stigla baš do Tiknizjana koji je dolazio do daha, šutirao je, bio izblokiran.

28' - Pokušava Zvezda dugačkim dodavanjima da pokrene svoju brzu tranziciju, namučila je sada malo svog suparnika, a izborila aut. Posle njega, engleski sudija Tejlor prekida meč jer je Andre povređen dok se Žiru borio sa Rodrigom... Povredio se asistent kod zasad jednog pogotka, ali izgleda da će odmah nastaviti da igra.

25' - Crveno-beli polako ali sigurno preuzimaju inicijativu, no ono što je najveći problem za njih u prvom delu prvog poluvremena je što je prisustvo Žirua prilično umirilo uticaj Zvezdinog presinga, koji je Francuze prilično mučio u prvom meču. Mnogo je smireniji Lil na ovom megdanu u odnosu na prošlu sedmicu. A i rešeniji. Uostalom, Zvezda ga je dvaput dobila ove sezone...

22' - ŠOK NA MARAKANI! Francuzi za 240 sekundi postigli gol! Žiru - forma prolazna, klasa večna! (VIDEO)

21' - Severna tribina u ovim trenucima:

20' - Zvezda sve češće ima loptu u svom posedu, posle onih dugih, dugih Lilovih akcija.

18' - Delovalo je opasno po domaćine prilikom ovog udarca iz ugra, no drugi centaršut iz te akcije na kraju je završio u Mateusovom naručju.

17' - Lil je lob-dodavanjem prebacio deo Zvezdine odbrane, probao i da centrira s leve strane odmah i izborio prvi korner na utakmici.

16' - Druga dobra akcija domaćih u tranziciji, ovoga puta se Seol lepo ubacio po desnom krilu, "imao" je Enema u srcu šesnaesterca, a centaršut je bio za 2-3 metra neprecizan.

14' - Ozbiljan je presing crveno-belih, po celom tirenu, no njihov suparnik ne greši. Polako gradi svoj napad, pa makar to trajalo i po minut samo na svojoj polovini terena.

11' - "Delije" pozivaju jednu po jednu tribinu da se pridruže u glasnom navijanju. Lil, međutim, smireno igra, izdržao je uvodni nalet rivala posle postignutog gola. Sa dosta samopouzdanja igra tim iz Francuske.

7' - Zvezda je iznova pripretila po levom krilu, ali i ovoga puta su se gosti spasili, nije došlo do šuta koji bi zatresao njihovu mrežu.

DOSAD NEVIĐENA KOREOGRAFIJA! Pred Zvezda - Lil "delije" su ovo uradile na Marakani (VIDEO)

5' - Posle jedne naizgled bezazlene situacije na desnom krilu napada francuske ekipe, desio se centaršut a na uglu peterca, onom bližem strani odakle je lopta dolazila, iskusni Žiru je bio bolje pozicioniran od Rodrigaa i glavom postigao gol. Posle Zvezdinih 0:1 u Lilu, sad je ukupan rezultat 1:1.

5' - Šok! Žiru daje gol, Lil vodi - 0:1!

2' - Probao je Lil da pripreti već iz prvog napada, uz zaglušujuću buku domaćih navijača, a onda je i Tiknizjan brzo krenuo u polukontru. Ona je završena i prvim udarcem. Naime, aut je bio za Zvezdu, lopta ud va poteza došla do Enema, a ovaj iz okreta šutirao - slabo, pravo u golmana, ali najavljuje ovo velika uzbuđenja!

1' - Počela je utakmica!

18.42 - Ptičja perspektiva:

18.27 - Ovako je izgledala Marakana oko pola sata pred početak susreta:

18.20 - Manji broj navijača Lila nalazi se u ograđenom sektoru između zapadne i južne tribine stadiona "Rajko Mitić":

18.04 - Na Zvezdinoj klupi za rezerve su golmani Glazer i Draškić, te Mahmudu Bađo, Katai, Veljković, Elšnik, Ovusu, Zarić, Gudelj, Avdić i Arnautović, Šansu sa klupe Lila čekaju dva čuvara mreže, Bodart i Lansad, te Ngoj, Bentaleb, Muko, Eđuma, Verdonk, Feliks Koreja, Diaun, Gofi i Busadija.

17.44 - UEFA citirala Novosti. A kako i ne bi, kada je u današnjem izdanju "Večernjih novosti" mogao da se vidi tačno onaj tim koji je Stanković i izabrao za večerašnji revanš:

17.38 - U odnosu na prvi meč ovih rivala, Zvezdin trener Dejan Stanković je napravio jednu izmenu u odnosu na meču u Francuskoj, tada je Lučić bio startov, sada mladi Vasilije Kostov koji je u međuvremenu zablistao na večitom derbiju. Što se tiče njegovog kolege, Bruna Ženesija, on je ostao veran formaciji 4-2-31, s tim da ovog puta nema u startnoj postavi defanzivca Ngoja, veziste Mukoa i ofanzivnog Felika Koreje, a Žiru je ovoga puta od prvog minuta na terenu, što je Fernandeza Parda "povuklo" u liniju iza njega, a Zvezdi zadalo prilično ozbiljan zadatak pred golom Mateusa (imajući u vidu kakav je majstor Olivije Žiru).

