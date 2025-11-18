BROJ ŽRTAVA POŽARA PORASTAO NA 17: Preminule još dve osobe iz Doma penzionera u Tuzli
NA Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla preminulo je još dvoje korisnika Doma penzionera u kome je 4. novembra izbio požar.
Time je broj žrtava porastao na 17.
U protekla 24 sata na UKC Tuzla preminule su dve korisnice Doma penzionera koje su nakon požara bile hospitalizovane na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, potvrđeno je iz UKC Tuzla, prenosi Avaz.
Trenutno su dva pacijenta hospitalizovana na Klinici za interne bolesti.
Broj žrtava nakon požara u Domu penzionera u Tuzli porastao je na 17.
BONUS VIDEO: SNIMCI SA LICA MESTA: Ovo je kuća u kojoj je majka ubila ćerku u Nišu
Preporučujemo
POZNAT UZROK POŽARA U DOMU PENZIONERA U TUZLI: Hitno se oglasilo tužilaštvo
14. 11. 2025. u 10:53
NOVA TRAGEDIJA U BOSNI: Muškarac preminuo nakon skoka sa sprata UKC-a
29. 10. 2025. u 16:35
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)