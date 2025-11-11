NENAD UBIO ŽENU SEKIROM PA SAM POZVAO POLICIJU: Patrola zatekla jeziv prizor u dovrišu kuće u Stanarima
Nenad Đermanović (82) iz Stanara uhapšen je zbog sumnje da je ubio svoju suprugu Vinku Đermanović (76) koju je sekirom više puta udario u glavu.
Stravični zločin odigrao se sinoć oko 20.30 časova u dvorištu njihove porodične kuće u selu Jelanjska u opštini Stanari.
Sam pozvao policiju
Kako saznaje ATV Nenad je nakon zločina pozvao policiju i prijavio da je ubio suprugu. Mirno je sačekao dolazak policajaca koji su ga uhapsili i sproveli na dalju kriminalističku obradu. Tačne okolnosti i motiv zločina nisu poznati i to je predmet dalje istrage.
Na licu mesta izvršen je uviđaj i pronađena je sekira kojom je ubistvo najverovatnije počinjeno, što će biti poznato nakon veštačenja.
Telo odneto na obdukciju
- Za N.Đ. postoji osnov sumnje da je u večernjim časovima, u dvorištu porodične kuće na području opštine Stanari, usmrtio žensko lice upotrebom hladnog oružja – sekire - saopštila je PU Doboj.
Po nalogu tužilaštva telo je upućeno na obdukciju, a osumnjičeni Đermanović će nakon kriminalističke obrade uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu teško ubistvo biti predat OJT Doboj na dalje postupanje.
(ATV)
