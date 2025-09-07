UPUCANA DEVOJKA U BUDVI: Ranjena tokom vožnje, pucano sa drugog motora?
JEDNA devojka upucana je na putu Cetinje - Budva u blizini mesta Brajići dok se vozila na motoru.
Budvanska policija je uputila patrolu koja je na licu mesta i proverava kako je došlo do ranjavanja.
Budvanska policija je, kako je "Vijestima" potvrđeno, odmah stigla na lice mesta.
Spekuliše se da je pucano sa drugog motora, te da je devojku pogodio metak.
Uskoro će se znati više informacija.
Preporučujemo
UHAPŠENA SRPKINjA U CRNOJ GORI: Optužena da je terala decu da prose po ulici
06. 09. 2025. u 13:48
UHAPŠENA DEVOJČICA IZ SRBIJE U TIVTU: Organizovala decu da prose po ulicama
05. 09. 2025. u 15:28
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
TUGA: Preminuo Dobrica Agatonović, glumac serije "Selo gori, a baba se češlja"
DOBRICA Agatonović Aga bio je stalno angažovan u Narodnom pozorištu Banja Luka od 1968. do 2006. godine. Ostvario je niz različitih uloga.
07. 09. 2025. u 12:42
Komentari (0)