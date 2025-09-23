MARTA KOS TERA ŠEGU SA BOSNOM: Imamo više od milijardu evra za vas, ali ne možemo vam dati
MARTA Kos, specijalna izaslanica Evropske unije boravi u BiH.
U razgovoru za “Dnevni avaz” poručila je da je budućnost BiH u Evropskoj uniji, ali da su sada ključni potezi na domaćim političkim liderima.
Prema njenim rečima, EU je spremna da BiH stavi na raspolaganje ogromna sredstva, ali tek uz ispunjavanje obaveza.
- Imamo više od milijardu evra namenjenih za BiH, ali vam ne možemo dati ovaj novac jer nemamo reformsku agendu. Ako je ne dobijemo, vaši građani neće moći uživati koristi od slobodnog rominga ili besplatnih transfera novca, što će uskoro biti moguće za Albaniju i Crnu Goru - istakla je ona.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)