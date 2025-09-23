Region

MARTA KOS TERA ŠEGU SA BOSNOM: Imamo više od milijardu evra za vas, ali ne možemo vam dati

Novosti online

23. 09. 2025. u 16:42

MARTA Kos, specijalna izaslanica Evropske unije boravi u BiH.

FOTO: EPA

U razgovoru za “Dnevni avaz” poručila je da je budućnost BiH u Evropskoj uniji, ali da su sada ključni potezi na domaćim političkim liderima.

Prema njenim rečima, EU je spremna da BiH stavi na raspolaganje ogromna sredstva, ali tek uz ispunjavanje obaveza.

- Imamo više od milijardu evra namenjenih za BiH, ali vam ne možemo dati ovaj novac jer nemamo reformsku agendu. Ako je ne dobijemo, vaši građani neće moći uživati koristi od slobodnog rominga ili besplatnih transfera novca, što će uskoro biti moguće za Albaniju i Crnu Goru - istakla je ona.

