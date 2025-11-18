BROJ ŽRTAVA POŽARA PORASTAO NA 17: Preminule još dve osobe iz Doma penzionera u Tuzli

NA Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla preminulo je još dvoje korisnika Doma penzionera u kome je 4. novembra izbio požar.

Foto: Profimedia

Time je broj žrtava porastao na 17.

U protekla 24 sata na UKC Tuzla preminule su dve korisnice Doma penzionera koje su nakon požara bile hospitalizovane na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, potvrđeno je iz UKC Tuzla, prenosi Avaz.

Trenutno su dva pacijenta hospitalizovana na Klinici za interne bolesti.

Broj žrtava nakon požara u Domu penzionera u Tuzli porastao je na 17.

