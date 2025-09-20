VELIKI POŽAR U ISTOČNOJ ILIDŽI: Vatra planula u stamenom objektu, ima mrtvih
U STAMVENOJ zgradi u Istočnoj Ilidži, desetak minuta pre ponoći, dogodio se veliki požar.
Policajci Policijske uprave Istočno Sarajevo, koji su, u prisustvu sudskog veštaka, započeli jutros uviđaj, u jednom od stanova u stambenoj zgradi u ulici Basarevića, pronašli su beživotno telo. Vatrogasci su uspeli da lokalizuju i ugase požar.
- Ostali stanari su evakuisani i nema povređenih - kaže Vesna Stokanović, portparolka Policijske uprave Istočno Sarajevo MUP Republike Srpske.
Tačan uzrok požara i identiten smrtno stradalog biće poznati nakon uviđaja.
