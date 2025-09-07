Region

UPUCANA DEVOJKA U BUDVI: Ranjena tokom vožnje, pucano sa drugog motora?

В.Н.

07. 09. 2025. u 15:04

JEDNA devojka upucana je na putu Cetinje - Budva u blizini mesta Brajići dok se vozila na motoru.

УПУЦАНА ДЕВОЈКА У БУДВИ: Рањена током вожње, пуцано са другог мотора?

I.D.S.

Budvanska policija je uputila patrolu koja je na licu mesta i proverava kako je došlo do ranjavanja.

Budvanska policija je, kako je "Vijestima" potvrđeno, odmah stigla na lice mesta.

Spekuliše se da je pucano sa drugog motora, te da je devojku pogodio metak.

Uskoro će se znati više informacija.

