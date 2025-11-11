Region

HOROR U STANARIMA: Muškarac ubio ženu sekirom u dvorištu porodične kuće

В.Н.

11. 11. 2025. u 18:10

DOBOJSKA policija uhapsila je sinoć N.Đ. u Stanarima zbog sumnje da je ubio ženu sekirom.

ХОРОР У СТАНАРИМА: Мушкарац убио жену секиром у дворишту породичне куће

Foto: Profimedia/Ilustracija

Navedena osoba je osumnjičena da je počinila krivično delo teškog ubistva.

-Postoji osnov sumnje da je navedena osoba istog dana, uveče, u dvorištu porodične kuće u području Stanara ubila žensku osobu koristeći hladno oružje - sekiru - saopštila je Policijska uprava Doboj.

Uviđaj na licu mesta vodio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, a preduzimaju se i druge potrebne mere i radnje radi rasvetljavanja ovog krivičnog dela.

(Kurir)

