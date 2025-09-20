Region

VELIKI POŽAR U ISTOČNOJ ILIDŽI: Vatra planula u stamenom objektu, ima mrtvih

В.М.

20. 09. 2025. u 10:30

U STAMVENOJ zgradi u Istočnoj Ilidži, desetak minuta pre ponoći, dogodio se veliki požar.

Foto Shutterstock

Policajci Policijske uprave Istočno Sarajevo, koji su, u prisustvu sudskog veštaka, započeli jutros uviđaj, u jednom od stanova u stambenoj zgradi u ulici Basarevića, pronašli su beživotno telo. Vatrogasci su uspeli da  lokalizuju i ugase požar.

- Ostali stanari su evakuisani  i nema povređenih - kaže Vesna Stokanović, portparolka Policijske uprave Istočno Sarajevo MUP Republike Srpske.

Tačan uzrok požara i identiten smrtno stradalog  biće poznati nakon uviđaja.  

