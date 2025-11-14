OD TINEJDŽERA NI TRAGA NI GLASA: Oglasile se majke nestalih maloletnika, velika potraga za Patrikom, Adrianom i Kjarom
TROJE maloletnika nestalo je u Sisku. Kako je objavila policija, Patrik Jantolek (2009.) te brat i sestra Adriano (2011.) i Kjara Orečić (2012.) u sredu su se udaljili iz porodičnih domova u nepoznatom smeru.
Policija poziva građane da, ako imaju bilo kakvu informaciju o nestalim osobama, obaveste najbližu policijsku stanicu ili nazovu 192. Informacije se mogu poslati i na i-mejl adresu nestali@nestali.hr
Patrik ima smeđu kosu i smeđe oči. Istu boju kose i očiju ima i Kjara, koja je visoka 160 cm i mršave građe. Njen brat Adriano ima plavu kosu i plave oči, mršav je i visok oko 180 cm.
Oglasile su se majke nestalih tinejdžera.
- Nazvala me Kjarina majka i rekla da ne može dobiti ni nju ni njenog brata i zamolila da nazovem Patrika jer su možda s njim. Kjara i Patrik su momak i dečko. Patrik je preko poruka bio jako formalan, odgovarao samo ‘da’ i ‘ne’. To je bilo u sredu ujutro. Od tada im se gubi svaki trag - rekla je Patrikova majka Ana Mari Matejaš za Dnevnik.hr.
Kjarina i Adrijanova majka pretpostavlja da su deca zajedno.
- Ne znamo gde su. Pregledali smo sva mesta gde bi mogli biti, sada čekamo policiju - napomenula je.
„Ovako nešto nikada se nije dogodilo“
Obje majke ističu da se ovakvo nešto nikada pre nije dogodilo.
- Mi smo inače iz Zagreba i policija je i tamo izašla na teren da vidi je li možda otišao naći se sa starim prijateljima, ali ga nije pronašla - dodala je Patrikova majka.
