VELIKI POŽAR U ISTOČNOJ ILIDŽI: Vatra planula u stamenom objektu, ima mrtvih

U STAMVENOJ zgradi u Istočnoj Ilidži, desetak minuta pre ponoći, dogodio se veliki požar.

Foto Shutterstock

Policajci Policijske uprave Istočno Sarajevo, koji su, u prisustvu sudskog veštaka, započeli jutros uviđaj, u jednom od stanova u stambenoj zgradi u ulici Basarevića, pronašli su beživotno telo. Vatrogasci su uspeli da lokalizuju i ugase požar.

- Ostali stanari su evakuisani i nema povređenih - kaže Vesna Stokanović, portparolka Policijske uprave Istočno Sarajevo MUP Republike Srpske.

Tačan uzrok požara i identiten smrtno stradalog biće poznati nakon uviđaja.