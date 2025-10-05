U KOMŠILUKU HAOTIČNO Izdato hitno upozorenje: "Budite spremni na rizik od povreda..."

VEĆI deo Hrvatske pogodile su obilne padavine i jak vetar, a meteorolozi su upozorili na moguće poplave, prenose danas hrvatski mediji.

Foto: Printskrin Facebook/Dalmacija danas

U Zagrebu jutros pada jaka kiša, a hrvatska meteorološka služba DHMZ je aktivirala upozorenja i meteoalarm za većinu zemlje, prenosi portal Index.hr.

Crveno upozorenje izdato je za more Kvarnera i oblast oko Velebita, kao i za more kod zapadne obale Istre gde se očekuje jaki jugo koje će tokom dana prerasti u olujnu buru.

Najjači udari vetra, kako se očekuje, dostići će do 160 kilometara na sat. Narandžasto upozorenje proglašeno je za Istru, Kvarner, Liku i Gorski kotar, Dalmaciju i ostrva, kao i Dalmatinsku zagoru.

"Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od povreda"

Na području Rijeke, Kvarnera, Istre, Like i Gorskog kotara očekuje se mestimično obilna kiša, a moguće su i urbane i bujične poplave.

- Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od povreda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana i letećih krhotina. Moguć je prekid saobraćaja i prekid snabdevanja električnom energijom - upozorio je DHMZ.

Žuti meteo-alarm izdat je za Zagreb i severozapadnu Hrvatsku, karlovačku regiju i Baniju, gde su takođe moguće urbane i bujične poplave.

Kako su upozorili meteorolozi, na severnom Jadranu preti nevreme, a u Gorskoj Hrvatskoj susnežica, uz mogućnost stvaranja snežnog pokrivača u višim predelima i na pojedinim putevima.

(Tanjug)