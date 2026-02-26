DAČIĆA SATI DELILI OD NAJGOREG: U jednom trenutku disao samostalno - Ovo su najnovije informacije o stanju ministra policije

POTPREDSEDNIK Vlade Srbije, ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije, Ivica Dačić (60), primljen je u veoma teškom zdravstvenom stanju na Kliniku za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške obostrane upale pluća.

Foto Tanjug

Njegovo zdravstveno stanje se poslednjih dana naglo pogoršalo, usled čega mu je život ugrožen, hospitalizovan je i priključen je na aparate, odnosno na mehaničku ventilaciju.

Prema rečima dr Spasoja Popevića, pomoćnika direktora za pulmologiju, Ivica Dačić je i dalje u izuzetno teškom stanju, ali su lekari, zahvaljujući blagovremeno preduzetim merama, uspeli da ga donekle stabilizuju, prenosi Blic.

Prema najnovijim informacijama, lekari Kliničkog centra će danas oko 17 časova izaći u javnost sa više detalja.

Iako je doktor Popević ističe da je još uvek suviše rano za dugoročne prognoze, naglašeno je da je trenutna situacija nešto stabilnija u odnosu na momenat prijema u bolnicu.

Dačić je u jednom trenutku pokazao znake poboljšanja pa je disao samostalno, ali je zbog složenosti situacije morao ponovo biti vraćen na mehaničku ventilaciju.

Vučić se šokirao kad je video kako Dačić izgleda

Sama hospitalizacija je usledila nakon direktne reakcije predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Neposredno pred početak komemoracije nekadašnjem ministru spoljnih poslova Vladislavu Jovanoviću, Vučić je primetio koliko Dačić loše izgleda i kako otežano diše. Zbog toga ga je praktično "oterao" u bolnicu sa komemoracije, naloživši mu da pod hitno potraži medicinsku pomoć, što je Dačić nakon prvobitnog opiranja i poslušao. Ministar za javna ulaganja Darko Glišić potvrdio je da je ova reakcija, to jest odlazak lekaru "u poslednjem trenutku", bila apsolutno presudna i da je najverovatnije predupredila najgori scenario.

Vučić je obišao je Dačića na Klinici za pulmologiju pre nego što se uputio u zvaničnu dvodnevnu posetu Kazahstanu, saopštivši javnosti da su mu lekari preneli kako je stanje "nešto bolje".

Vučić je istakao da je izuzetan oprez i dalje neophodan i da ništa još nije potpuno izvesno, ali da i mali pomaci donose veliku nadu i radost porodici i svim ljudima koji ga vole. Noć pre toga, Vučić je zajedno sa ostalim članovima Vlade takođe bio ispred bolnice, naglasivši veru u medicinsko osoblje.

Od čega sve boluje Dačić?

Celokupnu kliničku sliku dodatno komplikuju hronična oboljenja i pridružene bolesti sa kojima se Ivica Dačić već godinama bori.

Dačić duže vreme boluje od dijabetesa, a prošle godine je otvoreno govorio o tome kako mu je, usled ogromnog političkog pritiska i stresa, nivo šećera u krvi skočio na čak 20.

Uz probleme sa dijabetesom, pre tri godine je imao i ozbiljne probleme sa srcem, kada je usled izuzetno niskog pulsa primljen na hitan pregled, prilikom čega mu je urađena koronarografija.