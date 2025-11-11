DRAMA U SLOVENIJI: Član Štajerske garde pokušao da preda premijeru ilegalni pištolj, policija intervenisala
POLICIJA je danas popodne intervenisala ispred zgrade slovenačke Vlade u Ljubljani, kada je član Štajerske garde, paramilitarne grupe i samoproglašene milicije, pokušao da lično preda ilegalni pištolj premijeru Slovenije Robertu Golobu.
Incident je usledio dan nakon što je Golob najavio zakon koji bi omogućio dobrovoljnu predaju ilegalnog oružja bez posledica, prenosi agencija STA.
Kancelarija premijera nije želela da komentariše incident, napominjući da očekuje da policija postupi u skladu sa zakonom.
Javnost je prvi put saznala za Štajersku gardu 2018. godine, kada je na internetu objavljen video na kojem je grupa od nekoliko stotina maskiranih muškaraca u vojnoj opremi, neki od njih sa sekirama i automatskim puškama, postrojena u šumi. Oni su kasnije rekli da su u pitanju bili vazdušni pištolji.
Ovaj video izazvao je veliku zabrinutost zbog paramilitarne prirode grupe i njenog potencijalnog uticaja na javni poredak.
Grupa je često kritikovana zbog svojih ekstremnih stavova i nastojanja da utiče na političke procese u zemlji koristeći nasilje ili pretnje.,
Sledeće godine, vođa grupe Andrej Šiško bio je osuđen na osam meseci zatvora zbog pokušaja subverzije ustavnog poretka.
