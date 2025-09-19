NOVO ZASTRAŠIVANJE SRBA PRETEĆIM PORUKAMA I USTAŠKIM SIMBOLIMA: Selo Glušci na nogama

U SELU Glušci kod Metkovića, naseljenom isključivo srpskim stanovništvom, na asfaltu i putokazu za ovo selo ispisane su poruke mržnje "Ubij Srbina" i "ZDS" /skraćenica ustaškog pozdrava "Za dom spremni!", potrdili su Srni meštani ovog sela.

Foto: Srna

- Sinoć oko 23.30 časova kroz selo je prošao nepoznat automobil, po povratku su počeli da uzvikuju ''Ubij Srbina'. Nakon toga smo videli i poruke mržnje ispisane na asfaltu, kao i na putokazu za selo - rekao je jedan od meštana sela Glušci.

Na lice mesta danas je izašla policija i obavila uviđaj. Meštani navode da nemaju problema, ali da je ovaj incident uneo nemir i strah.

Ovakve poruke dobijaju još strašniju notu ako se zna da su ostavljene uoči dana kada se navršava 81 godina od svirepog zločina počinjenog u Glušcima.

Ustaše su 25. septembra 1944. godine opkolile selo, zarobile 90 meštana, decu, žene i stare, i odveli ih i pobile u ustaškom koncentracionom logoru Jasenovac.

Najmlađa ustaška žrtva imala je nepunu godinu, a najstarija 90 godina. Nakon tog stradanja, u selu je ostalo četrdesetak meštana.

(Tanjug)