17.36 - Dakle, Arnautović na klupi crveno-belih, a legendarni Francuz, najbolji strelac reprezentacije "trikolora" svih vremena, Olivije Žiru, od starta igra!

17.35 - Evo i sastava!

Zvezda: Mateus - Eraković, Rodrigao, Tebo Učena - Seol, Handel, Krunić, Tiknizjan - Kostov, Bruno Duarte - Enem!

Lil: Ozer - Tijago Santos, Mandi, Mbemba, Pero - Andre, Buadi - Peran, Haroldson, Fenrandez-Pardo - Žiru

17.15 - Legendarno Zvezdino krilo Dragiša Binić, evropski šampion iz Barija sa crveno-belima, stigao je na Marakanu:

17.09 - Pred Marakanom je već drugačija priča:

16.40 - KAO DA NIJE UTAKMICA: Ovako je Autokomanda izgledala dva i po sata pred Zvezda - Lil:

Uoči meča

Šta kaže Dejan Stanković?



U prvoj utakmici, koja je odigrana pre nedelju dana u Francuskoj, Zvezda je savladala Lil rezultatom 1:0.



"Ne bi bilo iznenađenje da Lil bude mnogo direktniji i ofanzivniji. Imaju mnogo dobru ekipu i nemojte da se zavaravamo. Odgovorili smo duelom, snagom, trčanjem i verom da možemo da uradimo nešto. Očekujem ih direktnije i mislim da će biti dosta teža utakmica. Jedina poruka koju bih poslao jeste, strpljenje. Treba nam stadion koji ima strpljenje. Grešićemo, što je normalno, i oni će. Branićemo se, i oni će. U momentima kada budemo trpeli napade, treba mi i 12. i 13. igrač, a to je stadion. Ako pogrešimo, idemo dalje. Hoće nas pritisnuti? Hoće sigurno. Ali bićemo kompaktni i trebaće mi još jača podrška kada budemo trpeli, jer igramo na prolaz. Već znam kakva će Zvezda izaći", rekao je trener Zvezde Dejan Stanković uoči revanš meča sa Lilom.



"Ako hoćemo da budemo tu gde jesmo, klub je u poslednjih 10 do 12 godina uradio sve da igramo u ovom rasporedu, sreda pa nedelja ili četvrtak pa nedelja. Nemoj da se žalimo što imamo utakmicu više, ja bih voleo da tako bude cele godine. Za to radimo i za to se živi. Uprava je dovela Zvezdu na mesto gde treba da bude. Kroz mnogo poteškoća smo prošli da bismo sada pričali o rasporedu. Imam roster koji smo zajedno proširili i na meni je da nađem formulu da svako bude u top formi kada treba da igra i da se svako oseća važnim. To mi je najveći imperativ", dodao je trener Zvezde.



Stanković je odgovorio i na pitanje da li je Zvezda favorit na večerašnjem meču.



"Ne mislim da smo favoriti, ali ne mislim ni da nemamo šanse. Male stvari će napraviti razliku. Mora biti veliki fokus uz Marakanu koja mora biti ozbiljan saveznik i kada nam ne bude išlo dobro. U današnjem fudbalu svašta može da se očekuje", istakao je Stanković.

Šta kaže Bruno Ženesio?



Trener fudbalera Lila Bruno Ženesio izjavio je da je Crvena zvezda favorit, ali je dodao da njegova ekipa želi da se plasira u osminu finala LE.

"Ukoliko ne promenimo pristup, onda nismo dobro uradili posao. Naravno da ćemo promeniti pristup, radili smo na nekim stvarima, ali neophodno je da promenimo neke stvari ako hoćemo dalje. Bili smo taktički i tehnički bili loši, Zvezda je dominirala u prvom meču. Nismo bili na pravom nivou za Ligu Evrope, trebalo nam je više agresivnosti. To je neophodno za vrhunski fudbal, da pobedimo u duelima i uzmemo loptu", rekao je Ženesio.

"Najpoznatiji Englez" deli pravdu



Englez Entoni Tejlor biće glavni sudija na večerašnjem meču u Beogradu. Tejloru će pomagati sunarodnici Gari Besvik i Adam Nan, dok je Sem Berot određen za četvrtog sudiju. U VAR sobi biće takođe Englezi Majkl Solsberi i Metju Donohju.



